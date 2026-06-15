Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 384 190 человек (+1 320 за сутки), 12 025 танков, 44 082 артиллерийских систем, 24 763 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 384 190 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.06.26 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 384 190 (+1 320) человек (ликвидировано и ранено);

танков – 12 025 (+5) шт.

боевых бронированных машин – 24 763 (+10) шт.

артиллерийских систем – 44 082 (+72) шт.

РСЗО / MLRS – 1 870 (+2) ед.

средства ПВО – 1 420 (+1) ед.

самолетов – 436 (+0) шт.

вертолетов – 353 (+0) шт.

наземных робототехнических комплексов – 1 664 (+3) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 351 479 (+2 314) шт.

крылатые ракеты – 4 733 (+0) шт.

корабли / катера – 33 (+0) шт.

подводные лодки – 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны – 107 091 (+416) шт.

специальная техника – 4 296 (+8) ед.

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