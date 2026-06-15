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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 384 190 осіб (+1 320 за добу), 12 025 танків, 44 082 артсистеми, 24 763 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 384 190 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 384 190 (+1 320) осіб (ліквідовано та поранено);
  • танків  – 12 025 (+5) од.
  • бойових броньованих машин – 24 763 (+10) од.
  • артилерійських систем – 44 082 (+72) од.
  • РСЗВ / MLRS – 1 870 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 420 (+1) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів  – 353 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 664 (+3) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 351 479 (+2 314) од.
  • крилаті ракети – 4 733 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 107 091 (+416) од.
  • спеціальна техніка – 4 296 (+8) од.

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Втрати Росії у війні проти України зросли до 1 384 190 осіб — Генштаб

Автор: 

армія рф (21283) Генштаб ЗС (8498) ліквідація (4794) знищення (10354)
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Топ коментарі
+8
Здохни, мразота вонюча! Здохніть усі на болотах - від мала до велика!
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15.06.2026 07:26 Відповісти
+5
Що це за свино-собака вилізла?
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15.06.2026 07:29 Відповісти
+3
Это потому что в Украине погибших героев хоронят как людей, а кацапы гниют в посадках как биомусор. К тому же запрещено втыкать аквафреш в яму забараненых что бы не волновать рабов, а то они начехнут что то подозревать
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15.06.2026 07:29 Відповісти
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Здохни, мразота вонюча! Здохніть усі на болотах - від мала до велика!
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15.06.2026 07:26 Відповісти
Это потому что в Украине погибших героев хоронят как людей, а кацапы гниют в посадках как биомусор. К тому же запрещено втыкать аквафреш в яму забараненых что бы не волновать рабов, а то они начехнут что то подозревать
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15.06.2026 07:29 Відповісти
Що це за свино-собака вилізла?
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15.06.2026 07:29 Відповісти
Это неудачный внук Регины! Той , что с аншлага! Сбылась мечта мальчонки жить в браке с себе подобным!
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15.06.2026 07:37 Відповісти
Ты что хотелО сообщить, существо? С мыслями соберись лапотный!
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15.06.2026 07:50 Відповісти
Та який там онук, це абортивний матеріал, навіть мозок не сформувався
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15.06.2026 07:50 Відповісти
Ти дебіл?
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15.06.2026 07:39 Відповісти
Спамте мразь кацапську!!!
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15.06.2026 07:43 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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15.06.2026 08:02 Відповісти
Минув 4499 день москальсько-української війни.
517!!!!! одиниць знищеної техніки та 1320! чумардосів за день.
НРК мінімум, броня норм, арта, ППО, спецтехніка та логістика супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 384 000 це більше ніж все міське населення Омської області.
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15.06.2026 08:44 Відповісти
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15.06.2026 08:45 Відповісти
 
 