Палаюча автоцистерна окупантів продовжила рух після влучання дрона ГУР під Мелітополем. ВIДЕО

Українські оператори дронів Головного управління розвідки завдали удару по логістичній техніці російських окупантів неподалік Мелітополя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударний безпілотник наздогнав вантажівку з паливом під час руху та влучив у задню частину кузова.

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Також кадрах видно, як після точного ураження відбувається займання пального. Попри це, водій не зупинив транспортний засіб, і палаюча техніка продовжила рух.

Відео опубліковано у соцмережах.

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