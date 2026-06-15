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Спецназовцы ЦСО "Альфа" СБУ и LUFTWAFFE уничтожили российский комплекс подавления Starlink. ВИДЕО

Бойцы Центра специальных операций "Альфа" СБУ совместно с операторами 422-го отдельного полка беспилотных систем LUFTWAFFE уничтожили российский комплекс подавления станций спутниковой связи Starlink.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операция по обнаружению и поражению вражеского комплекса была проведена 14 июня.

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На обнародованных кадрах видно, как ударный беспилотник точно попадает в цель. После удара происходит мощный взрыв, в результате которого комплекс противника получает критические повреждения.

Отмечается, что российский комплекс использовался для противодействия работе систем спутниковой связи Starlink, которые активно применяются украинскими военными на фронте.

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СБУ (20767) спецназ (647) уничтожение (10037) дроны (7376) Силы беспилотных систем (526)
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Гарна новина ,
молодці наші Воїни/!!
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15.06.2026 17:02 Ответить
А казали, що Старлінк не заглушити.
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15.06.2026 17:09 Ответить
Чому не пишете про вундервафлю, яка це зробила? Це ж кукурудзяник Судного дня був
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15.06.2026 17:11 Ответить
 
 