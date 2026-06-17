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Генштаб опроверг обвинения в ударе по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области

Атака на автобус с детьми в Брянске: Генштаб опроверг фейк

Генеральный штаб ВСУ официально опроверг ложное заявление представителей РФ и Беларуси о якобы нанесении удара беспилотником ВСУ по автобусу с белорусской детской футбольной командой в Брянской области, которое не соответствует действительности. В указанный период Силы обороны Украины не применяли БПЛА по целям на территории Брянской области.

Об этом заявило военное командование, передает Цензор.НЕТ.

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Военно-политическое руководство Украины оперативно отреагировало на попытки Москвы и Минска обвинить Вооруженные Силы Украины.

Официальное опровержение: БПЛА не применялись

В Генеральном штабе ВСУ отметили, что никаких операций с использованием ударных БПЛА в воздушном пространстве Брянской области в настоящее время не проводилось.

"Заявления представителей Российской Федерации о якобы поражении беспилотником Вооруженных Сил Украины автобуса с детской футбольной командой в Брянской области не соответствуют действительности. Подчеркиваем, что в указанный период Силы обороны Украины не применяли беспилотные летательные аппараты по целям на территории Брянской области. Рассматриваем подобные сообщения как очередную информационную провокацию Кремля", - подчеркнули в командовании.

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Украинские военные объясняют, что из-за неспособности достичь хоть каких-либо стратегических результатов на линии фронта и колоссальных потерь в живой силе российский режим пытается переключить внимание собственного общества путем фабрикации обвинений против Украины.

Зеркальное лицемерие Кремля

В заявлении Генштаба отдельно отмечается тотальный цинизм оккупантов, которые пытаются выставить себя "жертвами", параллельно стирая с лица земли украинские населенные пункты.

"Не имея возможности достичь заявленных целей на поле боя и неся значительные потери, Российская Федерация все чаще прибегает к информационным манипуляциям и фабрикации обвинений против Украины. В то же время именно Россия систематически нарушает нормы международного гуманитарного права, нанося удары по украинским городам, жилым кварталам, больницам, школам и другим гражданским объектам. В результате последних ракетных ударов по территории Украины, в частности - по Киеву, погибли десятки мирных жителей, среди которых есть дети", - напомнили в ВСУ.

Генеральный штаб подтвердил свою непоколебимую позицию: Вооруженные Силы Украины наносят удары исключительно по законным военным целям и не ведут боевых действий против гражданского населения.

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Что этому предшествовало?

  • Напомним, 17 июня российские и белорусские СМИ ранее распространили информацию о якобы атаке украинского беспилотника на гражданский автобус в Брянской области РФ. По их данным, в автобусе находилась детская футбольная команда из Гомеля, которая направлялась на сборы в Геленджик.
  • Министерство иностранных дел Беларуси поддержало российскую пропаганду, мгновенно обвинив Украину в "теракте". Минск потребовал объяснений от Киева.

Автор: 

Беларусь (8069) Брянск (142) Генштаб ВС (8197) россия (97935) фейк (720)
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Топ комментарии
+9
хай білоруси дякують росіянам, бо могли би і мінометами добити.
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17.06.2026 16:57 Ответить
+9
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17.06.2026 17:02 Ответить
+6
не було ніякого дрона і автобуса це кацапський фейк
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17.06.2026 17:00 Ответить
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хай білоруси дякують росіянам, бо могли би і мінометами добити.
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17.06.2026 16:57 Ответить
Шо погано, сросійські тридерасти таки можуть щось подібне утнути. Згадаймо рязанський цукорок від патрушева. Йому ніщо не заважає знову щось таке утнути...
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17.06.2026 17:06 Ответить
А чи були в автобусі пасажири взагалі? В кацапських новинах показують порожній автобус. Має ж бути купа відосіків зі смартфонів з пораненими дітками, як кацапи *******.
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17.06.2026 17:16 Ответить
взагалі-то похєр шо там в тому автобусі було. Всі питання до фсб.
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17.06.2026 17:25 Ответить
Московітихуйіла-маніяка і патрушева-убивці разом з тютіною, після підриву будинків орків на Каширському шосе з мішками «рязанського сахару» та убитими в Норд Ості і дітьми у школах Ічкерії, Охматдиту в Україні, можуть зробити любі злочини проти Дітей!!! Це ж уже вони системно роблять, упродовж 25 років!!
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17.06.2026 17:28 Ответить
та не було там ніяких дітей.
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17.06.2026 17:33 Ответить
Зараз зліпити "український" дрон і вліпити ним по автобусу - елементарно
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17.06.2026 16:58 Ответить
В усякому разі нічого їздити й поготів дітей возити до країни, куди раз-у-раз прилітає.
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17.06.2026 16:59 Ответить
не було ніякого дрона і автобуса це кацапський фейк
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17.06.2026 17:00 Ответить
Довийожується бульбофюрер що і в білорашкі запалають НПЗ.
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17.06.2026 17:02 Ответить
достатньо щоб на рамії запалали відповідні НПСи, і обидва НПЗ через короткий час просто стануть.
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17.06.2026 17:31 Ответить
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17.06.2026 17:02 Ответить
блін, голуби з гусями відмовились новічок розвозити?)))
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17.06.2026 17:07 Ответить
Це ще комарів не задіяли
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17.06.2026 17:30 Ответить
Торік мені таке розказували, ніби у нас.
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17.06.2026 17:29 Ответить
Друга серія вчорашнього спектаклю? casus belli?
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17.06.2026 17:05 Ответить
Федоров: Найближчим часом Крим перетвориться на острів
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17.06.2026 17:22 Ответить
Та то не футболисты были а дроноводы и сами по себе лупанули чесно слово...
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17.06.2026 17:24 Ответить
і в пляшках везли бензин
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17.06.2026 17:27 Ответить
Бульбафюрера не цікавлять що буде з дітьми, бо як можна посилати дітей у прифронтову зону, знаючи що ху...ло без яких небудь коливань страчує своїх громадян, заради чергової провокації.
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17.06.2026 17:27 Ответить
Так кацапам вдарити по автобусу з дітьми -- як 2 пальці обісцяти! Це їх почерк.
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17.06.2026 17:30 Ответить
збрехати це їх почерк ,не було ніякого автобусу
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17.06.2026 17:33 Ответить
 
 