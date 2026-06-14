Заховався у високій траві, але не врятувало: оператори "Птахів Мадяра" ліквідували окупанта FPV-дроном. ВIДЕО

Оператори дронів 414-ї окремої бригади "Птахи Мадяра" ліквідували окупанта, який намагався сховатися у високій траві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час аеророзвідки пілоти бригади виявили рух противника у степовій місцевості та направили до цілі ударний безпілотник.

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Побачивши наближення FPV-дрона, окупант ліг у високій траві та спробував замаскуватися, розраховуючи залишитися непоміченим для українських операторів.

Втім, пілоти продовжили супровід цілі та швидко встановили точне місцезнаходження загарбника.

На оприлюднених кадрах також видно, що окупант намагався стріляти в український безпілотник, однак його спроба виявилася безуспішною.

У результаті точного удару FPV-дрона російського піхотинця було ліквідовано.

Відео бойової роботи опублікували військовослужбовці 414-ї бригади "Птахи Мадяра" у соціальних мережах.

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