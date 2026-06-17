Генштаб спростував звинувачення в ударі по автобусу з білоруськими дітьми на Брянщині
Генеральний штаб ЗСУ офіційно спростував фейк заяви представників РФ та Білорусі про нібито ураження безпілотником ЗСУ автобуса з білоруською дитячою футбольною командою в Брянській області не відповідають дійсності. У зазначений період Сили оборони України не застосовували БпЛА по цілях на території Брянщини.
По це заявило військове командування, передає Цензор.НЕТ.
Військово-політичне керівництво України оперативно відреагувало на спроби Москви та Мінська звинуватити Збройні Сили України.
Офіційне спростування: БпЛА не застосовувалися
У Генеральному штабі ЗСУ зазначили, що жодних операцій із використанням ударних БпЛА у повітряному просторі Брянської області в цей час не проводилося.
"Заяви представників Російської Федерації про нібито ураження безпілотником Збройних Сил України автобуса з дитячою футбольною командою в Брянській області не відповідають дійсності. Наголошуємо, що у зазначений період Сили оборони України не застосовували безпілотні літальні апарати по цілях на території Брянської області. Розцінюємо подібні повідомлення як чергову інформаційну провокацію Кремля", - наголосили в командуванні.
Українські військові пояснюють, що через неспроможність досягти хоч якихось стратегічних результатів на лінії фронту та колосальні втрати в живій силі, російський режим намагається переключити увагу власного суспільства шляхом фабрикації звинувачень проти України.
Дзеркальне лицемірство Кремля
У заяві Генштабу окремо наголошується на тотальному цинізмі окупантів, які намагаються виставити себе "жертвами", паралельно стираючи з лиця землі українські населені пункти.
"Не маючи можливості досягти заявлених цілей на полі бою та зазнаючи значних втрат, Російська Федерація дедалі частіше вдається до інформаційних маніпуляцій і фабрикації звинувачень проти України. Водночас саме Росія систематично порушує норми міжнародного гуманітарного права, завдаючи ударів по українських містах, житлових кварталах, лікарнях, школах та інших цивільних об'єктах. Унаслідок останніх ракетних ударів по території України, зокрема по Києву, загинули десятки мирних мешканців, серед яких є діти.", - нагадали в ЗСУ.
Генштаб підтвердив непохитну позицію: Збройні Сили України завдають ураження виключно законним військовим цілям та не ведуть бойових дій проти цивільного населення.
Що передувало?
- Нагадаємо, 17 червня російські та білоруські ЗМІ раніше поширили інформацію про нібито атаку українського безпілотника на цивільний автобус у Брянській області РФ. За їхніми даними, в автобусі перебувала дитяча футбольна команда з Гомеля, яка прямувала на збори до Геленджика.
- Міністерство закордонних справ Білорусі підіграло російській пропаганді, миттєво звинувативши Україну в "теракті". Мінськ зажадав пояснень з боку Києва.
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Руйнування тільки скла у автобусі тягне на якусь маленьку FPV, ТТХ якої не дозволять залетіти на таку відстань.
Висновок - це місцеві орки бавились.
Без 100 грам не розібратись в написаному, але я не вживаю.