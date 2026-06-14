Спрятался в высокой траве, но это не спасло: операторы "Птахів Мадяра" ликвидировали оккупанта с помощью FPV-дрона. ВИДЕО
Операторы дронов 414-й отдельной бригады "Птахи Мадяра" уничтожили оккупанта, пытавшегося спрятаться в высокой траве.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время аэроразведки пилоты бригады обнаружили движение противника в степной местности и направили к цели ударный беспилотник.
Увидев приближение FPV-дрона, оккупант лег в высокой траве и попытался замаскироваться, рассчитывая остаться незамеченным для украинских операторов.
Впрочем, пилоты продолжили сопровождение цели и быстро установили точное местонахождение захватчика.
На обнародованных кадрах также видно, что оккупант пытался стрелять в украинский беспилотник, однако его попытка оказалась безуспешной.
В результате точного удара FPV-дрона российский пехотинец был ликвидирован.
Видео боевой работы опубликовали военнослужащие 414-й бригады "Птахи Мадяра" в социальных сетях.
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а якщо дефоліантом оранжем шоркнути ?
Суміш практично миттєво знищувала листя, крони та молоді саджанці.
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Агент «оранж» представлял собой смесь 1:1 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (https://ru.wikipedia.org/wiki/2,4-%D0%94 2,4-Д) и 2,4,5-трихлорфеноксиуксусной кислоты (https://ru.wikipedia.org/wiki/2,4,5-T 2,4,5-T) и так же, как и ряд других применявшихся в конфликте химикатов («https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BF%D1%91%D1%80%D0%BF%D0%BB эйджент пёрпл», «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BA эйджент пинк», «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B1%D0%BB%D1%8E эйджент блю», «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%83%D0%B0%D0%B9%D1%82 эйджент уайт» и «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BD эйджент грин»), производился по упрощённой технологии синтеза. В связи с этим он содержал значительные концентрации https://ru.wikipedia.org/wiki/2,3,7,8-%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD диоксина - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD мутагена, который вызывает https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F онкологические заболевания и генетические https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F мутации у соприкасающихся с ними людей и других живых существ. В общей сложности не менее 14 % территории https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC Вьетнама было подвергнуто воздействию этого яда.
це гарні активні люди.
але всі вони
виїхалиповтікали звідти починаючи з 14-го і зараз живуть і роблять успішні карьєри в Україні.
безпосередньо в цих двох регіонах, окупованих ще у 14-му, й так залишились залишились одні моральні уроди
буде оранж чи не буде - вони вже ніколи не стануть ні дурнішими, ні розумнішими.
.
вони НЕ збирались повертатись ще в 14-му році, коли повтікали звідтіль.
більшість із них закладали сусіди по будинку, між іншим....
.
разом із цим уже не гівном, а, вибачаюсь каловими каменями, щоб вони вічно обирали януковичів-зєлєнських і тягли Україну в прірву?
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Трава по пояс
Зайду в траву, как в море босиком
И без меня
Обратный скорый, скорый поезд
Растает где-то в шуме городском
И без меня
Обратный скорый, скорый поезд
Растает где-то в шуме городском
Растает где-то в шуме городском
Растает где-то в шуме городском (с)