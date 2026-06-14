Спрятался в высокой траве, но это не спасло: операторы "Птахів Мадяра" ликвидировали оккупанта с помощью FPV-дрона. ВИДЕО

Операторы дронов 414-й отдельной бригады "Птахи Мадяра" уничтожили оккупанта, пытавшегося спрятаться в высокой траве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время аэроразведки пилоты бригады обнаружили движение противника в степной местности и направили к цели ударный беспилотник.

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Увидев приближение FPV-дрона, оккупант лег в высокой траве и попытался замаскироваться, рассчитывая остаться незамеченным для украинских операторов.

Впрочем, пилоты продолжили сопровождение цели и быстро установили точное местонахождение захватчика.

На обнародованных кадрах также видно, что оккупант пытался стрелять в украинский беспилотник, однако его попытка оказалась безуспешной.

В результате точного удара FPV-дрона российский пехотинец был ликвидирован.

Видео боевой работы опубликовали военнослужащие 414-й бригады "Птахи Мадяра" в социальных сетях.

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