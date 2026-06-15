Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 384 190 человек (+1 320 за сутки), 12 025 танков, 44 082 артиллерийских систем, 24 763 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 384 190 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.06.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 384 190 (+1 320) человек (ликвидировано и ранено);
- танков – 12 025 (+5) шт.
- боевых бронированных машин – 24 763 (+10) шт.
- артиллерийских систем – 44 082 (+72) шт.
- РСЗО / MLRS – 1 870 (+2) ед.
- средства ПВО – 1 420 (+1) ед.
- самолетов – 436 (+0) шт.
- вертолетов – 353 (+0) шт.
- наземных робототехнических комплексов – 1 664 (+3) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 351 479 (+2 314) шт.
- крылатые ракеты – 4 733 (+0) шт.
- корабли / катера – 33 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 107 091 (+416) шт.
- специальная техника – 4 296 (+8) ед.
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517!!!!! одиниць знищеної техніки та 1320! чумардосів за день.
НРК мінімум, броня норм, арта, ППО, спецтехніка та логістика супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 384 000 це більше ніж все міське населення Омської області.