Окупант вирішив вступити у дуель з українським дроном і був ліквідований бійцями підрозділу "Гострі картузи". ВIДЕО
Оператори підрозділу "Гострі картузи" 2-го окремого загону спеціального призначення "Омега" ліквідували окупанта, який вирішив вступити у двобій з українським дроном.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойового вильоту українські бійці виявили російського військовослужбовця в одній із лісосмуг у своїй смузі відповідальності.
Помітивши безпілотник, окупант не став шукати укриття та натомість відкрив вогонь по дрону, сподіваючись збити його стрілецькою зброєю.
На оприлюднених кадрах видно, як російський військовий здійснює кілька хаотичних черг у небо, однак безрезультатно.
Невдовзі оператори виконали точний скид боєприпасу, який ліквідував окупанта.
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ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар15.06.2026 22:38 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
alexandr shamov
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Urs
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