С начала суток на фронте произошло 204 боевых столкновения, — Генштаб

С начала суток 18 июня на фронте произошло 204 боевых столкновения. Покровское направление остается самым горячим.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00.

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Удары РФ по Украине

Противник нанёс три ракетных удара, применив девять ракет, совершил 64 авиаудара, сбросив 213 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 5797 дронов-камикадзе и совершил 2183 обстрела населённых пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло пять боевых столкновений, противник совершил 60 обстрелов, в том числе шесть — с применением реактивных систем залпового огня.

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Другие направления

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Лимана, Старицы и в сторону Избицкого. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении сегодня враг трижды атаковал позиции Сил обороны в сторону Радьковки и Колесниковки.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 13 попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Шейковка, Ставки, Дробишево, Лиман и в районах населенных пунктов Новоселовка, Дерилово, Заречное, Ямполь. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Славянском направлении Силы обороны отразили 11 попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука и в районах Закитного и Калеников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки на фронте произошло 259 боевых столкновений. Враг не ослабляет давление на Лиманском, Гуляйпольском и Покровском направлениях, — Генштаб. КАРТА

На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение с противником, враг продвигался в сторону Малиновки.

Силы обороны отразили 14 вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи населенных пунктов Плещеевка, Константиновка, Ильиновка, Торецкое.

На Покровском направлении враг совершил 27 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новоалександровка, Котлино, Удачное, Родинское, Новониколаевка, Филия и в сторону населенных пунктов Белицкое, Дорожное, Шевченко, Сергиевка, Новопавловка. Одно боевое столкновение продолжается.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 41 оккупанта, еще 23 – ранены; уничтожена одна артиллерийская система, две реактивные системы залпового огня, три единицы автомобильной и одна единица специальной техники противника. Повреждены две артиллерийские системы, две единицы автомобильной техники, два пункта управления БПЛА, 16 укрытий личного состава. Уничтожены или подавлены 241 беспилотный летательный аппарат различных типов.

На Александровском направлении противник атаковал дважды, в сторону Александрограда и Нового Запорожья.

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Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 20 вражеских атак в сторону населенных пунктов Доброполье, Гуляйпольское, Горькое, Цветково, Чаривное, три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении наши защитники остановили три попытки противника продвинуться вперёд в районе Степногорска.

По данным Генштаба, на Приднепровском направлении враг не проводил наступательных действий.

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