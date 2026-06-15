Российский мотоштурмовик взрывается на ходу после попадания украинского дрона. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой запечатлен момент уничтожения российского мотоштурмовика с помощью дрона-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что после попадания беспилотника россиянин взорвался на полном ходу и, охваченный огнем, еще несколько метров продолжает двигаться.

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