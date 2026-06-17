Беларусь обвинила Украину в нападении на автобус с детьми в Брянской области РФ: Минск требует объяснений. ФОТО
Министерство иностранных дел Беларуси обвинило Украину в атаке беспилотника на пассажирский автобус с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области РФ и официально назвало инцидент "актом терроризма". В Следственном комитете РФ начали расследование "теракта".
Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы МИД Беларуси, сообщает Цензор.НЕТ.
Обвинения из Минска
В Минске возложили ответственность за воздушный удар на украинскую сторону, потребовав "исчерпывающих объяснений".
"Решительно осуждаем нападение на гражданский автобус, перевозивший белорусских граждан, в том числе детей, в Брянской области Российской Федерации. Рассматриваем это как очередной акт терроризма против мирного населения. Требуем от украинской стороны исчерпывающих объяснений", - говорится в заявлении МИД Беларуси.
В этом же заявлении внешнеполитическое ведомство Беларуси фактически признало, что поездка детей была организована вопреки элементарным нормам безопасности.
МИД страны отдельно обратил внимание на "необходимость неукоснительного соблюдения порядка организации выезда групп" и подчеркнул "обязательность безусловного запрета на выезд граждан в зоны конфликтов, боевых действий и прилегающие к ним регионы".
Что известно об инциденте под Брянском
По предварительным данным российских местных властей, инцидент произошел в Почепском районе Брянской области РФ. Под удар неизвестного беспилотника попал экскурсионный автобус, перевозивший детскую футбольную команду из белорусского Гомеля. Подростки направлялись на отдых в российский Геленджик, однако организаторы по какой-то причине проложили маршрут непосредственно через приграничный регион, где регулярно происходят боевые столкновения и действует режим воздушной тревоги.
- Отмечается, что погибла женщина, сопровождавшая команду. Число пострадавших возросло до семи человек. Пятеро из них - дети. Один ребенок находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие получили осколочные ранения.
Следственный комитет РФ, как уже стало традицией, оперативно возбудил уголовное дело по статье о "теракте" (ст. 205 УК РФ).
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Це якими ж треба бути довбойобами шоб власних дітей направити мало того шо у Парашу, а ще і до країни де іде війна.
А відправляти дітей бульбостану у прифронтову зону , тут розуму вистачило. Хоча коленьку він би не послав. Своїх дітей жаліє
Очевидно, що ця подія дуже нагадує поспішно зліплену, конторську операцію, спрямовану на те, щоб відвернути увагу світової громадськості від бомбардування Київської Лаври.
Бульбофюрер хай завалить хлібало поки хтось поки не курив де ще не попало на Мозирському НПЗ.