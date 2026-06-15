Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 384 190 осіб (+1 320 за добу), 12 025 танків, 44 082 артсистеми, 24 763 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 384 190 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 384 190 (+1 320) осіб (ліквідовано та поранено);
- танків – 12 025 (+5) од.
- бойових броньованих машин – 24 763 (+10) од.
- артилерійських систем – 44 082 (+72) од.
- РСЗВ / MLRS – 1 870 (+2) од.
- засоби ППО – 1 420 (+1) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 664 (+3) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 351 479 (+2 314) од.
- крилаті ракети – 4 733 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 107 091 (+416) од.
- спеціальна техніка – 4 296 (+8) од.
Топ коментарі
+8 РИБОКОП
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+5 nevs nevs
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+3 Oleg Iavtushenko
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517!!!!! одиниць знищеної техніки та 1320! чумардосів за день.
НРК мінімум, броня норм, арта, ППО, спецтехніка та логістика супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 384 000 це більше ніж все міське населення Омської області.