Макрон застеріг Лукашенка від більшого втягування у війну РФ проти України, - ЗМІ
Президент Франції Емманюель Макрон під час телефонної розмови в неділю, 24 травня, застеріг білоруського диктатора Александра Лукашенка від більш глибокого втручання у війну Росії проти України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про цей йдеться у повідомленні AFP із посиланням на джерело, наближене до французької президентської адміністрації.
Макрон попередив про ризики для Білорусі
За даними джерела, ця розмова стала першим зафіксованим прямим контактом між Макроном і Лукашенком із початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.
Французька сторона під час дзвінка наголосила на ризиках для Білорусі у разі подальшого втягнення у війну Росії проти України.
Також Макрон закликав Лукашенка покращити відносини з Європейським Союзом на тлі зростання напруженості в регіоні та посилення військової активності поблизу східного кордону НАТО.
Контекст напруженості в регіоні
Розмова відбулася після повідомлень про посилення уваги до білоруського напрямку з боку України та союзників.
Раніше президент України Володимир Зеленський віддав наказ про підкріплення на кордоні з Білоруссю, попередивши про можливу підготовку нового наступу з її території.
Російська сторона ці звинувачення заперечує, однак занепокоєння зросло після спільних російсько-білоруських ядерних навчань і розгортання в Білорусі ракетної системи "Орєшнік", яка, за повідомленнями, здатна нести ядерні боєголовки.
У Білорусі також повідомили, що телефонна розмова між Лукашенком і Макроном відбулася з ініціативи французької сторони.
