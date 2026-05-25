Режим Лукашенка також відповідальний за атаки на Україну, - Тихановська
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила у Києві, що режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка несе відповідальність за російські атаки на Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у її дописі у Х.
"Росія навмисно намагається зламати людей страхом, темрявою та постійними нічними атаками. Але кожен такий удар викриває справжню суть путінського режиму – режиму, який не визнає ані людського життя, ані міжнародного права, ані кордонів. І режим Лукашенка несе за це свою частку відповідальності, бо дозволив використовувати територію Білорусі для агресії, для запуску ракет та для розміщення російської зброї", – написала Тихановська.
Вона заявила, що білоруси підтримують Україну не через політичну кон’юнктуру, а через співпереживання та спільне відчуття болю війни.
"Але я хочу, щоб українці знали: білоруси з вами. Ми підтримуємо Україну не тому, що це "політично коректно", а тому, що відчуваємо цей біль як свій власний. Ми бачимо вашу мужність після кожного удару. Це і є справжня сила. І я переконана: жодна ракета не зможе зламати народ, який бореться за свою свободу та гідність", - наголосила Тихановська.
Що передувало?
Зранку 25 травня лідерка опозиції Білорусі Світлана Тихановська прибула до Києва з першим офіційним візитом.
хто, це гімно притаскав у київ?
посольство швеції?
хто ці українські всрасті грантожерні журналашлюхи, що там ставлять питання?
де, хоч одне питання про діяьність цієї жопозиції в рідній країні?
скільки донатів зробила тіхановська на бригаду кастуся калиновського?
і, головне: чий крим утирочна тихановська?