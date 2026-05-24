Макрон провів телефонну розмову з Лукашенком

Президент Франції Еммануель Макрон і самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко 24 травня провели телефонну розмову. Ініціатором контакту виступила французька сторона, а обговорення стосувалося регіональної ситуації та відносин Білорусі з ЄС і Францією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні білоруських ЗМІ.

Розмова між Парижем і Мінськом: про що говорили

Повідомляється, що Макрон і Лукашенко торкнулися теми регіональних проблем та міжнародних відносин.

Попередні телефонні контакти між ними відбулися 20 і 26 лютого 2022 року — напередодні та одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Контекст відносин Білорусі та ЄС

Нагадаємо, Європейський Союз наразі не розглядає Білорусь як можливого посередника у майбутніх переговорах щодо завершення війни проти України. Причиною називають підтримку російської агресії з боку режиму Лукашенка.

У Брюсселі наголошують, що така позиція Мінська ускладнює будь-яку посередницьку роль у міжнародних процесах. 

Макарон поговорив з "Драником".
Про що , нащо? А поп#здити..
Французам, мало що їх послали на росії, захотілось продовження подорожі, від кремлівської шістки...
Ну так еу куколды не могут жить без унижений. Видать у них такой фетиш
Які можуть бути розмови з нелегітимним диктатором-самозванцем і масовим вбивцею?
Макарон поговорив з "Драником".
Про що , нащо? А поп#здити..
макронич, не суєтися..
те це саме роздуте *****, тільки маленьке,,..
воно навіть на шпагат розтягується перед справжнім маленьким *****м,
шо би менше ростом здаватися...
є фотки в інеті.
Всі розмови з такими ублюдками і воєнними злочинцями ,
як лукашенко і путлєр , потрібно повністю ігнорувати ,
так як це НЕ люди , а кончені істоти , яким не місце на землі 😡
- мадам, я би вам впердолив
- паручік, ви такий грубий, може квіти спочятку?
- можна і квіти, але кращє би впердолить...
Похоже дела совсем плохи, если они ищут помощи у Лукашенко.
налякав таракана шоб не випендрювався
Президент Франції Еммануель Макрон попередив білоруського правителя Олександра Лукашенка про неприпустимість участі Білорусі у війні Росії проти України, повідомило джерело AFP.

ЗМІ: Макрон застеріг Лукашенка від участі у війні РФ
В бывшем совке всегда такая ситуация, что любой правитель не допустивший войны, может считать себя героем. Зачем ему от этого отказываться.
будуть добрива купляти?
Ну и зачем его легимтимизировать? Трамп он уже пуйлу позвонил
Раз путька к своему шоколадному глазу не подпускает, приходится довольствоваться лукой... Ох уж этот шалун макарончик
Все рівно, що побалакати зі шпіцем Луки.
