Білорусь звинуватила Україну в атаці на автобус із дітьми в Брянській області РФ: Мінськ вимагає пояснень. ФОТО
Міністерство закордонних справ Білорусі звинуватило Україну в атаці безпілотника на пасажирський автобус з дитячою футбольною командою з Гомеля в Брянській області РФ, та офіційно назвало інцидент "актом тероризму". У Слідкомі РФ почали розслідування "теракту".
Про це йдеться в офіційній заяві пресслужби МЗС Білорусі, повідомляє Цензор.НЕТ.
Звинувачення з Мінська
У Мінську поклали відповідальність за повітряний удар на українську сторону, вимагаючи "вичерпних пояснень".
"Рішуче засуджуємо атаку на цивільний автобус, що перевозив білоруських громадян, зокрема дітей, у Брянській області Російської Федерації. Розцінюємо це як черговий акт тероризму проти мирного населення. Вимагаємо від української сторони вичерпних пояснень", - йдеться в заяві МЗС РБ.
У цій же заяві зовнішньополітичне відомство Білорусі фактично визнало, що поїздку дітей було організовано всупереч елементарним нормам безпеки.
МЗС країни окремо звернуло увагу на "необхідність неухильного дотримання порядку організації виїзду груп" та наголосило на "обов’язковості безумовної заборони виїзду громадян до зон конфліктів, бойових дій та суміжних з ними регіонів".
Що відомо про інцидент під Брянськом
За попередніми даними російської місцевої влади, інцидент стався у Почепському районі Брянської області РФ. Під удар невідомого безпілотника потрапив екскурсійний автобус, який перевозив дитячу футбольну команду з білоруського Гомеля. Підлітки прямували на відпочинок до російського Геленджика, проте організатори чомусь проклали логістичний маршрут безпосередньо через прикордонний регіон, де регулярно відбуваються бойові зіткнення та діє режим повітряної тривоги.
- Зазначається, що загинула жінка, яка супроводжувала команду. Кількість постраждалих зросла до семи осіб. П’ятеро з них — діти. Одна дитина перебуває у важкому стані. Усі постраждалі дістали осколкові поранення.
Слідчий комітет РФ вже традиційно та оперативно порушив кримінальну справу за статтею про "теракт" (ст. 205 КК РФ).
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Це якими ж треба бути довбойобами шоб власних дітей направити мало того шо у Парашу, а ще і до країни де іде війна.
А відправляти дітей бульбостану у прифронтову зону , тут розуму вистачило. Хоча коленьку він би не послав. Своїх дітей жаліє
Очевидно, що ця подія дуже нагадує поспішно зліплену, конторську операцію, спрямовану на те, щоб відвернути увагу світової громадськості від бомбардування Київської Лаври.
Бульбофюрер хай завалить хлібало поки хтось поки не курив де ще не попало на Мозирському НПЗ.