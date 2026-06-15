Оккупант решил вступить в дуэль с украинским дроном и был ликвидирован бойцами подразделения "Гострі картузи". ВИДЕО
Операторы подразделения "Гострі картузи" 2-го отдельного отряда специального назначения "Омега" уничтожили оккупанта, который решил вступить в схватку с украинским дроном.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боевого вылета украинские бойцы обнаружили российского военнослужащего в одной из лесополос в своей зоне ответственности.
Заметив беспилотник, оккупант не стал искать укрытие, а вместо этого открыл огонь по дрону, надеясь сбить его стрелковым оружием.
На обнародованных кадрах видно, как российский военный делает несколько хаотичных очередей в небо, однако безрезультатно.
Вскоре операторы выполнили точный сброс боеприпаса, который ликвидировал оккупанта.
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ОсвальдКоблпот #588757
показать весь комментарий15.06.2026 22:38 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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