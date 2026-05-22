Зеленський на Рівненщині: Жоден північний напрямок оборони не залишимо без уваги
Президент Володимир Зеленський під час візиту до Рівненської області обговорив із керівниками громад захист північного напрямку з урахуванням наявних загроз.
Про це він сказав у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Північний напрямок
Глава держави наголосив, що влада приділяє особливу увагу захисту кордонів, зокрема у Рівненській, Житомирській та Волинській областях.
"Жоден напрямок не залишимо без уваги. Враховуючи загрози, які є, ми говорили з керівниками громад про захист північного напрямку. Вчора були громади Чернігівської та Київської областей, сьогодні – ще ця частина нашої держави", - заявив Зеленський.
Соціальні питання регіонів
Окрім безпекових питань, на нараді обговорили соціальні та освітні проблеми регіонів, зокрема стан доріг, шкільний транспорт та будівництво нових навчальних закладів. Президент зазначив, що урядовці, які були присутні на зустрічі в режимі онлайн, мають забезпечити швидке реагування на ці запити.
Нагородження захисників
Під час візиту президент також відвідав поранених воїнів, які проходять відновлення, та вручив їм державні нагороди. Один із бійців, захисник із Маріуполя, на ім'я Максим, передав Зеленському свій шеврон.
"З чітким бажанням, щоб Україна в Маріуполь повернулась, щоб повернулась на всю свою землю. І дуже-дуже хочемо, щоб так воно й було. Дякую всім нашим воїнам, нашим захисникам!" - резюмував Зеленський.
Що передувало?
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський неодноразово попереджав, що Росія всіма силами намагається глибше втягнути Білорусь у повномасштабну війну. Зокрема, йшлося про ризики підготовки нової атаки з білоруської території на північні регіони України або на одну з країн НАТО.
