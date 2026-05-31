Лукашенко пригрозил Украине после предупреждения Мадяра о 500 целях в Беларуси

Лукашенко ответил угрозами на предупреждение от "Мадяра"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с новыми угрозами в адрес Украины после заявления командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта (Мадяра) Бровди о 500 выявленных целях на белорусской территории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал "Пул первого", который освещает деятельность Лукашенко.

Реакция на заявление Мадяра

Комментируя слова украинского военного, Лукашенко заявил, что Беларусь также имеет цели для возможного удара.

"Они, может, и определили 500 целей – спасибо, что у нас для них есть 500 целей. У нас есть одна цель очень серьезная, с точными координатами, и совсем недалеко от Беларуси", – сказал он.

Новые выпады против Украины

Во время выступления Лукашенко также в очередной раз использовал оскорбительные высказывания в адрес украинских военных и отверг заявления президента Владимира Зеленского о возможной угрозе со стороны Беларуси.

Он утверждал, что украинские военные якобы не заинтересованы в открытии нового фронта на границе с Беларусью.

Что предшествовало

Ранее командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди призвал Лукашенко не провоцировать Украину после заявлений Минска о якобы полетах украинских беспилотников над белорусской территорией.

Тогда Мадяр заявил, что украинские военные уже имеют "на карандаше" первые 500 целей в Беларуси на случай возможных угроз.

СТАРИЙ КЛОУН щось там сказав - навіть хз нащо новина це тут.

