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Беларусь обвинила Украину в нападении на автобус с детьми в Брянской области РФ: Минск требует объяснений. ФОТО

Министерство иностранных дел Беларуси обвинило Украину в атаке беспилотника на пассажирский автобус с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области РФ и официально назвало инцидент "актом терроризма". В Следственном комитете РФ начали расследование "теракта".

Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы МИД Беларуси, сообщает Цензор.НЕТ.

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Обвинения из Минска 

В Минске возложили ответственность за воздушный удар на украинскую сторону, потребовав "исчерпывающих объяснений".

"Решительно осуждаем нападение на гражданский автобус, перевозивший белорусских граждан, в том числе детей, в Брянской области Российской Федерации. Рассматриваем это как очередной акт терроризма против мирного населения. Требуем от украинской стороны исчерпывающих объяснений", - говорится в заявлении МИД Беларуси.

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В этом же заявлении внешнеполитическое ведомство Беларуси фактически признало, что поездка детей была организована вопреки элементарным нормам безопасности.

МИД страны отдельно обратил внимание на "необходимость неукоснительного соблюдения порядка организации выезда групп" и подчеркнул "обязательность безусловного запрета на выезд граждан в зоны конфликтов, боевых действий и прилегающие к ним регионы".

Россия и Беларусь обвинили Украину в нападении на автобус с детьми в Брянской области

Что известно об инциденте под Брянском

По предварительным данным российских местных властей, инцидент произошел в Почепском районе Брянской области РФ. Под удар неизвестного беспилотника попал экскурсионный автобус, перевозивший детскую футбольную команду из белорусского Гомеля. Подростки направлялись на отдых в российский Геленджик, однако организаторы по какой-то причине проложили маршрут непосредственно через приграничный регион, где регулярно происходят боевые столкновения и действует режим воздушной тревоги.

  • Отмечается, что погибла женщина, сопровождавшая команду. Число пострадавших возросло до семи человек. Пятеро из них - дети. Один ребенок находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие получили осколочные ранения.

Следственный комитет РФ, как уже стало традицией, оперативно возбудил уголовное дело по статье о "теракте" (ст. 205 УК РФ).

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Россия и Беларусь обвинили Украину в нападении на автобус с детьми в Брянской области
Россия и Беларусь обвинили Украину в нападении на автобус с детьми в Брянской области

Автор: 

