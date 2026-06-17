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Білорусь звинуватила Україну в атаці на автобус із дітьми в Брянській області РФ: Мінськ вимагає пояснень. ФОТО

Міністерство закордонних справ Білорусі звинуватило Україну в атаці безпілотника на пасажирський автобус з дитячою футбольною командою з Гомеля в Брянській області РФ, та офіційно назвало інцидент "актом тероризму". У Слідкомі РФ почали розслідування "теракту".

Про це йдеться в офіційній заяві пресслужби МЗС Білорусі, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Звинувачення з Мінська 

У Мінську поклали відповідальність за повітряний удар на українську сторону, вимагаючи "вичерпних пояснень".

"Рішуче засуджуємо атаку на цивільний автобус, що перевозив білоруських громадян, зокрема дітей, у Брянській області Російської Федерації. Розцінюємо це як черговий акт тероризму проти мирного населення. Вимагаємо від української сторони вичерпних пояснень", - йдеться в заяві МЗС РБ.

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У цій же заяві зовнішньополітичне відомство Білорусі фактично визнало, що поїздку дітей було організовано всупереч елементарним нормам безпеки.

МЗС країни окремо звернуло увагу на "необхідність неухильного дотримання порядку організації виїзду груп" та наголосило на "обов’язковості безумовної заборони виїзду громадян до зон конфліктів, бойових дій та суміжних з ними регіонів".

РФ та Білорусь звинуватили Україну в атаці на автобус з дітьми на Брянщині

Що відомо про інцидент під Брянськом

За попередніми даними російської місцевої влади, інцидент стався у Почепському районі Брянської області РФ. Під удар невідомого безпілотника потрапив екскурсійний автобус, який перевозив дитячу футбольну команду з білоруського Гомеля. Підлітки прямували на відпочинок до російського Геленджика, проте організатори чомусь проклали логістичний маршрут безпосередньо через прикордонний регіон, де регулярно відбуваються бойові зіткнення та діє режим повітряної тривоги.

  • Зазначається, що  загинула жінка, яка супроводжувала команду. Кількість постраждалих зросла до семи осіб. П’ятеро з них — діти. Одна дитина перебуває у важкому стані. Усі постраждалі дістали осколкові поранення.

Слідчий комітет РФ вже традиційно та оперативно порушив кримінальну справу за статтею про "теракт" (ст. 205 КК РФ).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український далекобійний дрон атакує локомотив російського вантажного поїзда на території Брянщини. ВIДЕО

РФ та Білорусь звинуватили Україну в атаці на автобус з дітьми на Брянщині
РФ та Білорусь звинуватили Україну в атаці на автобус з дітьми на Брянщині

Автор: 

