Спецназовцы ЦСО "Альфа" СБУ и LUFTWAFFE уничтожили российский комплекс подавления Starlink. ВИДЕО

Бойцы Центра специальных операций "Альфа" СБУ совместно с операторами 422-го отдельного полка беспилотных систем LUFTWAFFE уничтожили российский комплекс подавления станций спутниковой связи Starlink.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операция по обнаружению и поражению вражеского комплекса была проведена 14 июня.

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На обнародованных кадрах видно, как ударный беспилотник точно попадает в цель. После удара происходит мощный взрыв, в результате которого комплекс противника получает критические повреждения.

Отмечается, что российский комплекс использовался для противодействия работе систем спутниковой связи Starlink, которые активно применяются украинскими военными на фронте.

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