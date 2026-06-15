Дрон-камікадзе влучає у машину із окупантами: "Та ну нах#й! "Танкист" - 200". ВIДЕО
У мережі оприлюднено відеозапис, знятий на екшн-камеру одного із окупантів в момент атаки українського безпілотника на автомобіль УАЗ ("буханка"), у якому пересувалися росіяни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно рух автомобіля польовою дорогою на Донеччині. У салоні перебувало щонайменше троє окупантів. Дрон-камікадзе влучає в автомобіль, ймовірно, із водійського боку. Після влучання "буханка" з'їжджає на узбіччя, а уцілілі окупанти біжать у бур'яни. Судячи із запису, автомобіль загорівся, а один із окупантів був ліквідований.
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