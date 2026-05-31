Лукашенко пригрозив Україні після попередження Мадяра про 500 цілей у Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив із новими погрозами на адресу України після заяви командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта (Мадяра) Бровді про 500 визначених цілей на білоруській території.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ посиланням на Telegram-канал "Пул першого", який висвітлює діяльність Лукашенка.

Реакція на заяву Мадяра

Коментуючи слова українського військового, Лукашенко заявив, що Білорусь також має цілі для можливого удару.

"Вони може і визначили 500 цілей – дякую, що у нас для них є 500 цілей. У нас є одна ціль дуже серйозна, з точними координатами, і зовсім неподалік від Білорусі", – сказав він.

Нові випади проти України

Під час виступу Лукашенко також вкотре використав образливі висловлювання щодо українських військових та відкинув заяви президента Володимира Зеленського про можливу загрозу з боку Білорусі.

Він стверджував, що українські військові нібито не зацікавлені у відкритті нового фронту на кордоні з Білоруссю.

Що передувало

Раніше командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді закликав Лукашенка не провокувати Україну після заяв Мінська про нібито польоти українських безпілотників над білоруською територією.

Тоді Мадяр заявив, що українські військові вже мають "на олівці" перші 500 цілей у Білорусі на випадок можливих загроз.

лука не хоче своєю смертю здохнути - затятий урод
31.05.2026 16:57 Відповісти
Багато хто за газ по 50 дол і дешеву нафту готові піти на все - вже німецька АдН до путлєра тулиться
31.05.2026 17:09 Відповісти
Палата номер шість не буває порожня!
31.05.2026 16:58 Відповісти
Гівно пюрешноє.
31.05.2026 16:59 Відповісти
ще й ****** нам'яте.
31.05.2026 17:09 Відповісти
"харошиє целі - нада брать" (с) парафраз. у гівноголови колгоспу підгорає
31.05.2026 17:02 Відповісти
СТАРИЙ КЛОУН щось там сказав - навіть хз нащо новина це тут.

Памятали як до 2022 українці обожествляли Лукашенко і МРІЯЛИ щоб він керував Україною. Чув не раз "а от бацька".
31.05.2026 17:03 Відповісти
Просто ,лука,пішов на ***,дивує реакція зевлади ,2022 лютий заходження військ Білорусії в Броварський район
31.05.2026 17:06 Відповісти
була заява Зе про це і не військ білорусі ,а РФ
31.05.2026 17:09 Відповісти
цей картопляник забагато на себе бере, хай сидить на жопі рівно і обтікає - за підтримки ЗСУ зайде "калиновський" - його там на його ж кишках повісять, він думає білоруси його рятувати кинуться?
31.05.2026 17:10 Відповісти
Надо быть справедливым. Это взаимные угрозы.
31.05.2026 17:11 Відповісти
Бульбафюрер війни не хоче. Це все риторика. Зараз вже не 2022гий. У Білорусі лише ДВА НПЗ, і вони дуже поруч.
31.05.2026 17:11 Відповісти
пригризун... володар чипсів...
31.05.2026 17:13 Відповісти
Гівнофюрер цей забув мабуть, що в нього не така ппо, як навколо москви і його швидко ліквідують. Бо бажаючих здати його місцезнаходення, після тих звірств, які він творив в Білорусі після програних виборів, буде дуже дуже багато. І це загрожує його режиму дуже сильно, якщо він постійно сидітиме глибоко в бункері, поки Україна розноситиме усю його репресивну машину, якщо він нападе на нас.
31.05.2026 17:14 Відповісти
Не вразило)
якщо він натякає про атомну - то там собі більше шкоди буде як в чорнобилі
а так він ноль, пару ударів по нпз і заводу добрив і твоя економіка в 0, будеш мертвим грузом на шиї ледве дихаючого карлика
31.05.2026 17:14 Відповісти
Вусата потвора ще за лютий 22го відповість. Хай не думає, що йому забули та пробачили. Нагадаємо все і "аткуда гатовілось нападєніє", і "чєтирє пазіції", і карти його, і " заблуділісь на учєніях".
31.05.2026 17:15 Відповісти
він говорив про протяжність кордону з білорусієй 1500 км ,а насправді вона 1084 км
31.05.2026 17:17 Відповісти
 
 