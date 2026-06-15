Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 384 190 осіб (+1 320 за добу), 12 025 танків, 44 082 артсистеми, 24 763 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 384 190 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.26 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1 384 190 (+1 320) осіб (ліквідовано та поранено);

танків – 12 025 (+5) од.

бойових броньованих машин – 24 763 (+10) од.

артилерійських систем – 44 082 (+72) од.

РСЗВ / MLRS – 1 870 (+2) од.

засоби ППО – 1 420 (+1) од.

літаків – 436 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 1 664 (+3) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 351 479 (+2 314) од.

крилаті ракети – 4 733 (+0) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 107 091 (+416) од.

спеціальна техніка – 4 296 (+8) од.

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