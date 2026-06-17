Беларусь обвинила Украину в нападении на автобус с детьми в Брянской области РФ: Минск требует объяснений. ФОТО

Министерство иностранных дел Беларуси обвинило Украину в атаке беспилотника на пассажирский автобус с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области РФ и официально назвало инцидент "актом терроризма". В Следственном комитете РФ начали расследование "теракта".

Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы МИД Беларуси, сообщает Цензор.НЕТ.

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Обвинения из Минска

В Минске возложили ответственность за воздушный удар на украинскую сторону, потребовав "исчерпывающих объяснений".

"Решительно осуждаем нападение на гражданский автобус, перевозивший белорусских граждан, в том числе детей, в Брянской области Российской Федерации. Рассматриваем это как очередной акт терроризма против мирного населения. Требуем от украинской стороны исчерпывающих объяснений", - говорится в заявлении МИД Беларуси.

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В этом же заявлении внешнеполитическое ведомство Беларуси фактически признало, что поездка детей была организована вопреки элементарным нормам безопасности.

МИД страны отдельно обратил внимание на "необходимость неукоснительного соблюдения порядка организации выезда групп" и подчеркнул "обязательность безусловного запрета на выезд граждан в зоны конфликтов, боевых действий и прилегающие к ним регионы".

Что известно об инциденте под Брянском

По предварительным данным российских местных властей, инцидент произошел в Почепском районе Брянской области РФ. Под удар неизвестного беспилотника попал экскурсионный автобус, перевозивший детскую футбольную команду из белорусского Гомеля. Подростки направлялись на отдых в российский Геленджик, однако организаторы по какой-то причине проложили маршрут непосредственно через приграничный регион, где регулярно происходят боевые столкновения и действует режим воздушной тревоги.

Отмечается, что погибла женщина, сопровождавшая команду. Число пострадавших возросло до семи человек. Пятеро из них - дети. Один ребенок находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие получили осколочные ранения.

Следственный комитет РФ, как уже стало традицией, оперативно возбудил уголовное дело по статье о "теракте" (ст. 205 УК РФ).

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