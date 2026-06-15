РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13817 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
2 861 20

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 384 190 человек (+1 320 за сутки), 12 025 танков, 44 082 артиллерийских систем, 24 763 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 384 190 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.06.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 384 190 (+1 320) человек (ликвидировано и ранено);
  • танков – 12 025 (+5) шт.
  • боевых бронированных машин – 24 763 (+10) шт.
  • артиллерийских систем – 44 082 (+72) шт.
  • РСЗО / MLRS – 1 870 (+2) ед.
  • средства ПВО – 1 420 (+1) ед.
  • самолетов – 436 (+0) шт.
  • вертолетов – 353 (+0) шт.
  • наземных робототехнических комплексов – 1 664 (+3) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 351 479 (+2 314) шт.
  • крылатые ракеты – 4 733 (+0) шт.
  • корабли / катера – 33 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 107 091 (+416) шт.
  • специальная техника – 4 296 (+8) ед.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На фронте произошло 118 боестолкновений: враг применил более 9 тыс. дронов-камикадзе, - Генштаб

Потери России в войне против Украины выросли до 1 384 190 человек — Генштаб

Автор: 

армия РФ (23065) Генштаб ВС (8188) ликвидация (4407) уничтожение (10037)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Здохни, мразота вонюча! Здохніть усі на болотах - від мала до велика!
показать весь комментарий
15.06.2026 07:26 Ответить
+10
Минув 4499 день москальсько-української війни.
517!!!!! одиниць знищеної техніки та 1320! чумардосів за день.
НРК мінімум, броня норм, арта, ППО, спецтехніка та логістика супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 384 000 це більше ніж все міське населення Омської області.
показать весь комментарий
15.06.2026 08:44 Ответить
+9
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
15.06.2026 08:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Здохни, мразота вонюча! Здохніть усі на болотах - від мала до велика!
показать весь комментарий
15.06.2026 07:26 Ответить
Это потому что в Украине погибших героев хоронят как людей, а кацапы гниют в посадках как биомусор. К тому же запрещено втыкать аквафреш в яму забараненых что бы не волновать рабов, а то они начехнут что то подозревать
показать весь комментарий
15.06.2026 07:29 Ответить
Що це за свино-собака вилізла?
показать весь комментарий
15.06.2026 07:29 Ответить
Это неудачный внук Регины! Той , что с аншлага! Сбылась мечта мальчонки жить в браке с себе подобным!
показать весь комментарий
15.06.2026 07:37 Ответить
Ты что хотелО сообщить, существо? С мыслями соберись лапотный!
показать весь комментарий
15.06.2026 07:50 Ответить
Та який там онук, це абортивний матеріал, навіть мозок не сформувався
показать весь комментарий
15.06.2026 07:50 Ответить
Ти дебіл?
показать весь комментарий
15.06.2026 07:39 Ответить
Спамте мразь кацапську!!!
показать весь комментарий
15.06.2026 07:43 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
15.06.2026 08:02 Ответить
Минув 4499 день москальсько-української війни.
517!!!!! одиниць знищеної техніки та 1320! чумардосів за день.
НРК мінімум, броня норм, арта, ППО, спецтехніка та логістика супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 384 000 це більше ніж все міське населення Омської області.
показать весь комментарий
15.06.2026 08:44 Ответить
показать весь комментарий
15.06.2026 08:45 Ответить
Дружище, чего ты застрял на Омской-то? Давай другую географию.
показать весь комментарий
15.06.2026 10:14 Ответить
Я би с задоволенням, але це ще трохи далеченько, працюємо над цим )
показать весь комментарий
15.06.2026 10:16 Ответить
Хочется, щоб в меню ще додали літачків та гелікоптерів.
показать весь комментарий
15.06.2026 09:21 Ответить
 
 