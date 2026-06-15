Лукашенко извинился перед Зеленским за предыдущие заявления: Беларусь не будет воевать с Украиной

Белорусский диктатор Александр Лукашенко попытался оправдаться за свои прежние публичные оскорбления в адрес президента Украины Владимира Зеленского, принеся "извинения", и цинично заверил, что украинцам "абсолютно нечего бояться" со стороны Беларуси, с территории которой в 2022 году российские войска шли на Киев.

Об этом он заявил в интервью арабскому телеканалу "Аль-Арабия", цитирует белорусское государственное пропагандистское агентство БЕЛТА, передает Цензор.НЕТ.

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Извинения и новые наставления

Комментируя свои предыдущие выпады против Владимира Зеленского, Лукашенко попытался переложить вину на украинскую сторону, заявив, что его слова были лишь "ответом на угрозы".

"Возможно, я где-то и переборщил, но это был ответ на его безосновательные заявления: "Да, у нас 500 целей, да, мы знаем, где именно находится Лукашенко. Завтра мы нанесем удар ракетами и беспилотниками". Я молчал. Даже все удивлялись, что я молчал. Я понимал: человек находится под таким давлением, молодой человек, неопытный, он не военный. Возможно, что-то в голове не сработало. Я молчал. Но когда мне начали угрожать, я был вынужден ответить. Если Владимир Александрович обиделся, я приношу ему извинения за эти слова", — заявил минский диктатор.

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Однако сразу после формальных извинений пособник Кремля вернулся к привычному тону угроз, цинично заметив, что Зеленскому стоит быть "осторожнее", поскольку"как поют, так и отпевают". Кроме того, Лукашенко упрекнул украинского лидера за то, что тот не согласился на условия капитуляции весной 2022 года, когда российские танки стояли под Киевом.

"Если бы он меня тогда послушал, в 2022 году, сегодня не было бы разговоров о том, где остановиться — по линии соприкосновения или отдать еще 13% не отвоеванного россиянами Донбасса", — высказался белорусский правитель.

"Украине нечего бояться"

Кроме того, Лукашенко заявил, что Украине"абсолютно нечего бояться со стороны Беларуси", а тему вероятного повторного наступления с северного направления назвал "накрученной" СМИ и политиками.

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По мнению самопровозглашенного президента Беларуси, Владимира Зеленского к жестким заявлениям против Минска якобы "подталкивает Запад".

"Мне кажется, на Зеленского оказали давление западные страны: "А ты почему молчишь? Мы за тебя говорим, а ты молчишь". Ну вот он и сделал эти неуклюжие, совершенно ненужные заявления. Он прекрасно понимает, что со стороны Беларуси, и особенно с моей стороны, каких-либо военных действий ждать не стоит", — резюмировал Лукашенко.

Он добавил, что Минск не заинтересован в расширении войны России против Украины на свою территорию, поскольку Беларусь является "очень уязвимой в военном плане", а в случае украинских ударов под угрозой могут оказаться производственные и логистические объекты страны.

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