Зеленский на Ривненщине: Ни одно северное направление обороны не оставим без внимания

Президент Владимир Зеленский во время визита в Ривненскую область обсудил с руководителями громад вопросы защиты северного направления с учетом существующих угроз.

Об этом он сказал в вечернем обращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Северное направление

Глава государства подчеркнул, что власть уделяет особое внимание защите границ, в частности - в Ривненской, Житомирской и Волынской областях.

"Ни одно направление не оставим без внимания. Учитывая существующие угрозы, мы говорили с руководителями громад о защите северного направления. Вчера были громады Черниговской и Киевской областей, сегодня - еще эта часть нашего государства", - заявил Зеленский.

Социальные вопросы регионов

Помимо вопросов безопасности, на совещании обсудили социальные и образовательные проблемы регионов, в частности - состояние дорог, школьный транспорт и строительство новых учебных заведений. Президент отметил, что чиновники, присутствовавшие на встрече в режиме онлайн, должны обеспечить быстрое реагирование на эти запросы.

Награждение защитников

Во время визита президент также посетил раненых воинов, проходящих реабилитацию, и вручил им государственные награды. Один из бойцов, защитник из Мариуполя по имени Максим, передал Зеленскому свой шеврон.

"С четким желанием, чтобы Украина вернулась в Мариуполь, чтобы вернулась на всю свою землю. И мы очень-очень хотим, чтобы так и было. Спасибо всем нашим воинам, нашим защитникам!" - резюмировал Зеленский.

