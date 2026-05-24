Макрон предостерег Лукашенко от большего вовлечения в войну РФ против Украины, - СМИ

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время телефонного разговора в воскресенье, 24 мая, предостерег белорусского диктатора Александра Лукашенко от более глубокого вмешательства в войну России против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении AFP со ссылкой на источник, близкий к французской президентской администрации.

Макрон предупредил о рисках для Беларуси

По данным источника, этот разговор стал первым зафиксированным прямым контактом между Макроном и Лукашенко с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Французская сторона во время разговора подчеркнула риски для Беларуси в случае дальнейшего втягивания в войну России против Украины.

Также Макрон призвал Лукашенко улучшить отношения с Европейским Союзом на фоне роста напряженности в регионе и усиления военной активности вблизи восточной границы НАТО.

Контекст напряженности в регионе

Разговор состоялся после сообщений об усилении внимания к белорусскому направлению со стороны Украины и союзников.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ о подкреплении на границе с Беларусью, предупредив о возможной подготовке нового наступления с ее территории.

Российская сторона эти обвинения отрицает, однако беспокойство усилилось после совместных российско-белорусских ядерных учений и развертывания в Беларуси ракетной системы "Орешник", которая, по сообщениям, способна нести ядерные боеголовки.

В Беларуси также сообщили, что телефонный разговор между Лукашенко и Макроном состоялся по инициативе французской стороны.

Нажаль Макрон втрачає владу, нехай максимально допоможе Україні, йому сам Бог скаже дякую.
24.05.2026 20:20 Ответить
Макрону начхати на Україну, Франція перша виступає проти входження в ес і нато.
24.05.2026 20:33 Ответить
Ви не плутайте внутрішню політику із зовнішньою, Макрон, профукав усі африканські копалини росіянам, бо він демократ, а диктатура має великі можливості у таких ситуаціях. А там потрібно було воювати.
24.05.2026 20:40 Ответить
Так там сам бульбофюрер не має бажання вступати у війну, бо розуміє, що з його армією це не можливо. На словах він і ЯЗ застосує, і сейсмічну зброю, і космічні промені смерті... Але жити йому (і гарантувати життя своєму виводку) хочеться більше, ніж воно боїться кремлівських погроз. Тому язиком цей тарган буде атакувати навіть НАТО, але не віддасть наказ на перетин українського кордону своїй армії...
ІМХО
24.05.2026 20:46 Ответить
А то, что? Просто интересно
24.05.2026 21:00 Ответить
Солі на хвіст насипе білорусам
24.05.2026 21:12 Ответить
Макрон сказав бульбафюреру, щоб той надто не розраховував на Трампона і починав складати свої добрива собі в дупу.
24.05.2026 21:36 Ответить
 
 