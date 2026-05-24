Макрон провел телефонный разговор с Лукашенко

Президент Франции Эмманюэль Макрон и самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко 24 мая провели телефонный разговор. Инициатором контакта выступила французская сторона, а обсуждение касалось региональной ситуации и отношений Беларуси с ЕС и Францией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении белорусских СМИ.

Разговор между Парижем и Минском: о чем говорили

Сообщается, что Макрон и Лукашенко затронули тему региональных проблем и международных отношений.

Предыдущие телефонные контакты между ними состоялись 20 и 26 февраля 2022 года — накануне и сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Контекст отношений Беларуси и ЕС

Напомним, Европейский Союз пока не рассматривает Беларусь в качестве возможного посредника в будущих переговорах о прекращении войны против Украины. Причиной называют поддержку российской агрессии со стороны режима Лукашенко.

В Брюсселе отмечают, что такая позиция Минска затрудняет любую посредническую роль в международных процессах. 

Беларусь Лукашенко Александр Франция Макрон Эмманюэль
+4
Макарон поговорив з "Драником".
Про що , нащо? А поп#здити..
24.05.2026 18:54
+2
Французам, мало що їх послали на росії, захотілось продовження подорожі, від кремлівської шістки...
24.05.2026 18:49
+1
Які можуть бути розмови з нелегітимним диктатором-самозванцем і масовим вбивцею?
24.05.2026 18:49
Ну так еу куколды не могут жить без унижений. Видать у них такой фетиш
24.05.2026 19:37
макронич, не суєтися..
те це саме роздуте *****, тільки маленьке,,..
воно навіть на шпагат розтягується перед справжнім маленьким *****м,
шо би менше ростом здаватися...
є фотки в інеті.
24.05.2026 18:57
Всі розмови з такими ублюдками і воєнними злочинцями ,
як лукашенко і путлєр , потрібно повністю ігнорувати ,
так як це НЕ люди , а кончені істоти , яким не місце на землі 😡
24.05.2026 19:00
Похоже дела совсем плохи, если они ищут помощи у Лукашенко.
24.05.2026 19:09
Президент Франції Еммануель Макрон попередив білоруського правителя Олександра Лукашенка про неприпустимість участі Білорусі у війні Росії проти України, повідомило джерело AFP.

24.05.2026 19:18
ЗМІ: Макрон застеріг Лукашенка від участі у війні РФ
24.05.2026 19:10
В бывшем совке всегда такая ситуация, что любой правитель не допустивший войны, может считать себя героем. Зачем ему от этого отказываться.
24.05.2026 19:18
Ну и зачем его легимтимизировать? Трамп он уже пуйлу позвонил
24.05.2026 19:34
