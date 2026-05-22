Зеленский на Ривненщине: Ни одно северное направление обороны не оставим без внимания
Президент Владимир Зеленский во время визита в Ривненскую область обсудил с руководителями громад вопросы защиты северного направления с учетом существующих угроз.
Об этом он сказал в вечернем обращении, сообщает Цензор.НЕТ.
Северное направление
Глава государства подчеркнул, что власть уделяет особое внимание защите границ, в частности - в Ривненской, Житомирской и Волынской областях.
"Ни одно направление не оставим без внимания. Учитывая существующие угрозы, мы говорили с руководителями громад о защите северного направления. Вчера были громады Черниговской и Киевской областей, сегодня - еще эта часть нашего государства", - заявил Зеленский.
Социальные вопросы регионов
Помимо вопросов безопасности, на совещании обсудили социальные и образовательные проблемы регионов, в частности - состояние дорог, школьный транспорт и строительство новых учебных заведений. Президент отметил, что чиновники, присутствовавшие на встрече в режиме онлайн, должны обеспечить быстрое реагирование на эти запросы.
Награждение защитников
Во время визита президент также посетил раненых воинов, проходящих реабилитацию, и вручил им государственные награды. Один из бойцов, защитник из Мариуполя по имени Максим, передал Зеленскому свой шеврон.
"С четким желанием, чтобы Украина вернулась в Мариуполь, чтобы вернулась на всю свою землю. И мы очень-очень хотим, чтобы так и было. Спасибо всем нашим воинам, нашим защитникам!" - резюмировал Зеленский.
Что предшествовало?
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно предупреждал, что Россия всеми силами пытается глубже втянуть Беларусь в полномасштабную войну. В частности, речь шла о рисках подготовки новой атаки с белорусской территории на северные регионы Украины или на одну из стран НАТО.
А з тюрми, зеленського привезуть на дієву люстрацію з вірьовкою, для його звітування перед Українцями, про убитих Українців та кількість виведених дєньох з України, почварами95, з 2019 року!!
Біда завжди приходить туди куди всунув свого носа квартальний буратино.
Щоб перебити злочини і тупізм свого оточення, немає нічого краще, як лякати народ нападом( на цей раз з Білорусі). Тоді народ не цікавиться злочинами хуцпи, а переживає за свою безпеку і безпеку своїх дітей.