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Новини Удари по РФ
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Генштаб спростував звинувачення в ударі по автобусу з білоруськими дітьми на Брянщині

Атака на автобус з дітьми у Брянську: Генштаб спростував фейк

Генеральний штаб ЗСУ офіційно спростував фейк заяви представників РФ та Білорусі про нібито ураження безпілотником ЗСУ автобуса з білоруською дитячою футбольною командою в Брянській області не відповідають дійсності. У зазначений період Сили оборони України не застосовували БпЛА по цілях на території Брянщини.

По це заявило військове командування, передає Цензор.НЕТ.

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Військово-політичне керівництво України оперативно відреагувало на спроби Москви та Мінська звинуватити Збройні Сили України.

Офіційне спростування: БпЛА не застосовувалися

У Генеральному штабі ЗСУ зазначили, що жодних операцій із використанням ударних БпЛА у повітряному просторі Брянської області в цей час не проводилося.

"Заяви представників Російської Федерації про нібито ураження безпілотником Збройних Сил України автобуса з дитячою футбольною командою в Брянській області не відповідають дійсності. Наголошуємо, що у зазначений період Сили оборони України не застосовували безпілотні літальні апарати по цілях на території Брянської області. Розцінюємо подібні повідомлення як чергову інформаційну провокацію Кремля", - наголосили в командуванні.

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Українські військові пояснюють, що через неспроможність досягти хоч якихось стратегічних результатів на лінії фронту та колосальні втрати в живій силі, російський режим намагається переключити увагу власного суспільства шляхом фабрикації звинувачень проти України.

Дзеркальне лицемірство Кремля

У заяві Генштабу окремо наголошується на тотальному цинізмі окупантів, які намагаються виставити себе "жертвами", паралельно стираючи з лиця землі українські населені пункти.

"Не маючи можливості досягти заявлених цілей на полі бою та зазнаючи значних втрат, Російська Федерація дедалі частіше вдається до інформаційних маніпуляцій і фабрикації звинувачень проти України. Водночас саме Росія систематично порушує норми міжнародного гуманітарного права, завдаючи ударів по українських містах, житлових кварталах, лікарнях, школах та інших цивільних об'єктах. Унаслідок останніх ракетних ударів по території України, зокрема по Києву, загинули десятки мирних мешканців, серед яких є діти.", - нагадали в ЗСУ.

Генштаб підтвердив непохитну позицію: Збройні Сили України завдають ураження виключно законним військовим цілям та не ведуть бойових дій проти цивільного населення.

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Що передувало?

  • Нагадаємо, 17 червня російські та білоруські ЗМІ раніше поширили інформацію про нібито атаку українського безпілотника на цивільний автобус у Брянській області РФ. За їхніми даними, в автобусі перебувала дитяча футбольна команда з Гомеля, яка прямувала на збори до Геленджика.
  • Міністерство закордонних справ Білорусі підіграло російській пропаганді, миттєво звинувативши Україну в "теракті". Мінськ зажадав пояснень з боку Києва.

Автор: 

