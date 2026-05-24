Макрон застеріг Лукашенка від більшого втягування у війну РФ проти України, - ЗМІ

Президент Франції Емманюель Макрон під час телефонної розмови в неділю, 24 травня, застеріг білоруського диктатора Александра Лукашенка від більш глибокого втручання у війну Росії проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про цей йдеться у повідомленні AFP із посиланням на джерело, наближене до французької президентської адміністрації.

Макрон попередив про ризики для Білорусі

За даними джерела, ця розмова стала першим зафіксованим прямим контактом між Макроном і Лукашенком із початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Французька сторона під час дзвінка наголосила на ризиках для Білорусі у разі подальшого втягнення у війну Росії проти України.

Також Макрон закликав Лукашенка покращити відносини з Європейським Союзом на тлі зростання напруженості в регіоні та посилення військової активності поблизу східного кордону НАТО.

Контекст напруженості в регіоні

Розмова відбулася після повідомлень про посилення уваги до білоруського напрямку з боку України та союзників.

Раніше президент України Володимир Зеленський віддав наказ про підкріплення на кордоні з Білоруссю, попередивши про можливу підготовку нового наступу з її території.

Російська сторона ці звинувачення заперечує, однак занепокоєння зросло після спільних російсько-білоруських ядерних навчань і розгортання в Білорусі ракетної системи "Орєшнік", яка, за повідомленнями, здатна нести ядерні боєголовки.

У Білорусі також повідомили, що телефонна розмова між Лукашенком і Макроном відбулася з ініціативи французької сторони.