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Палаюча автоцистерна окупантів продовжила рух після влучання дрона ГУР під Мелітополем. ВIДЕО
Українські оператори дронів Головного управління розвідки завдали удару по логістичній техніці російських окупантів неподалік Мелітополя.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударний безпілотник наздогнав вантажівку з паливом під час руху та влучив у задню частину кузова.
Також кадрах видно, як після точного ураження відбувається займання пального. Попри це, водій не зупинив транспортний засіб, і палаюча техніка продовжила рух.
Відео опубліковано у соцмережах.
Топ коментарі
+12 Яр Холодний
показати весь коментар15.06.2026 19:40 Відповісти Посилання
+9 School Bus
показати весь коментар15.06.2026 19:41 Відповісти Посилання
+8 Anatoliy Sheiko #553682
показати весь коментар15.06.2026 19:48 Відповісти Посилання
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