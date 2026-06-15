Дрон-камикадзе попадает в машину с оккупантами: "Да ну на х#й! "Танкист" - 200". ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, снятая на экшн-камеру одного из оккупантов в момент атаки украинского беспилотника на автомобиль УАЗ ("буханка"), в котором передвигались россияне.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно движение автомобиля по полевой дороге в Донецкой области. В салоне находилось как минимум трое оккупантов. Дрон-камикадзе попадает в автомобиль, вероятно, со стороны водителя. После попадания "буханка" съезжает на обочину, а уцелевшие оккупанты бегут в кусты. Судя по записи, автомобиль загорелся, а один из оккупантов был ликвидирован.
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