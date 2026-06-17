Генштаб опроверг обвинения в ударе по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области
Генеральный штаб ВСУ официально опроверг ложное заявление представителей РФ и Беларуси о якобы нанесении удара беспилотником ВСУ по автобусу с белорусской детской футбольной командой в Брянской области, которое не соответствует действительности. В указанный период Силы обороны Украины не применяли БПЛА по целям на территории Брянской области.
Об этом заявило военное командование, передает Цензор.НЕТ.
Военно-политическое руководство Украины оперативно отреагировало на попытки Москвы и Минска обвинить Вооруженные Силы Украины.
Официальное опровержение: БПЛА не применялись
В Генеральном штабе ВСУ отметили, что никаких операций с использованием ударных БПЛА в воздушном пространстве Брянской области в настоящее время не проводилось.
"Заявления представителей Российской Федерации о якобы поражении беспилотником Вооруженных Сил Украины автобуса с детской футбольной командой в Брянской области не соответствуют действительности. Подчеркиваем, что в указанный период Силы обороны Украины не применяли беспилотные летательные аппараты по целям на территории Брянской области. Рассматриваем подобные сообщения как очередную информационную провокацию Кремля", - подчеркнули в командовании.
Украинские военные объясняют, что из-за неспособности достичь хоть каких-либо стратегических результатов на линии фронта и колоссальных потерь в живой силе российский режим пытается переключить внимание собственного общества путем фабрикации обвинений против Украины.
Зеркальное лицемерие Кремля
В заявлении Генштаба отдельно отмечается тотальный цинизм оккупантов, которые пытаются выставить себя "жертвами", параллельно стирая с лица земли украинские населенные пункты.
"Не имея возможности достичь заявленных целей на поле боя и неся значительные потери, Российская Федерация все чаще прибегает к информационным манипуляциям и фабрикации обвинений против Украины. В то же время именно Россия систематически нарушает нормы международного гуманитарного права, нанося удары по украинским городам, жилым кварталам, больницам, школам и другим гражданским объектам. В результате последних ракетных ударов по территории Украины, в частности - по Киеву, погибли десятки мирных жителей, среди которых есть дети", - напомнили в ВСУ.
Генеральный штаб подтвердил свою непоколебимую позицию: Вооруженные Силы Украины наносят удары исключительно по законным военным целям и не ведут боевых действий против гражданского населения.
Что этому предшествовало?
- Напомним, 17 июня российские и белорусские СМИ ранее распространили информацию о якобы атаке украинского беспилотника на гражданский автобус в Брянской области РФ. По их данным, в автобусе находилась детская футбольная команда из Гомеля, которая направлялась на сборы в Геленджик.
- Министерство иностранных дел Беларуси поддержало российскую пропаганду, мгновенно обвинив Украину в "теракте". Минск потребовал объяснений от Киева.
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