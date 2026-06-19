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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 389 420 человек (+1 370 за сутки), 12 040 танков, 44 298 артиллерийских систем, 24 783 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 389 420 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.06.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 389 420 (+1 370) человек (уничтожены и ранены)
  • танков – 12 040 (+2) шт.
  • боевых бронированных машин – 24 783 (+4) шт.
  • артиллерийских систем – 44 298 (+58) шт.
  • РСЗО – 1 881 (+4) ед.
  • средства ПВО – 1 432 (+1) ед.
  • самолетов – 436 (+0) шт.
  • вертолетов – 353 (+0) шт.
  • наземных робототехнических комплексов – 1 688 (+4) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 359 557 (+1 968) шт.
  • крылатые ракеты – 4 787 (+4) шт.
  • корабли / катера – 33 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 108 866 (+441) шт.
  • специальная техника — 4 309 (+3) ед.

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Потери противника на утро 19 июня

Автор: 

армия РФ (23101) Генштаб ВС (8207) ликвидация (4411) уничтожение (10066)
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