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Новини Відео Знищення російської техніки Бойові дії на Запорізькому напрямку Удари по логістиці РФ
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Палаюча автоцистерна окупантів продовжила рух після влучання дрона ГУР під Мелітополем. ВIДЕО

Українські оператори дронів Головного управління розвідки завдали удару по логістичній техніці російських окупантів неподалік Мелітополя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударний безпілотник наздогнав вантажівку з паливом під час руху та влучив у задню частину кузова.

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Також кадрах видно, як після точного ураження відбувається займання пального. Попри це, водій не зупинив транспортний засіб, і палаюча техніка продовжила рух.

Відео опубліковано у соцмережах.

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Автор: 

армія рф (21283) Мелітополь (780) знищення (10354) Запорізька область (4977) техніка (2062) логістика (143) дрони (8448) ГУР (891) Мелітопольський район (35)
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Топ коментарі
+12
Так там не тільки палаюча цистерна "продовжила рух", але й "палаючий водій"... Тільки в інший бік...Можливо - до Кобзона...
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15.06.2026 19:40 Відповісти
+9
Хороша музика, і кліп прикольний.
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15.06.2026 19:41 Відповісти
+8
А мені подобається як вона горить, водій бігає, метушиться.
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15.06.2026 19:48 Відповісти
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Аганьок
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15.06.2026 19:39 Відповісти
Так там не тільки палаюча цистерна "продовжила рух", але й "палаючий водій"... Тільки в інший бік...Можливо - до Кобзона...
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15.06.2026 19:40 Відповісти
це мальчік , в гарящіх трусіках.
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15.06.2026 20:31 Відповісти
Хороша музика, і кліп прикольний.
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15.06.2026 19:41 Відповісти
- Повезьош бенз в Крим
- Шеф, за что?
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15.06.2026 19:41 Відповісти
А мені подобається як вона горить, водій бігає, метушиться.
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15.06.2026 19:48 Відповісти
Смажений кацап, смажений кацап
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15.06.2026 21:04 Відповісти
тому шо треба було цистерну дошками обшити.
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15.06.2026 19:49 Відповісти
Шкода, що праворуч з'їхала, ідеально будо б - на зустрічну смугу.
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15.06.2026 19:53 Відповісти
Якого воно з'їхало, палало б собі на дорозі, хоч в русі, хоч стоячі
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15.06.2026 19:55 Відповісти
так, їхав у Крим))) є тільки пару місць де так близько сухенький канал до дороги..гарно згорів бензовоз)))
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15.06.2026 20:00 Відповісти
Горящий рейс )
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15.06.2026 20:03 Відповісти
Гастелло - это знаменитый «огненный таран» Эх...
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15.06.2026 20:05 Відповісти
Кольорове ТБ - це вже норма?
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15.06.2026 20:57 Відповісти
важкі опіки гарантовані
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15.06.2026 21:33 Відповісти
 
 