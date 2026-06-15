УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13922 відвідувача онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів
2 012 4

Російський мотоштурмовик вибухає на ходу після влучання українського дрона. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент ліквідації російського мотоштурмовика за допомогою дрона-камікадзе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що після влучання безпілотника росіянин вибухнув на повному ходу і охоплений вогнем ще кілька метрів продовжує рухатися.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Також дивіться: Дрони "Червоної калини" знищили групу ворожих мотоштурмовиків. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21283) знищення (10354) мотоцикл (132) дрони (8448)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що ж він таке гарне віз? Судячи по полум'ю - "горючку". Надіюся, до Кобзона добіг швидко...
показати весь коментар
15.06.2026 16:04 Відповісти
Фігня.
"В Іркутській області РФ розбився російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3"
показати весь коментар
15.06.2026 16:15 Відповісти
Мабуть відразу ******** після того як випустив ракети по Україні.
показати весь коментар
15.06.2026 16:21 Відповісти
«Примарний гонщик», руссссская вєрсія.,
показати весь коментар
15.06.2026 16:20 Відповісти
 
 