УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
20623 відвідувача онлайн
Новини Мирні перемовини
277 5

Зеленський обговорив зі Стармером, Макроном і Мерцом активізацію дипломатії заради миру

Зеленський

У п'ятницю, 22 травня, президент Володимир Зеленський провів розмову з лідерами E3 - Кіром Стармером, Емманюелем Макроном та Фрідріхом Мерцом.

Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Участь Європи у мирному процесі 

За словами президента, ключовою темою розмови була активізація переговорного процесу щодо завершення війни, а також участь у ньому Європи.

"Всі партнери відмічають, що позиція України значно сильніше – як на полі бою, так і в нашій далекобійності. Це вагомо, і саме такий наш тиск може спонукати до правильної та дієвої дипломатії", - зазначив Зеленський.

За підсумками розмови лідери домовилися про зустріч радників з питань національної безпеки найближчим часом.

Читайте також: Зеленський провів розмову зі Стармером: скоординували дипломатичні позиції

Плани РФ 

"Окремо поінформував лідерів про російські плани щодо України, Білорусі та інших напрямків у Європі. Усе, що стосується їхніх політичних та військових намірів, відслідковуємо. Наші команди рівня розвідок більш детально обміняються наявною інформацією", - розповів Зеленський.

Комунікація із США

Також йшлося про комунікацію з американською стороною.

"Робимо все, щоб справжній мир був", - підсумував глава держави.

Читайте також: Зеленський провів розмову із Макроном: Франція готова працювати щодо антибалістики. Це сильне рішення

Автор: 

Зеленський Володимир (27822) перемовини (3777) Макрон Емманюель (1757) Стармер Кір (365) Мерц Фрідріх (440)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ото потужно побалакали
показати весь коментар
22.05.2026 19:38 Відповісти
Раньше - то Зеленский говорил с этими тремя политиками вживую
А на последней живой встрече все эти три политика
Сели по другую сторону стола и практически игнорировали Зеленского
Но он тупой и еще не понял
Скоро пожимать руку Зеленскому станет моветоном
И это правильно
Украина - это не Зеленский!!!
И не надо смешивать грязь Зеленского с подвигом украинского народа
показати весь коментар
22.05.2026 19:45 Відповісти
Надо водить хороводи навколо багаття та бити Зеленському в бубен.Може допоможуть ваші ідеї. Путіну до жопи ваша дипломатія.
показати весь коментар
22.05.2026 20:17 Відповісти
Англосакси патужно наближають мир після того, як скасували санкції на російську нафту й газ
показати весь коментар
22.05.2026 20:31 Відповісти
вони що, посрали на одному гектарі ?!

я думав з Оманською Гнидою вже так ніхто не зробить ... )
показати весь коментар
22.05.2026 20:32 Відповісти
 
 