Беларусь (8069) Брянск (142) дети (6894) россия (97935) автобус (128)
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Топ комментарии
+19
Всі пояснення у фсб. Йдіть нах,бульбаші.
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17.06.2026 16:41 Ответить
+16
Вартувало бульбофюреру вибачитись перед зеленським, як тут же "рязанський сахар" прилетів.
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17.06.2026 16:43 Ответить
+11
Білопідари даю вам наводку причина ваших бід знаходиться в кремлі не в Україні !
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17.06.2026 16:42 Ответить
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То нахіба Білорусь відправляє на відпочинок своїх громадян в країну в якій їдуть воєнні дії? в чому проблема?
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17.06.2026 16:39 Ответить
Плєшивий педофіл хоче постійно мати заручників, щоб використовувати в своїх інтересах як і в цьому випадку. Колі Лукашенка йому замало.
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17.06.2026 17:01 Ответить
І взагалі нєйух по кацапії шастать. Знайшли, куди їхати.
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17.06.2026 17:32 Ответить
А "нехай щастить" по росіям. Там війна, якщо що, яку вони самі і почали за підтримки лукашенка.
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17.06.2026 16:40 Ответить
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17.06.2026 16:40 Ответить
Всі пояснення у фсб. Йдіть нах,бульбаші.
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17.06.2026 16:41 Ответить
"Решительно осуждаем". В БССР почти ничего не изменилось.
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17.06.2026 16:41 Ответить
Дайте їм картоплі,вони її *******
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17.06.2026 16:41 Ответить
Білопідари даю вам наводку причина ваших бід знаходиться в кремлі не в Україні !
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17.06.2026 16:42 Ответить
Вартувало бульбофюреру вибачитись перед зеленським, як тут же "рязанський сахар" прилетів.
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17.06.2026 16:43 Ответить
Некуй шастать.
Це якими ж треба бути довбойобами шоб власних дітей направити мало того шо у Парашу, а ще і до країни де іде війна.
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17.06.2026 16:43 Ответить
А прокласти маршрут по лінії фронту - слабо?
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17.06.2026 16:44 Ответить
нефуй шастать...
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17.06.2026 16:45 Ответить
Коли через бульбостан ху....ло веде обстріл України, коли гинуть наши люди, діти то він вопросов не задає.
А відправляти дітей бульбостану у прифронтову зону , тут розуму вистачило. Хоча коленьку він би не послав. Своїх дітей жаліє
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17.06.2026 16:45 Ответить
якась незрозуміла мова в запиті. Пишіть англійською хоча б. Та й спочатку доведіть що то український дрон.
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17.06.2026 16:45 Ответить
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17.06.2026 16:47 Ответить
йдіть набуй, мзс лукащенки..
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17.06.2026 16:48 Ответить
нічого доброго. Кордони укріпили з Білоруссю надійно за 4 роки ? На жаль, швидше за усе скоро стане зрозуміло.
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17.06.2026 16:48 Ответить
Двічі перечитав, але доказів того, що це був саме український дрон, не знайшов.
Очевидно, що ця подія дуже нагадує поспішно зліплену, конторську операцію, спрямовану на те, щоб відвернути увагу світової громадськості від бомбардування Київської Лаври.
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17.06.2026 16:49 Ответить
Кацапи використали білоруських дітей для провокації, бо їм не сподобалося останнє інтервʼю бульбофюрера.
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17.06.2026 16:49 Ответить
Нехай бульбаши спочатку нададуть пояснення, як кацапи почали наступ з їх території у 22-му році. А ми вже потім покажемо з яких 5 напрямків булбашські автобуси хотіли атакувати нас, а це вже були превентивні дії
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17.06.2026 16:52 Ответить
Наскільки відомо що б вдарити по обєкту оператор повинен удосконалитися що там немає цівільних особливо де багато людей- протилежним тобто ударами по цівільним займається виключно агресор тоб то рашисти..
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17.06.2026 16:52 Ответить
Увесь ВПК Білорусі та інші промислові підприємства працюють на росію, то нормально.
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17.06.2026 16:54 Ответить
Вбивати дітей і жінок - своїх чи чужих - це національна ознака кацапа. Чомусь не дивно.
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17.06.2026 16:54 Ответить
***** не сподобалися слова Лукашенко, де він вибачився перед Зе?
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17.06.2026 16:57 Ответить
Заказной! -- Заказивалі ! Прилетіло! Це ж треба бути такими бульбо дятлами, щоб своїх, білоруських, дітей під снаряди підставляти!
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17.06.2026 17:05 Ответить
Якого Куя робить бульбашський автобус з дітьми на території бойових дій?
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17.06.2026 17:05 Ответить
***** шастать!
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17.06.2026 17:07 Ответить
Зара другий раз вибачатися доведеться.
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17.06.2026 17:11 Ответить
Чык-чырык неси карту, покажи откуда хфутболисты ехали и хде на дроны наскочили..
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17.06.2026 17:15 Ответить
А ми тут до чого? Настамнемає
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17.06.2026 17:16 Ответить
Звичайно, дітей шкода, але можливо це був і російський дрон. А ще хотілося б нагадати лукашенку про те, скільки смертоносної зброї і живої сили зайшло з території білорусі в Україну і внаслідок саме цього загинула величезна кількість наших дітей і дорослих.
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17.06.2026 17:19 Ответить
Вони ******* їздити в зону бойових дій?
Бульбофюрер хай завалить хлібало поки хтось поки не курив де ще не попало на Мозирському НПЗ.
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17.06.2026 17:28 Ответить
от вам і вибаченя від сцаря картофеля перед Україною вчора ...сьогодні воно вже зі звинуваченями ,тому шо треба починати конфлікт , кремль вимагає ...
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17.06.2026 17:43 Ответить
 
 