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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
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Российский мотоштурмовик взрывается на ходу после попадания украинского дрона. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой запечатлен момент уничтожения российского мотоштурмовика с помощью дрона-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что после попадания беспилотника россиянин взорвался на полном ходу и, охваченный огнем, еще несколько метров продолжает двигаться.

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армия РФ (23065) уничтожение (10037) мотоцикл (119) дроны (7376)
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Що ж він таке гарне віз? Судячи по полум'ю - "горючку". Надіюся, до Кобзона добіг швидко...
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15.06.2026 16:04 Ответить
Фігня.
"В Іркутській області РФ розбився російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3"
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15.06.2026 16:15 Ответить
Мабуть відразу ******** після того як випустив ракети по Україні.
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15.06.2026 16:21 Ответить
«Примарний гонщик», руссссская вєрсія.,
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15.06.2026 16:20 Ответить
 
 