Оккупант решил вступить в дуэль с украинским дроном и был ликвидирован бойцами подразделения "Гострі картузи". ВИДЕО

Операторы подразделения "Гострі картузи" 2-го отдельного отряда специального назначения "Омега" уничтожили оккупанта, который решил вступить в схватку с украинским дроном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боевого вылета украинские бойцы обнаружили российского военнослужащего в одной из лесополос в своей зоне ответственности.

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Заметив беспилотник, оккупант не стал искать укрытие, а вместо этого открыл огонь по дрону, надеясь сбить его стрелковым оружием.

На обнародованных кадрах видно, как российский военный делает несколько хаотичных очередей в небо, однако безрезультатно.

Вскоре операторы выполнили точный сброс боеприпаса, который ликвидировал оккупанта.

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