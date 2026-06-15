Російський мотоштурмовик вибухає на ходу після влучання українського дрона. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент ліквідації російського мотоштурмовика за допомогою дрона-камікадзе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що після влучання безпілотника росіянин вибухнув на повному ходу і охоплений вогнем ще кілька метрів продовжує рухатися.

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