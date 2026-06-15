Попытка прорыва границы на Харьковщине завершилась для оккупантов потерей 23 военных, - бригада "Гарт". ВИДЕО
Пограничники бригады "Гарт" Государственной пограничной службы Украины сорвали попытку российских войск прорвать государственную границу на севере Харьковской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, для отражения атаки украинские военнослужащие применили ударные дроны, минометы и артиллерию.
По данным подразделения, попытки штурма и прорыва государственной границы стали для оккупантов фатальными. По вражеским силам был нанесен ряд огневых ударов, вследствие чего противник понес значительные потери.
По подсчетам пограничников, во время боя было ликвидировано 23 российских пехотинца, еще 15 получили ранения.
События происходили на Южно-Слобожанском направлении.
Кадры боевой работы бригады "Гарт" обнародовала Государственная пограничная служба Украины.
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Да ❗
Дорого Украинцам обходиться их доброта и забывчивость ❗❗.
После - ГОЛОДОМОРОВ , , РАСТРЕЛОВ , ВЫСЕЛОК И РУСИФИКАЦЫЙ , --- почти до 2022 считали московитов -- братсским народом , , и противились вступлении в НАТО ❗❗ .
🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
русскоФАШЫССТЫ ,- под Лиманом , ...----
растреляли родителей УКРАИНССКОЙ девушки- ребенка 3-5 лет !!.
А - ребенком ------прикрывались для СВОих военных злодияний !!.
Это - их фашысская ТРАДИЦЫЯ !!.
. ВСПОМНИТЕ -- СОМАШКИ ( ЧЕЧНЯ ))....
В СОМАШКАХ ( Чечня ) - - - русские в алкогольном угаре - чеченсских детей в КОСТРЫ БРОСАЛИ !!!.
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Запомните - СОМАШКИ !!!!!!!!!!!!!!!..
А - что делали русские нацысты в ЮГОСЛАВИИ , в поселке - - - Сребренице !!!!........ КСТАТИ - там отличился своими ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ГИРКИН-СТРЕЛКОВ !!. .
..🎉🎉🎉🎉❗.
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россия 6 букв ❗
поЦква 6 букв ❗
кремль 6 букв ❗
666
Партия ****** россия 👉👿👿👿.
И это не совпадение ❗ ....
Вся история московии 👉
кровавая ❗
САТАНИНССКАЯ 😈❗ .
..
Неисправимая ....
.🎉!🎉