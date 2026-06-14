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Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів
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Заховався у високій траві, але не врятувало: оператори "Птахів Мадяра" ліквідували окупанта FPV-дроном. ВIДЕО

Оператори дронів 414-ї окремої бригади "Птахи Мадяра" ліквідували окупанта, який намагався сховатися у високій траві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час аеророзвідки пілоти бригади виявили рух противника у степовій місцевості та направили до цілі ударний безпілотник.

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Побачивши наближення FPV-дрона, окупант ліг у високій траві та спробував замаскуватися, розраховуючи залишитися непоміченим для українських операторів.

Втім, пілоти продовжили супровід цілі та швидко встановили точне місцезнаходження загарбника.

На оприлюднених кадрах також видно, що окупант намагався стріляти в український безпілотник, однак його спроба виявилася безуспішною.

У результаті точного удару FPV-дрона російського піхотинця було ліквідовано.

Відео бойової роботи опублікували військовослужбовці 414-ї бригади "Птахи Мадяра" у соціальних мережах.

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Автор: 

армія рф (21275) знищення (10348) дрони (8440) 414 Птахи Мадяра (202)
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Топ коментарі
+3
Тушканчик грьобаний.
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14.06.2026 16:35 Відповісти
+2
це самий гарний кацап
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14.06.2026 16:41 Відповісти
+1
Останній погляд москаля , який він щасливий .
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14.06.2026 16:42 Відповісти
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зєльонка кажете ?
а якщо дефоліантом оранжем шоркнути ?

Суміш практично миттєво знищувала листя, крони та молоді саджанці.

.
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14.06.2026 16:34 Відповісти
Навіщо? Плодить, потім, "генетичних виродків"?
Агент «оранж» представлял собой смесь 1:1 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (https://ru.wikipedia.org/wiki/2,4-%D0%94 2,4-Д) и 2,4,5-трихлорфеноксиуксусной кислоты (https://ru.wikipedia.org/wiki/2,4,5-T 2,4,5-T) и так же, как и ряд других применявшихся в конфликте химикатов («https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BF%D1%91%D1%80%D0%BF%D0%BB эйджент пёрпл», «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BA эйджент пинк», «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B1%D0%BB%D1%8E эйджент блю», «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%83%D0%B0%D0%B9%D1%82 эйджент уайт» и «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BD эйджент грин»), производился по упрощённой технологии синтеза. В связи с этим он содержал значительные концентрации https://ru.wikipedia.org/wiki/2,3,7,8-%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD диоксина - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD мутагена, который вызывает https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F онкологические заболевания и генетические https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F мутации у соприкасающихся с ними людей и других живых существ. В общей сложности не менее 14 % территории https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC Вьетнама было подвергнуто воздействию этого яда.
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14.06.2026 16:47 Відповісти
у мене багато друзів і знайомих з Луганди та Домбабве.
це гарні активні люди.
але всі вони виїхали повтікали звідти починаючи з 14-го і зараз живуть і роблять успішні карьєри в Україні.
безпосередньо в цих двох регіонах, окупованих ще у 14-му, й так залишились залишились одні моральні уроди

буде оранж чи не буде - вони вже ніколи не стануть ні дурнішими, ні розумнішими.

.
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14.06.2026 17:17 Відповісти
А твої друзі додому повертаться не будуть? Інші наші люди туди не поїдуть? Французські медики відслідкували родові лінії людей, з району Іпру. Звідти, де застосовувався "гірчичний газ" (іприт). Виявилося, що онкологія, збої у вагітності, народження "виродків" та розумово відсталих - у кілька разів вищі, ніж в середньому по Франції... Така сама картина у В'єтнамі, після застосування "ейджент оранж". Дослідили потомків солдат США, які воювали у В'єтнамі - те саме...
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14.06.2026 17:31 Відповісти
мої друзі, як і решта українських донеччан, вже побудували і життя і будинки в Україні.
вони НЕ збирались повертатись ще в 14-му році, коли повтікали звідтіль.
більшість із них закладали сусіди по будинку, між іншим....

.
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14.06.2026 17:39 Відповісти
"Твої друзі" вирішують за всіх донеччан? У мене теж є знайомі, як втекли з Донбасу. Дехто "прижився". А дехто мріє про повернення... Про подібних сусідів можна не переживать - тоді вони самі стануть "біженцями". Особливо ті, у кого є гріх "стукачества", на совісті...
А земля наша повернеться... І частково, від нас залежить - у якому вигляді...
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14.06.2026 18:10 Відповісти
ви хочете повернути Бамбас в Україну ?
разом із цим уже не гівном, а, вибачаюсь каловими каменями, щоб вони вічно обирали януковичів-зєлєнських і тягли Україну в прірву?

.
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14.06.2026 17:42 Відповісти
У 2010 за Януковича

Донецька область

90,44%

Луганська область

88,96%

м. Севастополь

84,35%

Автономна Республіка Крим

78,24%

Одеська область

74,14%

Миколаївська область

71,53%

Запорізька область

71,50%

Харківська область

71,35%

Дніпропетровська область

62,70%

Херсонська область

59,98%
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14.06.2026 17:55 Відповісти
всьо чьотко !

бабмбасці переплюнули навіть повністю зкацаплені Севастополь та Крим - там більшість населення реально кацапи !

.
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14.06.2026 18:28 Відповісти
Тушканчик грьобаний.
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14.06.2026 16:35 Відповісти
це самий гарний кацап
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14.06.2026 16:41 Відповісти
Останній погляд москаля , який він щасливий .
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14.06.2026 16:42 Відповісти
Сбледнул на лицо малость...
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14.06.2026 17:33 Відповісти
На дальней станции сойду
Трава по пояс
Зайду в траву, как в море босиком
И без меня
Обратный скорый, скорый поезд
Растает где-то в шуме городском
И без меня
Обратный скорый, скорый поезд
Растает где-то в шуме городском
Растает где-то в шуме городском
Растает где-то в шуме городском (с)
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14.06.2026 17:53 Відповісти
В травє сідєл кузнєчік…
Но вот прішла лягушка… і сʼєла кузнєца!
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14.06.2026 18:20 Відповісти
 
 