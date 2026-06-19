Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 389 420 человек (+1 370 за сутки), 12 040 танков, 44 298 артиллерийских систем, 24 783 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 389 420 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.06.26 ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 389 420 (+1 370) человек (уничтожены и ранены)

танков – 12 040 (+2) шт.

боевых бронированных машин – 24 783 (+4) шт.

артиллерийских систем – 44 298 (+58) шт.

РСЗО – 1 881 (+4) ед.

средства ПВО – 1 432 (+1) ед.

самолетов – 436 (+0) шт.

вертолетов – 353 (+0) шт.

наземных робототехнических комплексов – 1 688 (+4) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 359 557 (+1 968) шт.

крылатые ракеты – 4 787 (+4) шт.

корабли / катера – 33 (+0) шт.

подводные лодки – 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны – 108 866 (+441) шт.

специальная техника — 4 309 (+3) ед.

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