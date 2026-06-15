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Новости Видео Уничтожение российской техники
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Дрон-камикадзе попадает в машину с оккупантами: "Да ну на х#й! "Танкист" - 200". ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, снятая на экшн-камеру одного из оккупантов в момент атаки украинского беспилотника на автомобиль УАЗ ("буханка"), в котором передвигались россияне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно движение автомобиля по полевой дороге в Донецкой области. В салоне находилось как минимум трое оккупантов. Дрон-камикадзе попадает в автомобиль, вероятно, со стороны водителя. После попадания "буханка" съезжает на обочину, а уцелевшие оккупанты бегут в кусты. Судя по записи, автомобиль загорелся, а один из оккупантов был ликвидирован.

Внимание! Ненормативная лексика!

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны — около 1 384 190 человек (+1 320 за сутки), 12 025 танков, 44 082 артсистемы, 24 763 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

армия РФ (23065) уничтожение (10037) Донецкая область (12456) дроны (7376)
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Топ комментарии
+6
Нормально ПОКА. Знає, що недовго буде "нормально" для нього
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15.06.2026 09:45 Ответить
+5
шкода не всі ви істоти 200
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15.06.2026 10:18 Ответить
+2
родичи танкиста стали мільйонерами
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15.06.2026 09:38 Ответить
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родичи танкиста стали мільйонерами
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15.06.2026 09:38 Ответить
Нормально... Один "жмур". Одна одиниця техніки - в "нуль"... Хороший результат...
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15.06.2026 09:38 Ответить
Нормально ПОКА. Знає, що недовго буде "нормально" для нього
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15.06.2026 09:45 Ответить
Потім повернуться і заточать смаженого танкіста під водочку
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15.06.2026 09:48 Ответить
шкода не всі ви істоти 200
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15.06.2026 10:18 Ответить
Минус бурьят?
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15.06.2026 10:21 Ответить
І дорогая не узнает каков танкіста бил конец здох максім таі х з ним
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15.06.2026 10:27 Ответить
Москалі завжди співають "какой в танкиста бил канєц" і при тому веселяться...
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15.06.2026 11:09 Ответить
Який він тепер нафіг танкіст?
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15.06.2026 10:39 Ответить
Придется ждать следующую маршрутку.
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15.06.2026 10:55 Ответить
 
 