Пилоты МиГ-29 бомбами AASM HAMMER уничтожили пункт базирования российских операторов БПЛА. ВИДЕО

Пилоты Воздушных сил Украины нанесли удар по месту дислокации российских операторов беспилотников на одном из восточных направлений фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, экипажи истребителей МиГ-29МУ1 нанесли несколько ударов высокоточными авиабомбами AASM HAMMER по зданию, где базировались российские военнослужащие.

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По имеющейся информации, объект использовался оккупантами как пункт размещения операторов БПЛА, которые обеспечивали ведение воздушной разведки и координацию действий подразделений противника.

Вследствие точных попаданий здание было уничтожено вместе с военнослужащими РФ, находившимися внутри.

Кадрами боевой работы украинской авиации поделился один из пилотов Воздушных сил в своем Telegram-канале "Подсолнух".

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