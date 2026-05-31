Лукашенко пригрозив Україні після попередження Мадяра про 500 цілей у Білорусі
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив із новими погрозами на адресу України після заяви командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта (Мадяра) Бровді про 500 визначених цілей на білоруській території.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ посиланням на Telegram-канал "Пул першого", який висвітлює діяльність Лукашенка.
Реакція на заяву Мадяра
Коментуючи слова українського військового, Лукашенко заявив, що Білорусь також має цілі для можливого удару.
"Вони може і визначили 500 цілей – дякую, що у нас для них є 500 цілей. У нас є одна ціль дуже серйозна, з точними координатами, і зовсім неподалік від Білорусі", – сказав він.
Нові випади проти України
Під час виступу Лукашенко також вкотре використав образливі висловлювання щодо українських військових та відкинув заяви президента Володимира Зеленського про можливу загрозу з боку Білорусі.
Він стверджував, що українські військові нібито не зацікавлені у відкритті нового фронту на кордоні з Білоруссю.
Що передувало
Раніше командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді закликав Лукашенка не провокувати Україну після заяв Мінська про нібито польоти українських безпілотників над білоруською територією.
Тоді Мадяр заявив, що українські військові вже мають "на олівці" перші 500 цілей у Білорусі на випадок можливих загроз.
Памятали як до 2022 українці обожествляли Лукашенко і МРІЯЛИ щоб він керував Україною. Чув не раз "а от бацька".
якщо він натякає про атомну - то там собі більше шкоди буде як в чорнобилі
а так він ноль, пару ударів по нпз і заводу добрив і твоя економіка в 0, будеш мертвим грузом на шиї ледве дихаючого карлика