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Новини Відео Знищення російської техніки
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Дрон-камікадзе влучає у машину із окупантами: "Та ну нах#й! "Танкист" - 200". ВIДЕО

У мережі оприлюднено відеозапис, знятий на екшн-камеру одного із окупантів в момент атаки українського безпілотника на автомобіль УАЗ ("буханка"), у якому пересувалися росіяни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно рух автомобіля польовою дорогою на Донеччині. У салоні перебувало щонайменше троє окупантів. Дрон-камікадзе влучає в автомобіль, ймовірно, із водійського боку. Після влучання "буханка" з'їжджає на узбіччя, а уцілілі окупанти біжать у бур'яни.  Судячи із запису, автомобіль загорівся, а один із окупантів був ліквідований.

Увага! Ненормативна лексика!

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Автор: 

армія рф (21283) знищення (10354) Донецька область (11336) дрони (8448)
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Топ коментарі
+5
Нормально ПОКА. Знає, що недовго буде "нормально" для нього
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15.06.2026 09:45 Відповісти
+3
шкода не всі ви істоти 200
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15.06.2026 10:18 Відповісти
+2
родичи танкиста стали мільйонерами
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15.06.2026 09:38 Відповісти
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родичи танкиста стали мільйонерами
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15.06.2026 09:38 Відповісти
Нормально... Один "жмур". Одна одиниця техніки - в "нуль"... Хороший результат...
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15.06.2026 09:38 Відповісти
Нормально ПОКА. Знає, що недовго буде "нормально" для нього
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15.06.2026 09:45 Відповісти
Потім повернуться і заточать смаженого танкіста під водочку
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15.06.2026 09:48 Відповісти
шкода не всі ви істоти 200
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15.06.2026 10:18 Відповісти
Минус бурьят?
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15.06.2026 10:21 Відповісти
І дорогая не узнает каков танкіста бил конец здох максім таі х з ним
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15.06.2026 10:27 Відповісти
Москалі завжди співають "какой в танкиста бил канєц" і при тому веселяться...
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15.06.2026 11:09 Відповісти
Який він тепер нафіг танкіст?
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15.06.2026 10:39 Відповісти
Придется ждать следующую маршрутку.
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15.06.2026 10:55 Відповісти
 
 