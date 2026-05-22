Зеленский на Ривненщине: Ни одно северное направление обороны не оставим без внимания

зеленський

Президент Владимир Зеленский во время визита в Ривненскую область обсудил с руководителями громад вопросы защиты северного направления с учетом существующих угроз.

Об этом он сказал в вечернем обращении.

Северное направление

Глава государства подчеркнул, что власть уделяет особое внимание защите границ, в частности - в Ривненской, Житомирской и Волынской областях.

"Ни одно направление не оставим без внимания. Учитывая существующие угрозы, мы говорили с руководителями громад о защите северного направления. Вчера были громады Черниговской и Киевской областей, сегодня - еще эта часть нашего государства", - заявил Зеленский.

Руководство Беларуси должно быть в тонусе и чувствовать, что за агрессию против Украины будут последствия, - Зеленский

Социальные вопросы регионов

Помимо вопросов безопасности, на совещании обсудили социальные и образовательные проблемы регионов, в частности - состояние дорог, школьный транспорт и строительство новых учебных заведений. Президент отметил, что чиновники, присутствовавшие на встрече в режиме онлайн, должны обеспечить быстрое реагирование на эти запросы.

Награждение защитников

Во время визита президент также посетил раненых воинов, проходящих реабилитацию, и вручил им государственные награды. Один из бойцов, защитник из Мариуполя по имени Максим, передал Зеленскому свой шеврон.

"С четким желанием, чтобы Украина вернулась в Мариуполь, чтобы вернулась на всю свою землю. И мы очень-очень хотим, чтобы так и было. Спасибо всем нашим воинам, нашим защитникам!" - резюмировал Зеленский.

Слова этого господина ничего не значат, - ОП на заявление Лукашенко о готовности встретиться с Зеленским

Что предшествовало?

  • Напомним, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно предупреждал, что Россия всеми силами пытается глубже втянуть Беларусь в полномасштабную войну. В частности, речь шла о рисках подготовки новой атаки с белорусской территории на северные регионы Украины или на одну из стран НАТО.

Беларусь граница Зеленский Владимир Ровенская область
Топ комментарии
+8
Правильно, Володимир Олександрович! Через кожні 0,5 км поставити мангали і всі на шашлики, гулять, так гулять!

показать весь комментарий
22.05.2026 19:15 Ответить
+5
А цього гада в засідку! Жоден кацап не проскочить.

показать весь комментарий
22.05.2026 19:16 Ответить
+3
Блііін! Краще б лишили. Їхня увага накликає на регіон біду. Як скажімо на Марік, чи Чонгар. Краще б вони свою квагу на якому-небудь комік-шоу зосередили.
показать весь комментарий
22.05.2026 19:18 Ответить
До речі, з приводу Рівненської області. Там у місті Вараш (колишній Кузнєцовськ) знаходиться Рівненська АЕС. Взимку саме завдяки її потужностям виживав Київ. Отже її захоплення було б для русні одним з головних пріоритетів.
показать весь комментарий
22.05.2026 19:14 Ответить
Врятовані зеленським і самозванним від покарання *********** вагнерівці, пообіцяли йому, що більше не будуть з Білорусії, убивати Украіінців???? Розсмішили коміка!!
показать весь комментарий
22.05.2026 19:55 Ответить
своєю сракою прикриє якщо то
показать весь комментарий
22.05.2026 19:20 Ответить
Южный уже "про@ли"(с). Будем обещать про северный.
показать весь комментарий
22.05.2026 19:21 Ответить
Почалось нове реаліті -шоу "вторгнення Білорусії в України " сезон 1 ,1 серія ,чекайте на прдовження.
показать весь комментарий
22.05.2026 19:22 Ответить
Я бував на Рівненщині, це саме те пекло про яке мріють росіяни, Бандерівщина, їм сподобається.
показать весь комментарий
22.05.2026 19:24 Ответить
Чому ти залишив без уваги цілу Україну на в кінці 21 шого, початок 22 року?
показать весь комментарий
22.05.2026 19:28 Ответить
Краще б він або сидів у Києві, або їхав за кордон. Бідоносець. В яке місто не приїзжав, те місто здавали - Бахмут, Покровськ ... За кордоном з нього більше користі.
показать весь комментарий
22.05.2026 19:44 Ответить
Краще, щоб зеленський мав сидіти у в'язниці, як Українець Магомедрасулов, якого запроторили сраколизів з СБУ ДБР МВС ГПУ до камери!!
А з тюрми, зеленського привезуть на дієву люстрацію з вірьовкою, для його звітування перед Українцями, про убитих Українців та кількість виведених дєньох з України, почварами95, з 2019 року!!
показать весь комментарий
22.05.2026 20:00 Ответить
показать весь комментарий
22.05.2026 19:49 Ответить
Колись пообіцяв піти з посади----коли порушить хоть один закон,коли не може закінчити війну ( нехай інші закінчать), піде разом з єрмаком..То КОЛИ ВИКОНАЄ СВОЇ ОБІЦЯНИ???? СУПЕР БРЕХЛО І ПІАРЩИК,
показать весь комментарий
22.05.2026 19:56 Ответить
Там куди звернув свою увагу Ставковий потужник стає ще гірше, особливо якщо він тримає цей регіон в центрі своеї "уваги".
Біда завжди приходить туди куди всунув свого носа квартальний буратино.
показать весь комментарий
22.05.2026 20:07 Ответить
ZЛН ПНХ, від Рівненщини
показать весь комментарий
22.05.2026 20:16 Ответить
Ми таке чули у 2022 році в Херсонській області. Чи все закінчилося знаємо.
Щоб перебити злочини і тупізм свого оточення, немає нічого краще, як лякати народ нападом( на цей раз з Білорусі). Тоді народ не цікавиться злочинами хуцпи, а переживає за свою безпеку і безпеку своїх дітей.
показать весь комментарий
22.05.2026 20:20 Ответить
 
 