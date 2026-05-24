Макрон предостерег Лукашенко от большего вовлечения в войну РФ против Украины, - СМИ

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время телефонного разговора в воскресенье, 24 мая, предостерег белорусского диктатора Александра Лукашенко от более глубокого вмешательства в войну России против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении AFP со ссылкой на источник, близкий к французской президентской администрации.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Макрон предупредил о рисках для Беларуси

По данным источника, этот разговор стал первым зафиксированным прямым контактом между Макроном и Лукашенко с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Французская сторона во время разговора подчеркнула риски для Беларуси в случае дальнейшего втягивания в войну России против Украины.

Также Макрон призвал Лукашенко улучшить отношения с Европейским Союзом на фоне роста напряженности в регионе и усиления военной активности вблизи восточной границы НАТО.

Читайте: Макрон о массированной атаке на Украину: Это тупик захватнической войны РФ

Контекст напряженности в регионе

Разговор состоялся после сообщений об усилении внимания к белорусскому направлению со стороны Украины и союзников.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ о подкреплении на границе с Беларусью, предупредив о возможной подготовке нового наступления с ее территории.

Российская сторона эти обвинения отрицает, однако беспокойство усилилось после совместных российско-белорусских ядерных учений и развертывания в Беларуси ракетной системы "Орешник", которая, по сообщениям, способна нести ядерные боеголовки.

В Беларуси также сообщили, что телефонный разговор между Лукашенко и Макроном состоялся по инициативе французской стороны.