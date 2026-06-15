Спроба прориву кордону на Харківщині завершилася для окупантів втратою 23 військових, - бригада "Гарт". ВIДЕО
Прикордонники бригади "Гарт" Державної прикордонної служби України зірвали спробу російських військ прорвати державний кордон на півночі Харківської області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, для відбиття атаки українські військовослужбовці застосували ударні дрони, міномети та артилерію.
За даними підрозділу, спроби штурму та прориву державного кордону стали для окупантів фатальними. По ворожих силах було завдано серії вогневих ударів, унаслідок чого противник зазнав значних втрат.
За підрахунками прикордонників, під час бою було ліквідовано 23 російських піхотинців, ще 15 дістали поранення.
Події відбувалися на Південно-Слобожанському напрямку.
Кадри бойової роботи бригади "Гарт" оприлюднила Державна прикордонна служба України.
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Да ❗
Дорого Украинцам обходиться их доброта и забывчивость ❗❗.
После - ГОЛОДОМОРОВ , , РАСТРЕЛОВ , ВЫСЕЛОК И РУСИФИКАЦЫЙ , --- почти до 2022 считали московитов -- братсским народом , , и противились вступлении в НАТО ❗❗ .
🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
русскоФАШЫССТЫ ,- под Лиманом , ...----
растреляли родителей УКРАИНССКОЙ девушки- ребенка 3-5 лет !!.
А - ребенком ------прикрывались для СВОих военных злодияний !!.
Это - их фашысская ТРАДИЦЫЯ !!.
. ВСПОМНИТЕ -- СОМАШКИ ( ЧЕЧНЯ ))....
В СОМАШКАХ ( Чечня ) - - - русские в алкогольном угаре - чеченсских детей в КОСТРЫ БРОСАЛИ !!!.
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Запомните - СОМАШКИ !!!!!!!!!!!!!!!..
А - что делали русские нацысты в ЮГОСЛАВИИ , в поселке - - - Сребренице !!!!........ КСТАТИ - там отличился своими ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ГИРКИН-СТРЕЛКОВ !!. .
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россия 6 букв ❗
поЦква 6 букв ❗
кремль 6 букв ❗
666
Партия ****** россия 👉👿👿👿.
И это не совпадение ❗ ....
Вся история московии 👉
кровавая ❗
САТАНИНССКАЯ 😈❗ .
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Неисправимая ....
.🎉!🎉