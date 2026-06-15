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Новости Видео Уничтожение российской техники Боевіе действия на Запорожье Удары по логистике РФ
3 392 14

Горящая автоцистерна оккупантов продолжила движение после попадания дрона ГУР под Мелитополем. ВИДЕО

Украинские операторы дронов Главного управления разведки нанесли удар по логистической технике российских оккупантов недалеко от Мелитополя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ударный беспилотник догнал грузовик с топливом во время движения и попал в заднюю часть кузова.

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Также на кадрах видно, как после точного попадания происходит возгорание топлива. Несмотря на это, водитель не остановил транспортное средство, и горящая техника продолжила движение.

Видео опубликовано в соцсетях.

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Автор: 

армия РФ (23065) Мелитополь (627) уничтожение (10037) Запорожская область (4453) техника (1898) логистика (109) дроны (7376) ГУР (814) Мелитопольский район (35)
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Топ комментарии
+11
Так там не тільки палаюча цистерна "продовжила рух", але й "палаючий водій"... Тільки в інший бік...Можливо - до Кобзона...
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15.06.2026 19:40 Ответить
+8
Хороша музика, і кліп прикольний.
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15.06.2026 19:41 Ответить
+7
А мені подобається як вона горить, водій бігає, метушиться.
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15.06.2026 19:48 Ответить
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Аганьок
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15.06.2026 19:39 Ответить
Так там не тільки палаюча цистерна "продовжила рух", але й "палаючий водій"... Тільки в інший бік...Можливо - до Кобзона...
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15.06.2026 19:40 Ответить
це мальчік , в гарящіх трусіках.
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15.06.2026 20:31 Ответить
Хороша музика, і кліп прикольний.
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15.06.2026 19:41 Ответить
- Повезьош бенз в Крим
- Шеф, за что?
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15.06.2026 19:41 Ответить
А мені подобається як вона горить, водій бігає, метушиться.
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15.06.2026 19:48 Ответить
Смажений кацап, смажений кацап
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15.06.2026 21:04 Ответить
тому шо треба було цистерну дошками обшити.
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15.06.2026 19:49 Ответить
Шкода, що праворуч з'їхала, ідеально будо б - на зустрічну смугу.
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15.06.2026 19:53 Ответить
Якого воно з'їхало, палало б собі на дорозі, хоч в русі, хоч стоячі
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15.06.2026 19:55 Ответить
так, їхав у Крим))) є тільки пару місць де так близько сухенький канал до дороги..гарно згорів бензовоз)))
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15.06.2026 20:00 Ответить
Горящий рейс )
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15.06.2026 20:03 Ответить
Гастелло - это знаменитый «огненный таран» Эх...
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15.06.2026 20:05 Ответить
Кольорове ТБ - це вже норма?
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15.06.2026 20:57 Ответить
 
 