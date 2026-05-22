Зеленський обговорив зі Стармером, Макроном і Мерцом активізацію дипломатії заради миру

У п'ятницю, 22 травня, президент Володимир Зеленський провів розмову з лідерами E3 - Кіром Стармером, Емманюелем Макроном та Фрідріхом Мерцом.

Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Участь Європи у мирному процесі

За словами президента, ключовою темою розмови була активізація переговорного процесу щодо завершення війни, а також участь у ньому Європи.

"Всі партнери відмічають, що позиція України значно сильніше – як на полі бою, так і в нашій далекобійності. Це вагомо, і саме такий наш тиск може спонукати до правильної та дієвої дипломатії", - зазначив Зеленський.

За підсумками розмови лідери домовилися про зустріч радників з питань національної безпеки найближчим часом.

Читайте також: Зеленський провів розмову зі Стармером: скоординували дипломатичні позиції

Плани РФ

"Окремо поінформував лідерів про російські плани щодо України, Білорусі та інших напрямків у Європі. Усе, що стосується їхніх політичних та військових намірів, відслідковуємо. Наші команди рівня розвідок більш детально обміняються наявною інформацією", - розповів Зеленський.

Комунікація із США

Також йшлося про комунікацію з американською стороною.

"Робимо все, щоб справжній мир був", - підсумував глава держави.

Читайте також: Зеленський провів розмову із Макроном: Франція готова працювати щодо антибалістики. Це сильне рішення