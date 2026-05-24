Макрон провів телефонну розмову з Лукашенком
Президент Франції Еммануель Макрон і самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко 24 травня провели телефонну розмову. Ініціатором контакту виступила французька сторона, а обговорення стосувалося регіональної ситуації та відносин Білорусі з ЄС і Францією.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні білоруських ЗМІ.
Розмова між Парижем і Мінськом: про що говорили
Повідомляється, що Макрон і Лукашенко торкнулися теми регіональних проблем та міжнародних відносин.
Попередні телефонні контакти між ними відбулися 20 і 26 лютого 2022 року — напередодні та одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Контекст відносин Білорусі та ЄС
Нагадаємо, Європейський Союз наразі не розглядає Білорусь як можливого посередника у майбутніх переговорах щодо завершення війни проти України. Причиною називають підтримку російської агресії з боку режиму Лукашенка.
У Брюсселі наголошують, що така позиція Мінська ускладнює будь-яку посередницьку роль у міжнародних процесах.
- Раніше Макрон засудив масовану атаку Росії на Україну 24 травня, наголосивши на продовженні підтримки України.