Памятали як до 2022 українці обожествляли Лукашенко і МРІЯЛИ щоб він керував Україною. Чув не раз "а от бацька".
31.05.2026 17:03 Ответить
лука не хоче своєю смертю здохнути - затятий урод
31.05.2026 16:57 Ответить
Вусата потвора ще за лютий 22го відповість. Хай не думає, що йому забули та пробачили. Нагадаємо все і "аткуда гатовілось нападєніє", і "чєтирє пазіції", і карти його, і " заблуділісь на учєніях".
31.05.2026 17:15 Ответить
Багато хто за газ по 50 дол і дешеву нафту готові піти на все - вже німецька АдН до путлєра тулиться
31.05.2026 17:09 Ответить
Палата номер шість не буває порожня!
31.05.2026 16:58 Ответить
Гівно пюрешноє.
31.05.2026 16:59 Ответить
ще й ****** нам'яте.
31.05.2026 17:09 Ответить
"харошиє целі - нада брать" (с) парафраз. у гівноголови колгоспу підгорає
31.05.2026 17:02 Ответить
Які українці? Якщо якісь ******* як зелеморді дебіли свідки Єгови зєлі - то можливо. Нормальним людям взагалі повинно бути пох , на диктаторів з інших держав, коли вже самі свого недокаддафі виростили.
31.05.2026 17:35 Ответить
? Ні разу не чув, щоб хтось його хотів.
31.05.2026 17:37 Ответить
Аудиторія шанувальників "твердої руки і порядку" завжди одна - це шанувальники ковбаси по 2.20
Це залишки "совка" які хочуть годівничку, незалежно від заробленого.
Просидіти все життя секретаркою в якійсь козлячій конторці, а потім вимагати пенсію ніби в шахті працювала.
Ось ці люди і хочуть хоч Сталіна, хоч Путіна, хоч Лукашенко...
31.05.2026 18:04 Ответить
Оце ти обдовбався 😁🤣
31.05.2026 17:41 Ответить
Чув багато разів " Убацькі харашо"! від старих задрипаних хохло-комсомольців та їх дітей, які ще любили казати " а что ета Україна мне дала"...
31.05.2026 17:57 Ответить
Просто ,лука,пішов на ***,дивує реакція зевлади ,2022 лютий заходження військ Білорусії в Броварський район
31.05.2026 17:06 Ответить
була заява Зе про це і не військ білорусі ,а РФ
31.05.2026 17:09 Ответить
Тільки дебіли ще вірять словам знлєномордої макаки.
31.05.2026 17:48 Ответить
Ти забув Ріпкинський і Чернігівський... Дійшли аж до Михайло-Коцюбинського...
31.05.2026 17:40 Ответить
цей картопляник забагато на себе бере, хай сидить на жопі рівно і обтікає - за підтримки ЗСУ зайде "калиновський" - його там на його ж кишках повісять, він думає білоруси його рятувати кинуться?
31.05.2026 17:10 Ответить
Надо быть справедливым. Это взаимные угрозы.
31.05.2026 17:11 Ответить
Бульбафюрер війни не хоче. Це все риторика. Зараз вже не 2022гий. У Білорусі лише ДВА НПЗ, і вони дуже поруч.
31.05.2026 17:11 Ответить
пригризун... володар чипсів...
31.05.2026 17:13 Ответить
Гівнофюрер цей забув мабуть, що в нього не така ппо, як навколо москви і його швидко ліквідують. Бо бажаючих здати його місцезнаходення, після тих звірств, які він творив в Білорусі після програних виборів, буде дуже дуже багато. І це загрожує його режиму дуже сильно, якщо він постійно сидітиме глибоко в бункері, поки Україна розноситиме усю його репресивну машину, якщо він нападе на нас.
31.05.2026 17:14 Ответить
Не вразило)
якщо він натякає про атомну - то там собі більше шкоди буде як в чорнобилі
а так він ноль, пару ударів по нпз і заводу добрив і твоя економіка в 0, будеш мертвим грузом на шиї ледве дихаючого карлика
31.05.2026 17:14 Ответить
він говорив про протяжність кордону з білорусієй 1500 км ,а насправді вона 1084 км
31.05.2026 17:17 Ответить
Бульби пережрав ? ........
31.05.2026 17:27 Ответить
з фітофторозом...
31.05.2026 17:31 Ответить
Угу, перемерзлої. Казали за вуха не могли відтащити.
31.05.2026 17:59 Ответить
Підарас старий, ще відповісиш за свої дії в 2022 році.
31.05.2026 17:27 Ответить
31.05.2026 17:31 Ответить
Ну про що може кукурікати цей ************** презерватив? Треба нагадати, що ця картопляна шкаралупа кукурікала перед вторгненням кацапської орди: там некому будет воевать, три-четире дня... Хоча проти ***** бульбенфюрер надзвичайно сміливий. Якщо ***** при найменшій небеспекі ховається, як щур, в підземелля, то бульбенфюрер після виборів ходив з калашом. ПРавда, в оточенні охорони, але це не показали.В цілому, лука як був тупим колгоспником, так і залишився.
31.05.2026 17:30 Ответить
Ой як страшно, якщо він натякає на какашнік, то там мінімум 700 км дальність пуску, доведеться дуже далеко в напарашію відступати. І при цьому не в кожний гараж попадеш. А взагалі то Птахів краще не злити, вони той бульбостан винесуть за тиждень.
31.05.2026 17:33 Ответить
Це так, але й 3,14ти що попало нікому не треба.
31.05.2026 17:40 Ответить
Дуже цікаво, але нічого не зрозуміло. Кому про що не треба 3,14ти?
31.05.2026 17:45 Ответить
Лука может говорить что хочет. По факту - свою страну в войну не втянул, людей сохранил, территории сохранил, инфраструктуру сохранил. Ну, а трандеть - не мешки тягать. Закончится война, сдохнет путя, сдохнет Лука - а бульбостан в норме, не в руинах, не с бешеным оттоком людей. Еще и в ЕС потом попросятся, еще и рукоплескать им будут, как "избавившимся от диктатуры"))
31.05.2026 17:45 Ответить
Більше того - по факту , хоч і пишуть "самопроголошений президент" - він для всіх легітимний і реальний - і для США і для росії і для європи !
31.05.2026 17:51 Ответить
управляющий волостью РФ
31.05.2026 17:52 Ответить
Зато зеля просрочка легітімний
31.05.2026 17:59 Ответить
білорусі вже нема ,це волость Немитої
31.05.2026 17:51 Ответить
Ага. На карті покажи ))))) жалке чмо
31.05.2026 17:46 Ответить
*********** мав на увазі одну ціль , ЧАЄС -
йо@нулся тупой балдой об стінку 🤬
31.05.2026 17:52 Ответить
"Не погрожуй Південному Централу, попиваючи сік у своєму кварталі"
31.05.2026 17:54 Ответить
На увазі він мав ЧАЕС(або Хмельницьку),але це та ситуація,коли і йому і його всім родичам(і Калюні також) неодмінний,невідворотний кінець!А ще всім жителям країни,яку він незаконно захопив!А от буде намагатись вистрибнути,то вдариться яйцями в стелю,а приземлиться на голову!Сиди та по-тихеньку підпьоздуй,але не більше того;да ти й сам все розумієш.
31.05.2026 17:56 Ответить
 
 