Білорусь (8154) Брянськ (157) Генштаб ЗС (8507) росія (70468) фейк (793)
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Топ коментарі
+17
хай білоруси дякують росіянам, бо могли би і мінометами добити.
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17.06.2026 16:57 Відповісти
+15
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17.06.2026 17:02 Відповісти
+9
Зараз зліпити "український" дрон і вліпити ним по автобусу - елементарно
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17.06.2026 16:58 Відповісти
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хай білоруси дякують росіянам, бо могли би і мінометами добити.
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17.06.2026 16:57 Відповісти
Шо погано, сросійські тридерасти таки можуть щось подібне утнути. Згадаймо рязанський цукорок від патрушева. Йому ніщо не заважає знову щось таке утнути...
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17.06.2026 17:06 Відповісти
Найкоротша відстань від кордонів України до найближчої точки Почепського району (Брянська область рф) по прямій становить близько 75-80 км.
Руйнування тільки скла у автобусі тягне на якусь маленьку FPV, ТТХ якої не дозволять залетіти на таку відстань.
Висновок - це місцеві орки бавились.
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17.06.2026 18:38 Відповісти
А чи були в автобусі пасажири взагалі? В кацапських новинах показують порожній автобус. Має ж бути купа відосіків зі смартфонів з пораненими дітками, як кацапи *******.
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17.06.2026 17:16 Відповісти
взагалі-то похєр шо там в тому автобусі було. Всі питання до фсб.
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17.06.2026 17:25 Відповісти
Кацапам вліпити по білоруських дітях зовсім запроста, вони і своїх не жаліють!
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17.06.2026 18:02 Відповісти
Московітихуйіла-маніяка і патрушева-убивці разом з тютіною, після підриву будинків орків на Каширському шосе з мішками «рязанського сахару» та убитими в Норд Ості і дітьми у школах Ічкерії, Охматдиту в Україні, можуть зробити любі злочини проти Дітей!!! Це ж уже вони системно роблять, упродовж 25 років!!
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17.06.2026 17:28 Відповісти
та не було там ніяких дітей.
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17.06.2026 17:33 Відповісти
Зараз зліпити "український" дрон і вліпити ним по автобусу - елементарно
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17.06.2026 16:58 Відповісти
В усякому разі нічого їздити й поготів дітей возити до країни, куди раз-у-раз прилітає.
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17.06.2026 16:59 Відповісти
не було ніякого дрона і автобуса це кацапський фейк
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17.06.2026 17:00 Відповісти
Довийожується бульбофюрер що і в білорашкі запалають НПЗ.
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17.06.2026 17:02 Відповісти
достатньо щоб на рамії запалали відповідні НПСи, і обидва НПЗ через короткий час просто стануть.
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17.06.2026 17:31 Відповісти
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17.06.2026 17:02 Відповісти
блін, голуби з гусями відмовились новічок розвозити?)))
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17.06.2026 17:07 Відповісти
Це ще комарів не задіяли
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17.06.2026 17:30 Відповісти
Торік мені таке розказували, ніби у нас.
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17.06.2026 17:29 Відповісти
Друга серія вчорашнього спектаклю? casus belli?
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17.06.2026 17:05 Відповісти
Федоров: Найближчим часом Крим перетвориться на острів
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17.06.2026 17:22 Відповісти
Та то не футболисты были а дроноводы и сами по себе лупанули чесно слово...
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17.06.2026 17:24 Відповісти
і в пляшках везли бензин
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17.06.2026 17:27 Відповісти
Бульбафюрера не цікавлять що буде з дітьми, бо як можна посилати дітей у прифронтову зону, знаючи що ху...ло без яких небудь коливань страчує своїх громадян, заради чергової провокації.
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17.06.2026 17:27 Відповісти
Так кацапам вдарити по автобусу з дітьми -- як 2 пальці обісцяти! Це їх почерк.
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17.06.2026 17:30 Відповісти
збрехати це їх почерк ,не було ніякого автобусу
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17.06.2026 17:33 Відповісти
Так нєкуй шастать! Чомусь автобуси з польськими дітьми, чи румунськими, чии німецькими не шастають дорогами Запорізької,, Дніпропетровської, Харківськоїчи Сумської областей, бо кацапня пуляє ударними фпвішками у все, що там рухається. Тому і білоруси мали б проявити здоровий глузд.
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17.06.2026 18:02 Відповісти
Так нєкуй шастать! Чомусь автобуси із польськими, румунськими, німецькими дітьми не шастають дорогами скажімо Запорізької, чи Сумської областей, бо кацапня там пуляє фпвішками у все, що рухається тими дорогами. Тому і білорусам варто проявляти здоровий глузд.
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17.06.2026 18:06 Відповісти
Генеральний штаб ЗСУ офіційно спростував фейк заяви представників РФ та Білорусі про нібито ураження безпілотником ЗСУ автобуса з білоруською дитячою футбольною командою в Брянській області не відповідають дійсності.

Без 100 грам не розібратись в написаному, але я не вживаю.
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17.06.2026 18:22 Відповісти
Жінка, що загинула - уродженка Луганська...
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17.06.2026 18:27 Відповісти
 
 