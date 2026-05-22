Зеленський на Рівненщині: Жоден північний напрямок оборони не залишимо без уваги

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Рівненської області обговорив із керівниками громад захист північного напрямку з урахуванням наявних загроз.

Про це він сказав у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Північний напрямок

Глава держави наголосив, що влада приділяє особливу увагу захисту кордонів, зокрема у Рівненській, Житомирській та Волинській областях.

"Жоден напрямок не залишимо без уваги. Враховуючи загрози, які є, ми говорили з керівниками громад про захист північного напрямку. Вчора були громади Чернігівської та Київської областей, сьогодні – ще ця частина нашої держави", - заявив Зеленський.

Соціальні питання регіонів

Окрім безпекових питань, на нараді обговорили соціальні та освітні проблеми регіонів, зокрема стан доріг, шкільний транспорт та будівництво нових навчальних закладів. Президент зазначив, що урядовці, які були присутні на зустрічі в режимі онлайн, мають забезпечити швидке реагування на ці запити.

Нагородження захисників

Під час візиту президент також відвідав поранених воїнів, які проходять відновлення, та вручив їм державні нагороди. Один із бійців, захисник із Маріуполя, на ім'я Максим, передав Зеленському свій шеврон.

"З чітким бажанням, щоб Україна в Маріуполь повернулась, щоб повернулась на всю свою землю. І дуже-дуже хочемо, щоб так воно й було. Дякую всім нашим воїнам, нашим захисникам!" - резюмував Зеленський.

Що передувало?

  • Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський неодноразово попереджав, що Росія всіма силами намагається глибше втягнути Білорусь у повномасштабну війну. Зокрема, йшлося про ризики підготовки нової атаки з білоруської території на північні регіони України або на одну з країн НАТО.

Топ коментарі
+10
Правильно, Володимир Олександрович! Через кожні 0,5 км поставити мангали і всі на шашлики, гулять, так гулять!

показати весь коментар
22.05.2026 19:15 Відповісти
+6
А цього гада в засідку! Жоден кацап не проскочить.

показати весь коментар
22.05.2026 19:16 Відповісти
+6
Блііін! Краще б лишили. Їхня увага накликає на регіон біду. Як скажімо на Марік, чи Чонгар. Краще б вони свою квагу на якому-небудь комік-шоу зосередили.
показати весь коментар
22.05.2026 19:18 Відповісти
До речі, з приводу Рівненської області. Там у місті Вараш (колишній Кузнєцовськ) знаходиться Рівненська АЕС. Взимку саме завдяки її потужностям виживав Київ. Отже її захоплення було б для русні одним з головних пріоритетів.
показати весь коментар
22.05.2026 19:14 Відповісти
Врятовані зеленським і самозванним від покарання *********** вагнерівці, пообіцяли йому, що більше не будуть з Білорусії, убивати Украіінців???? Розсмішили коміка!!
показати весь коментар
22.05.2026 19:55 Відповісти
До речі, здана зеленою владою ворогу у 2022 році Запорізька АЕС має 6 енергоблоків і кожну зиму рятувала всю Україну. Навіщо її залишили ворогу?
показати весь коментар
22.05.2026 20:46 Відповісти
своєю сракою прикриє якщо то
показати весь коментар
22.05.2026 19:20 Відповісти
Южный уже "про@ли"(с). Будем обещать про северный.
показати весь коментар
22.05.2026 19:21 Відповісти
Почалось нове реаліті -шоу "вторгнення Білорусії в України " сезон 1 ,1 серія ,чекайте на прдовження.
показати весь коментар
22.05.2026 19:22 Відповісти
Я бував на Рівненщині, це саме те пекло про яке мріють росіяни, Бандерівщина, їм сподобається.
показати весь коментар
22.05.2026 19:24 Відповісти
От, от...це на сході й півдні є ждуни й колаборанти, а з цього напрямку їм взагалі нічого не світить, бо там кожне дерево буде в них стріляти.
показати весь коментар
22.05.2026 20:45 Відповісти
Чому ти залишив без уваги цілу Україну на в кінці 21 шого, початок 22 року?
показати весь коментар
22.05.2026 19:28 Відповісти
Краще б він або сидів у Києві, або їхав за кордон. Бідоносець. В яке місто не приїзжав, те місто здавали - Бахмут, Покровськ ... За кордоном з нього більше користі.
показати весь коментар
22.05.2026 19:44 Відповісти
Краще, щоб зеленський мав сидіти у в'язниці, як Українець Магомедрасулов, якого запроторили сраколизів з СБУ ДБР МВС ГПУ до камери!!
А з тюрми, зеленського привезуть на дієву люстрацію з вірьовкою, для його звітування перед Українцями, про убитих Українців та кількість виведених дєньох з України, почварами95, з 2019 року!!
показати весь коментар
22.05.2026 20:00 Відповісти
З 2003!
показати весь коментар
22.05.2026 20:51 Відповісти
?????????????????????????????????????
показати весь коментар
22.05.2026 19:49 Відповісти
Колись пообіцяв піти з посади----коли порушить хоть один закон,коли не може закінчити війну ( нехай інші закінчать), піде разом з єрмаком..То КОЛИ ВИКОНАЄ СВОЇ ОБІЦЯНИ???? СУПЕР БРЕХЛО І ПІАРЩИК,
показати весь коментар
22.05.2026 19:56 Відповісти
Там куди звернув свою увагу Ставковий потужник стає ще гірше, особливо якщо він тримає цей регіон в центрі своеї "уваги".
Біда завжди приходить туди куди всунув свого носа квартальний буратино.
показати весь коментар
22.05.2026 20:07 Відповісти
ZЛН ПНХ, від Рівненщини
показати весь коментар
22.05.2026 20:16 Відповісти
Ми таке чули у 2022 році в Херсонській області. Чи все закінчилося знаємо.
Щоб перебити злочини і тупізм свого оточення, немає нічого краще, як лякати народ нападом( на цей раз з Білорусі). Тоді народ не цікавиться злочинами хуцпи, а переживає за свою безпеку і безпеку своїх дітей.
показати весь коментар
22.05.2026 20:20 Відповісти
Та **** відвідуєш тих хто не може тебе **********
показати весь коментар
22.05.2026 20:20 Відповісти
Це той,хто здав рашистам 40% території Украіни?
показати весь коментар
22.05.2026 20:49 Відповісти
 
 