Білорусь (8154) Брянськ (157) діти (5597) росія (70468) автобус (426)
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Топ коментарі
+31
Всі пояснення у фсб. Йдіть нах,бульбаші.
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17.06.2026 16:41 Відповісти
+24
Вартувало бульбофюреру вибачитись перед зеленським, як тут же "рязанський сахар" прилетів.
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17.06.2026 16:43 Відповісти
+20
То нахіба Білорусь відправляє на відпочинок своїх громадян в країну в якій їдуть воєнні дії? в чому проблема?
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17.06.2026 16:39 Відповісти
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То нахіба Білорусь відправляє на відпочинок своїх громадян в країну в якій їдуть воєнні дії? в чому проблема?
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17.06.2026 16:39 Відповісти
Плєшивий педофіл хоче постійно мати заручників, щоб використовувати в своїх інтересах як і в цьому випадку. Колі Лукашенка йому замало.
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17.06.2026 17:01 Відповісти
І взагалі нєйух по кацапії шастать. Знайшли, куди їхати.
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17.06.2026 17:32 Відповісти
А "нехай щастить" по росіям. Там війна, якщо що, яку вони самі і почали за підтримки лукашенка.
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17.06.2026 16:40 Відповісти
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17.06.2026 16:40 Відповісти
Всі пояснення у фсб. Йдіть нах,бульбаші.
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17.06.2026 16:41 Відповісти
Кацапська провокація.Хочуть бульбопюрера втягнути в війну,бо самі в$erajutься
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17.06.2026 18:17 Відповісти
"Решительно осуждаем". В БССР почти ничего не изменилось.
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17.06.2026 16:41 Відповісти
Дайте їм картоплі,вони її *******
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17.06.2026 16:41 Відповісти
Білопідари даю вам наводку причина ваших бід знаходиться в кремлі не в Україні !
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17.06.2026 16:42 Відповісти
Вартувало бульбофюреру вибачитись перед зеленським, як тут же "рязанський сахар" прилетів.
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17.06.2026 16:43 Відповісти
Некуй шастать.
Це якими ж треба бути довбойобами шоб власних дітей направити мало того шо у Парашу, а ще і до країни де іде війна.
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17.06.2026 16:43 Відповісти
А прокласти маршрут по лінії фронту - слабо?
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17.06.2026 16:44 Відповісти
нефуй шастать...
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17.06.2026 16:45 Відповісти
Коли через бульбостан ху....ло веде обстріл України, коли гинуть наши люди, діти то він вопросов не задає.
А відправляти дітей бульбостану у прифронтову зону , тут розуму вистачило. Хоча коленьку він би не послав. Своїх дітей жаліє
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17.06.2026 16:45 Відповісти
якась незрозуміла мова в запиті. Пишіть англійською хоча б. Та й спочатку доведіть що то український дрон.
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17.06.2026 16:45 Відповісти
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17.06.2026 16:47 Відповісти
йдіть набуй, мзс лукащенки..
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17.06.2026 16:48 Відповісти
нічого доброго. Кордони укріпили з Білоруссю надійно за 4 роки ? На жаль, швидше за усе скоро стане зрозуміло.
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17.06.2026 16:48 Відповісти
Надійно, ще з 2022р.
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17.06.2026 18:01 Відповісти
Двічі перечитав, але доказів того, що це був саме український дрон, не знайшов.
Очевидно, що ця подія дуже нагадує поспішно зліплену, конторську операцію, спрямовану на те, щоб відвернути увагу світової громадськості від бомбардування Київської Лаври.
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17.06.2026 16:49 Відповісти
Кацапи використали білоруських дітей для провокації, бо їм не сподобалося останнє інтервʼю бульбофюрера.
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17.06.2026 16:49 Відповісти
Нехай бульбаши спочатку нададуть пояснення, як кацапи почали наступ з їх території у 22-му році. А ми вже потім покажемо з яких 5 напрямків булбашські автобуси хотіли атакувати нас, а це вже були превентивні дії
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17.06.2026 16:52 Відповісти
Наскільки відомо що б вдарити по обєкту оператор повинен удосконалитися що там немає цівільних особливо де багато людей- протилежним тобто ударами по цівільним займається виключно агресор тоб то рашисти..
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17.06.2026 16:52 Відповісти
Увесь ВПК Білорусі та інші промислові підприємства працюють на росію, то нормально.
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17.06.2026 16:54 Відповісти
Вбивати дітей і жінок - своїх чи чужих - це національна ознака кацапа. Чомусь не дивно.
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17.06.2026 16:54 Відповісти
***** не сподобалися слова Лукашенко, де він вибачився перед Зе?
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17.06.2026 16:57 Відповісти
Заказной! -- Заказивалі ! Прилетіло! Це ж треба бути такими бульбо дятлами, щоб своїх, білоруських, дітей під снаряди підставляти!
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17.06.2026 17:05 Відповісти
Якого Куя робить бульбашський автобус з дітьми на території бойових дій?
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17.06.2026 17:05 Відповісти
***** шастать!
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17.06.2026 17:07 Відповісти
Зара другий раз вибачатися доведеться.
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17.06.2026 17:11 Відповісти
Чык-чырык неси карту, покажи откуда хфутболисты ехали и хде на дроны наскочили..
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17.06.2026 17:15 Відповісти
А ми тут до чого? Настамнемає
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17.06.2026 17:16 Відповісти
Звичайно, дітей шкода, але можливо це був і російський дрон. А ще хотілося б нагадати лукашенку про те, скільки смертоносної зброї і живої сили зайшло з території білорусі в Україну і внаслідок саме цього загинула величезна кількість наших дітей і дорослих.
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17.06.2026 17:19 Відповісти
Вони ******* їздити в зону бойових дій?
Бульбофюрер хай завалить хлібало поки хтось поки не курив де ще не попало на Мозирському НПЗ.
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17.06.2026 17:28 Відповісти
от вам і вибаченя від сцаря картофеля перед Україною вчора ...сьогодні воно вже зі звинуваченями ,тому шо треба починати конфлікт , кремль вимагає ...
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17.06.2026 17:43 Відповісти
почерк кцп пдр-в..... оператор ерефії направив дрончик на кантобус
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17.06.2026 17:56 Відповісти
пуйло фсбшним терором затягує Білорусів у війну
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17.06.2026 18:13 Відповісти
 
 