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Бійці 59-ї бригади "Степові Хижаки" ліквідували 121 окупанта на Покровському напрямку з початку червня. ВIДЕО

Оператори 59-ї окремої бригади безпілотних систем "Степові Хижаки" продовжують знищувати живу силу противника на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російські війська й надалі застосовують тактику малих піхотних груп, намагаючись наблизитися до позицій Сил оборони України, створити постійний тиск та виявити слабкі місця в обороні.

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Військовослужбовці 59-ї бригади своєчасно виявляють переміщення противника та завдають прицільних ударів по особовому складу окупантів.

За даними підрозділу, з початку червня бійці бригади уразили понад 1200 ворожих цілей. Серед них - 188 російських військовослужбовців, із яких 121 було ліквідовано.

У Силах безпілотних систем зазначають, що системне ураження живої сили противника суттєво знижує його наступальний потенціал та обмежує можливості підтримувати високу інтенсивність штурмових дій на напрямку.

Кадри бойової роботи операторів 59-ї окремої бригади "Степові Хижаки" оприлюднили Сили безпілотних систем України.

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Автор: 

армія рф (21297) знищення (10366) Донецька область (11336) ЗСУ (8835) дрони (8448) Покровськ (1347) Сили безпілотних систем (532) Покровський район (1784)
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16.06.2026 00:45 Відповісти
 
 