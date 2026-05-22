Зеленський обговорив зі Стармером, Макроном і Мерцом активізацію дипломатії заради миру
У п'ятницю, 22 травня, президент Володимир Зеленський провів розмову з лідерами E3 - Кіром Стармером, Емманюелем Макроном та Фрідріхом Мерцом.
Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.
Участь Європи у мирному процесі
За словами президента, ключовою темою розмови була активізація переговорного процесу щодо завершення війни, а також участь у ньому Європи.
"Всі партнери відмічають, що позиція України значно сильніше – як на полі бою, так і в нашій далекобійності. Це вагомо, і саме такий наш тиск може спонукати до правильної та дієвої дипломатії", - зазначив Зеленський.
За підсумками розмови лідери домовилися про зустріч радників з питань національної безпеки найближчим часом.
Плани РФ
"Окремо поінформував лідерів про російські плани щодо України, Білорусі та інших напрямків у Європі. Усе, що стосується їхніх політичних та військових намірів, відслідковуємо. Наші команди рівня розвідок більш детально обміняються наявною інформацією", - розповів Зеленський.
Комунікація із США
Також йшлося про комунікацію з американською стороною.
"Робимо все, щоб справжній мир був", - підсумував глава держави.
А на последней живой встрече все эти три политика
Сели по другую сторону стола и практически игнорировали Зеленского
Но он тупой и еще не понял
Скоро пожимать руку Зеленскому станет моветоном
И это правильно
Украина - это не Зеленский!!!
И не надо смешивать грязь Зеленского с подвигом украинского народа
я думав з Оманською Гнидою вже так ніхто не зробить ... )