Макрон предостерег Лукашенко от большего вовлечения в войну РФ против Украины, - СМИ
Президент Франции Эмманюэль Макрон во время телефонного разговора в воскресенье, 24 мая, предостерег белорусского диктатора Александра Лукашенко от более глубокого вмешательства в войну России против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении AFP со ссылкой на источник, близкий к французской президентской администрации.
Макрон предупредил о рисках для Беларуси
По данным источника, этот разговор стал первым зафиксированным прямым контактом между Макроном и Лукашенко с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.
Французская сторона во время разговора подчеркнула риски для Беларуси в случае дальнейшего втягивания в войну России против Украины.
Также Макрон призвал Лукашенко улучшить отношения с Европейским Союзом на фоне роста напряженности в регионе и усиления военной активности вблизи восточной границы НАТО.
Контекст напряженности в регионе
Разговор состоялся после сообщений об усилении внимания к белорусскому направлению со стороны Украины и союзников.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ о подкреплении на границе с Беларусью, предупредив о возможной подготовке нового наступления с ее территории.
Российская сторона эти обвинения отрицает, однако беспокойство усилилось после совместных российско-белорусских ядерных учений и развертывания в Беларуси ракетной системы "Орешник", которая, по сообщениям, способна нести ядерные боеголовки.
В Беларуси также сообщили, что телефонный разговор между Лукашенко и Макроном состоялся по инициативе французской стороны.
