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Горящая автоцистерна оккупантов продолжила движение после попадания дрона ГУР под Мелитополем. ВИДЕО
Украинские операторы дронов Главного управления разведки нанесли удар по логистической технике российских оккупантов недалеко от Мелитополя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ударный беспилотник догнал грузовик с топливом во время движения и попал в заднюю часть кузова.
Также на кадрах видно, как после точного попадания происходит возгорание топлива. Несмотря на это, водитель не остановил транспортное средство, и горящая техника продолжила движение.
Видео опубликовано в соцсетях.
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