Макрон провел телефонный разговор с Лукашенко
Президент Франции Эмманюэль Макрон и самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко 24 мая провели телефонный разговор. Инициатором контакта выступила французская сторона, а обсуждение касалось региональной ситуации и отношений Беларуси с ЕС и Францией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении белорусских СМИ.
Разговор между Парижем и Минском: о чем говорили
Сообщается, что Макрон и Лукашенко затронули тему региональных проблем и международных отношений.
Предыдущие телефонные контакты между ними состоялись 20 и 26 февраля 2022 года — накануне и сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Контекст отношений Беларуси и ЕС
Напомним, Европейский Союз пока не рассматривает Беларусь в качестве возможного посредника в будущих переговорах о прекращении войны против Украины. Причиной называют поддержку российской агрессии со стороны режима Лукашенко.
В Брюсселе отмечают, что такая позиция Минска затрудняет любую посредническую роль в международных процессах.
- Ранее Макрон осудил массированную атаку России на Украину 24 мая, подчеркнув продолжение поддержки Украины.
