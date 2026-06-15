Окупант вирішив вступити у дуель з українським дроном і був ліквідований бійцями підрозділу "Гострі картузи". ВIДЕО

Оператори підрозділу "Гострі картузи" 2-го окремого загону спеціального призначення "Омега" ліквідували окупанта, який вирішив вступити у двобій з українським дроном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойового вильоту українські бійці виявили російського військовослужбовця в одній із лісосмуг у своїй смузі відповідальності.

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Помітивши безпілотник, окупант не став шукати укриття та натомість відкрив вогонь по дрону, сподіваючись збити його стрілецькою зброєю.

На оприлюднених кадрах видно, як російський військовий здійснює кілька хаотичних черг у небо, однак безрезультатно.

Невдовзі оператори виконали точний скид боєприпасу, який ліквідував окупанта.

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