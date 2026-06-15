Попытка прорыва границы на Харьковщине завершилась для оккупантов потерей 23 военных, - бригада "Гарт". ВИДЕО

Пограничники бригады "Гарт" Государственной пограничной службы Украины сорвали попытку российских войск прорвать государственную границу на севере Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, для отражения атаки украинские военнослужащие применили ударные дроны, минометы и артиллерию.

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По данным подразделения, попытки штурма и прорыва государственной границы стали для оккупантов фатальными. По вражеским силам был нанесен ряд огневых ударов, вследствие чего противник понес значительные потери.

По подсчетам пограничников, во время боя было ликвидировано 23 российских пехотинца, еще 15 получили ранения.

События происходили на Южно-Слобожанском направлении.

Кадры боевой работы бригады "Гарт" обнародовала Государственная пограничная служба Украины.

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