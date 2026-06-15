УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12443 відвідувача онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів
750 3

Окупант вирішив вступити у дуель з українським дроном і був ліквідований бійцями підрозділу "Гострі картузи". ВIДЕО

Оператори підрозділу "Гострі картузи" 2-го окремого загону спеціального призначення "Омега" ліквідували окупанта, який вирішив вступити у двобій з українським дроном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойового вильоту українські бійці виявили російського військовослужбовця в одній із лісосмуг у своїй смузі відповідальності.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Помітивши безпілотник, окупант не став шукати укриття та натомість відкрив вогонь по дрону, сподіваючись збити його стрілецькою зброєю.

На оприлюднених кадрах видно, як російський військовий здійснює кілька хаотичних черг у небо, однак безрезультатно.

Невдовзі оператори виконали точний скид боєприпасу, який ліквідував окупанта.

Дивіться також: Пілоти МіГ-29 знищили позиції операторів БпЛА та склад дронів окупантів на північному напрямку. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Спроба прориву кордону на Харківщині завершилася для окупантів втратою 23 військових, - бригада "Гарт". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21283) спецпризначенці (259) знищення (10354) ЗСУ (8835) дрони (8448)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ворошиловськи стрілок плять клієнт кабздона.
показати весь коментар
15.06.2026 22:38 Відповісти
Дорачьок, ще й побiг пiдставити безтолковку пiд скид.
показати весь коментар
15.06.2026 22:51 Відповісти
хотів зіпсувати дорогий дівайс, паскуда.
показати весь коментар
15.06.2026 22:54 Відповісти
 
 