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Новости Заявления Александра Лукашенко Ситуация на границе с Беларусью
3 030 24

Лукашенко извинился перед Зеленским за предыдущие заявления: Беларусь не будет воевать с Украиной

лукашенко

Белорусский диктатор Александр Лукашенко попытался оправдаться за свои прежние публичные оскорбления в адрес президента Украины Владимира Зеленского, принеся "извинения", и цинично заверил, что украинцам "абсолютно нечего бояться" со стороны Беларуси, с территории которой в 2022 году российские войска шли на Киев.

Об этом он заявил в интервью арабскому телеканалу "Аль-Арабия", цитирует белорусское государственное пропагандистское агентство БЕЛТА, передает Цензор.НЕТ.

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Извинения и новые наставления

Комментируя свои предыдущие выпады против Владимира Зеленского, Лукашенко попытался переложить вину на украинскую сторону, заявив, что его слова были лишь "ответом на угрозы".

"Возможно, я где-то и переборщил, но это был ответ на его безосновательные заявления: "Да, у нас 500 целей, да, мы знаем, где именно находится Лукашенко. Завтра мы нанесем удар ракетами и беспилотниками". Я молчал. Даже все удивлялись, что я молчал. Я понимал: человек находится под таким давлением, молодой человек, неопытный, он не военный. Возможно, что-то в голове не сработало. Я молчал. Но когда мне начали угрожать, я был вынужден ответить. Если Владимир Александрович обиделся, я приношу ему извинения за эти слова", — заявил минский диктатор.

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Однако сразу после формальных извинений пособник Кремля вернулся к привычному тону угроз, цинично заметив, что Зеленскому стоит быть "осторожнее", поскольку"как поют, так и отпевают". Кроме того, Лукашенко упрекнул украинского лидера за то, что тот не согласился на условия капитуляции весной 2022 года, когда российские танки стояли под Киевом.

"Если бы он меня тогда послушал, в 2022 году, сегодня не было бы разговоров о том, где остановиться — по линии соприкосновения или отдать еще 13% не отвоеванного россиянами Донбасса", — высказался белорусский правитель.

"Украине нечего бояться"

Кроме того, Лукашенко заявил, что Украине"абсолютно нечего бояться со стороны Беларуси", а тему вероятного повторного наступления с северного направления назвал "накрученной" СМИ и политиками.

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По мнению самопровозглашенного президента Беларуси, Владимира Зеленского к жестким заявлениям против Минска якобы "подталкивает Запад".

"Мне кажется, на Зеленского оказали давление западные страны: "А ты почему молчишь? Мы за тебя говорим, а ты молчишь". Ну вот он и сделал эти неуклюжие, совершенно ненужные заявления. Он прекрасно понимает, что со стороны Беларуси, и особенно с моей стороны, каких-либо военных действий ждать не стоит", — резюмировал Лукашенко.

Он добавил, что Минск не заинтересован в расширении войны России против Украины на свою территорию, поскольку Беларусь является "очень уязвимой в военном плане", а в случае украинских ударов под угрозой могут оказаться производственные и логистические объекты страны.

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Что предшествовало

  • Ранее командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди призвал Лукашенко не провоцировать Украину после заявлений Минска о якобы полетах украинских беспилотников над белорусской территорией.
  • Тогда Мадяр заявил, что украинские военные уже имеют "на карандаше" первые 500 целей в Беларуси на случай возможных угроз.
  • Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с новыми угрозами в адрес Украины после заявления командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта (Мадяра) Бровди.

Автор: 

Беларусь (8066) Зеленский Владимир (24510) Лукашенко Александр (3630)
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Топ комментарии
+8
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15.06.2026 23:03 Ответить
+6
Хитрожопый тараканище, но политик отменный.
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15.06.2026 23:05 Ответить
+6
Сьогодні дрони залетіли через кордон з Білорусі і до сраки чи транзитом з рашки, чи з білоруських майданчиків запущені, пора віддячити.
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15.06.2026 23:09 Ответить
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Авжеж. Так всі і повірили...
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15.06.2026 22:58 Ответить
Заявления дуче из Минска ничего не стоят.
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15.06.2026 22:58 Ответить
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15.06.2026 23:03 Ответить
Тема закрыта, поехавших крышей обсуждать, себя не уважать.
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15.06.2026 23:04 Ответить
Хитрожопый тараканище, но политик отменный.
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15.06.2026 23:05 Ответить
Це ж-ж-ж недарма! 🤔
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15.06.2026 23:05 Ответить
Ну можно по різному ставитись до Лукашенко... Але, публічно вибачитись, визнати що був не правий, це вчинок. Той же х***о чи Зе, на таке не здатні, як принципі і більшість політиків.
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15.06.2026 23:06 Ответить
А потрындеть. Вам такое выражение - не известно
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15.06.2026 23:11 Ответить
ЗЄ аж бігом вибачався перед Кадировим.
Дуже мужній і відповідальний вчинок зробив. 😁

А Лука вибачався не перед ЗЄ, а напускав диму в "Аль-Арабія".
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15.06.2026 23:12 Ответить
Ну на той час, Зе ще не був політиком. Так, другосортний гуморист...
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15.06.2026 23:17 Ответить
Але і Кадиров не політик, а місцевий князьок-терорист.
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15.06.2026 23:18 Ответить
Доречі, Лука зараз має менше автономності у прийнятті рішень ніж Кадиров.
Тому це ще питання чи можна маріонетку вважати політиком.
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15.06.2026 23:21 Ответить
В нього майстерність сидіти дупою на двух стільцях, Януковичу і не снилося таке.
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15.06.2026 23:51 Ответить
Так, майстерність, досвід... Але, давайте будемо чесними, якими б "потужними і незламними", ми не були, нам точно не потрібна війна з РБ. Хоча деякі "експерти" з телемарафону і ******* розповідати: "що там тієї РБ, Мінськ за 3дні"...
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15.06.2026 23:59 Ответить
Значить, воюватиме...
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15.06.2026 23:07 Ответить
Сьогодні дрони залетіли через кордон з Білорусі і до сраки чи транзитом з рашки, чи з білоруських майданчиків запущені, пора віддячити.
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15.06.2026 23:09 Ответить
Переживає скатіна за мозирський нпз.Зразу інтервю запиляв,шо він ні прі чьом!
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15.06.2026 23:44 Ответить
Навіщо це?
Лука давно не приймає військових рішень у Білорусі. Як накажуть з Москви, так і зроблять.
Інша справа, що у Бульбостану кишка тонка і напрям стрьомний.
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15.06.2026 23:09 Ответить
Лукашенко прекрасно знает, что если он начнет войну против Украины, то экономике его страны будет звиздец недели за 2! Там достаточно вынести 2-3 завода и от экономики Белоруссии ничего не останется! К тому же чем они пойдут в наступлению на Украину, если они почти все свои танки русне отдали?
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15.06.2026 23:09 Ответить
Козел
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15.06.2026 23:10 Ответить
правильно - казёл
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15.06.2026 23:13 Ответить
Він майстерно утримує РБ від сповзання у війну та конфронтацію, що нас влаштовує. Нам ще не вистачало війни на півночі.
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15.06.2026 23:12 Ответить
Бульбофюрер піджав хвоста бо зрозумів що з Мадяром жарти погані.
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15.06.2026 23:38 Ответить
 
 