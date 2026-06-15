Спроба прориву кордону на Харківщині завершилася для окупантів втратою 23 військових, - бригада "Гарт". ВIДЕО

Прикордонники бригади "Гарт" Державної прикордонної служби України зірвали спробу російських військ прорвати державний кордон на півночі Харківської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для відбиття атаки українські військовослужбовці застосували ударні дрони, міномети та артилерію.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними підрозділу, спроби штурму та прориву державного кордону стали для окупантів фатальними. По ворожих силах було завдано серії вогневих ударів, унаслідок чого противник зазнав значних втрат.

За підрахунками прикордонників, під час бою було ліквідовано 23 російських піхотинців, ще 15 дістали поранення.

Події відбувалися на Південно-Слобожанському напрямку.

Кадри бойової роботи бригади "Гарт" оприлюднила Державна прикордонна служба України.

Дивіться також: Дронарі бригади "Гарт" знищили 2 російські танки та 4 гармати на Південно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО

Дивіться також: Палаюча автоцистерна окупантів продовжила рух після влучання дрона ГУР під Мелітополем. ВIДЕО