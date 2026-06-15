Бійці 59-ї бригади "Степові Хижаки" ліквідували 121 окупанта на Покровському напрямку з початку червня. ВIДЕО

Оператори 59-ї окремої бригади безпілотних систем "Степові Хижаки" продовжують знищувати живу силу противника на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російські війська й надалі застосовують тактику малих піхотних груп, намагаючись наблизитися до позицій Сил оборони України, створити постійний тиск та виявити слабкі місця в обороні.

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Військовослужбовці 59-ї бригади своєчасно виявляють переміщення противника та завдають прицільних ударів по особовому складу окупантів.

За даними підрозділу, з початку червня бійці бригади уразили понад 1200 ворожих цілей. Серед них - 188 російських військовослужбовців, із яких 121 було ліквідовано.

У Силах безпілотних систем зазначають, що системне ураження живої сили противника суттєво знижує його наступальний потенціал та обмежує можливості підтримувати високу інтенсивність штурмових дій на напрямку.

Кадри бойової роботи операторів 59-ї окремої бригади "Степові Хижаки" оприлюднили Сили безпілотних систем України.

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