Лукашенко пригрозил Украине после предупреждения Мадяра о 500 целях в Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с новыми угрозами в адрес Украины после заявления командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта (Мадяра) Бровди о 500 выявленных целях на белорусской территории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал "Пул первого", который освещает деятельность Лукашенко.

Реакция на заявление Мадяра

Комментируя слова украинского военного, Лукашенко заявил, что Беларусь также имеет цели для возможного удара.

"Они, может, и определили 500 целей – спасибо, что у нас для них есть 500 целей. У нас есть одна цель очень серьезная, с точными координатами, и совсем недалеко от Беларуси", – сказал он.

Новые выпады против Украины

Во время выступления Лукашенко также в очередной раз использовал оскорбительные высказывания в адрес украинских военных и отверг заявления президента Владимира Зеленского о возможной угрозе со стороны Беларуси.

Он утверждал, что украинские военные якобы не заинтересованы в открытии нового фронта на границе с Беларусью.

Что предшествовало

Ранее командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди призвал Лукашенко не провоцировать Украину после заявлений Минска о якобы полетах украинских беспилотников над белорусской территорией.

Тогда Мадяр заявил, что украинские военные уже имеют "на карандаше" первые 500 целей в Беларуси на случай возможных угроз.

