Заховався у високій траві, але не врятувало: оператори "Птахів Мадяра" ліквідували окупанта FPV-дроном. ВIДЕО
Оператори дронів 414-ї окремої бригади "Птахи Мадяра" ліквідували окупанта, який намагався сховатися у високій траві.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час аеророзвідки пілоти бригади виявили рух противника у степовій місцевості та направили до цілі ударний безпілотник.
Побачивши наближення FPV-дрона, окупант ліг у високій траві та спробував замаскуватися, розраховуючи залишитися непоміченим для українських операторів.
Втім, пілоти продовжили супровід цілі та швидко встановили точне місцезнаходження загарбника.
На оприлюднених кадрах також видно, що окупант намагався стріляти в український безпілотник, однак його спроба виявилася безуспішною.
У результаті точного удару FPV-дрона російського піхотинця було ліквідовано.
Відео бойової роботи опублікували військовослужбовці 414-ї бригади "Птахи Мадяра" у соціальних мережах.
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а якщо дефоліантом оранжем шоркнути ?
Суміш практично миттєво знищувала листя, крони та молоді саджанці.
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Агент «оранж» представлял собой смесь 1:1 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (https://ru.wikipedia.org/wiki/2,4-%D0%94 2,4-Д) и 2,4,5-трихлорфеноксиуксусной кислоты (https://ru.wikipedia.org/wiki/2,4,5-T 2,4,5-T) и так же, как и ряд других применявшихся в конфликте химикатов («https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BF%D1%91%D1%80%D0%BF%D0%BB эйджент пёрпл», «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BA эйджент пинк», «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B1%D0%BB%D1%8E эйджент блю», «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%83%D0%B0%D0%B9%D1%82 эйджент уайт» и «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BD эйджент грин»), производился по упрощённой технологии синтеза. В связи с этим он содержал значительные концентрации https://ru.wikipedia.org/wiki/2,3,7,8-%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD диоксина - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD мутагена, который вызывает https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F онкологические заболевания и генетические https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F мутации у соприкасающихся с ними людей и других живых существ. В общей сложности не менее 14 % территории https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC Вьетнама было подвергнуто воздействию этого яда.
це гарні активні люди.
але всі вони
виїхалиповтікали звідти починаючи з 14-го і зараз живуть і роблять успішні карьєри в Україні.
безпосередньо в цих двох регіонах, окупованих ще у 14-му, й так залишились залишились одні моральні уроди
буде оранж чи не буде - вони вже ніколи не стануть ні дурнішими, ні розумнішими.
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вони НЕ збирались повертатись ще в 14-му році, коли повтікали звідтіль.
більшість із них закладали сусіди по будинку, між іншим....
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А земля наша повернеться... І частково, від нас залежить - у якому вигляді...
разом із цим уже не гівном, а, вибачаюсь каловими каменями, щоб вони вічно обирали януковичів-зєлєнських і тягли Україну в прірву?
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Донецька область
90,44%
Луганська область
88,96%
м. Севастополь
84,35%
Автономна Республіка Крим
78,24%
Одеська область
74,14%
Миколаївська область
71,53%
Запорізька область
71,50%
Харківська область
71,35%
Дніпропетровська область
62,70%
Херсонська область
59,98%
бабмбасці переплюнули навіть повністю зкацаплені Севастополь та Крим - там більшість населення реально кацапи !
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Трава по пояс
Зайду в траву, как в море босиком
И без меня
Обратный скорый, скорый поезд
Растает где-то в шуме городском
И без меня
Обратный скорый, скорый поезд
Растает где-то в шуме городском
Растает где-то в шуме городском
Растает где-то в шуме городском (с)
Но вот прішла лягушка… і сʼєла кузнєца!