Российский мотоштурмовик взрывается на ходу после попадания украинского дрона. ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, на которой запечатлен момент уничтожения российского мотоштурмовика с помощью дрона-камикадзе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что после попадания беспилотника россиянин взорвался на полном ходу и, охваченный огнем, еще несколько метров продолжает двигаться.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"В Іркутській області РФ розбився російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3"