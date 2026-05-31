Лукашенко пригрозил Украине после предупреждения Мадяра о 500 целях в Беларуси
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с новыми угрозами в адрес Украины после заявления командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта (Мадяра) Бровди о 500 выявленных целях на белорусской территории.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал "Пул первого", который освещает деятельность Лукашенко.
Реакция на заявление Мадяра
Комментируя слова украинского военного, Лукашенко заявил, что Беларусь также имеет цели для возможного удара.
"Они, может, и определили 500 целей – спасибо, что у нас для них есть 500 целей. У нас есть одна цель очень серьезная, с точными координатами, и совсем недалеко от Беларуси", – сказал он.
Новые выпады против Украины
Во время выступления Лукашенко также в очередной раз использовал оскорбительные высказывания в адрес украинских военных и отверг заявления президента Владимира Зеленского о возможной угрозе со стороны Беларуси.
Он утверждал, что украинские военные якобы не заинтересованы в открытии нового фронта на границе с Беларусью.
Что предшествовало
Ранее командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди призвал Лукашенко не провоцировать Украину после заявлений Минска о якобы полетах украинских беспилотников над белорусской территорией.
Тогда Мадяр заявил, что украинские военные уже имеют "на карандаше" первые 500 целей в Беларуси на случай возможных угроз.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Памятали як до 2022 українці обожествляли Лукашенко і МРІЯЛИ щоб він керував Україною. Чув не раз "а от бацька".
Це залишки "совка" які хочуть годівничку, незалежно від заробленого.
Просидіти все життя секретаркою в якійсь козлячій конторці, а потім вимагати пенсію ніби в шахті працювала.
Ось ці люди і хочуть хоч Сталіна, хоч Путіна, хоч Лукашенко...
якщо він натякає про атомну - то там собі більше шкоди буде як в чорнобилі
а так він ноль, пару ударів по нпз і заводу добрив і твоя економіка в 0, будеш мертвим грузом на шиї ледве дихаючого карлика
йо@нулся тупой балдой об стінку 🤬