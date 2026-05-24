Макрон провел телефонный разговор с Лукашенко

Президент Франции Эмманюэль Макрон и самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко 24 мая провели телефонный разговор. Инициатором контакта выступила французская сторона, а обсуждение касалось региональной ситуации и отношений Беларуси с ЕС и Францией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении белорусских СМИ.

Разговор между Парижем и Минском: о чем говорили

Сообщается, что Макрон и Лукашенко затронули тему региональных проблем и международных отношений.

Предыдущие телефонные контакты между ними состоялись 20 и 26 февраля 2022 года — накануне и сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Контекст отношений Беларуси и ЕС

Напомним, Европейский Союз пока не рассматривает Беларусь в качестве возможного посредника в будущих переговорах о прекращении войны против Украины. Причиной называют поддержку российской агрессии со стороны режима Лукашенко.

В Брюсселе отмечают, что такая позиция Минска затрудняет любую посредническую роль в международных процессах.

Ранее Макрон осудил массированную атаку России на Украину 24 мая, подчеркнув продолжение поддержки Украины.

