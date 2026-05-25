Режим Лукашенка також відповідальний за атаки на Україну, - Тихановська

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила у Києві, що режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка несе відповідальність за російські атаки на Україну.

"Росія навмисно намагається зламати людей страхом, темрявою та постійними нічними атаками. Але кожен такий удар викриває справжню суть путінського режиму – режиму, який не визнає ані людського життя, ані міжнародного права, ані кордонів. І режим Лукашенка несе за це свою частку відповідальності, бо дозволив використовувати територію Білорусі для агресії, для запуску ракет та для розміщення російської зброї", – написала Тихановська.

Вона заявила, що білоруси підтримують Україну не через політичну кон’юнктуру, а через співпереживання та спільне відчуття болю війни.

"Але я хочу, щоб українці знали: білоруси з вами. Ми підтримуємо Україну не тому, що це "політично коректно", а тому, що відчуваємо цей біль як свій власний. Ми бачимо вашу мужність після кожного удару. Це і є справжня сила. І я переконана: жодна ракета не зможе зламати народ, який бореться за свою свободу та гідність", - наголосила Тихановська.

Що передувало?

Зранку 25 травня лідерка опозиції Білорусі Світлана Тихановська прибула до Києва з першим офіційним візитом.

