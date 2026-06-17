Генштаб опроверг обвинения в ударе по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области

Генеральный штаб ВСУ официально опроверг ложное заявление представителей РФ и Беларуси о якобы нанесении удара беспилотником ВСУ по автобусу с белорусской детской футбольной командой в Брянской области, которое не соответствует действительности. В указанный период Силы обороны Украины не применяли БПЛА по целям на территории Брянской области.

Об этом заявило военное командование, передает Цензор.НЕТ.

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Военно-политическое руководство Украины оперативно отреагировало на попытки Москвы и Минска обвинить Вооруженные Силы Украины.

Официальное опровержение: БПЛА не применялись

В Генеральном штабе ВСУ отметили, что никаких операций с использованием ударных БПЛА в воздушном пространстве Брянской области в настоящее время не проводилось.

"Заявления представителей Российской Федерации о якобы поражении беспилотником Вооруженных Сил Украины автобуса с детской футбольной командой в Брянской области не соответствуют действительности. Подчеркиваем, что в указанный период Силы обороны Украины не применяли беспилотные летательные аппараты по целям на территории Брянской области. Рассматриваем подобные сообщения как очередную информационную провокацию Кремля", - подчеркнули в командовании.

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Украинские военные объясняют, что из-за неспособности достичь хоть каких-либо стратегических результатов на линии фронта и колоссальных потерь в живой силе российский режим пытается переключить внимание собственного общества путем фабрикации обвинений против Украины.

Зеркальное лицемерие Кремля

В заявлении Генштаба отдельно отмечается тотальный цинизм оккупантов, которые пытаются выставить себя "жертвами", параллельно стирая с лица земли украинские населенные пункты.

"Не имея возможности достичь заявленных целей на поле боя и неся значительные потери, Российская Федерация все чаще прибегает к информационным манипуляциям и фабрикации обвинений против Украины. В то же время именно Россия систематически нарушает нормы международного гуманитарного права, нанося удары по украинским городам, жилым кварталам, больницам, школам и другим гражданским объектам. В результате последних ракетных ударов по территории Украины, в частности - по Киеву, погибли десятки мирных жителей, среди которых есть дети", - напомнили в ВСУ.

Генеральный штаб подтвердил свою непоколебимую позицию: Вооруженные Силы Украины наносят удары исключительно по законным военным целям и не ведут боевых действий против гражданского населения.

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