Зеленський провів розмову із Макроном: Франція готова працювати щодо антибалістики. Це сильне рішення
Президент України Володимир Зеленський провів змістовну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Що розповів Зеленський про розмову із Макроном?
За його словами, вони багато питань встигли обговорити, і Зеленський дуже вдячний за координацію в усіх напрямах.
"Подякував Емманюелю за принципове засудження російських атак по наших містах і громадах. Ці удари дуже чітко демонструють, що таке Росія і чому нам усім потрібно посилювати спільний захист від усіх загроз. Франція готова працювати щодо антибалістики. Це сильне рішення і важливий крок. Обговорили й посилення наших спроможностей відбивати російські атаки вже зараз. Дякую за готовність посилювати нашу ППО", - пояснив Зеленський.
Переговорні кластери
Також вони говорили про європейський трек і відкриття всіх переговорних кластерів найближчим часом. Франція підтримує Україну та розуміє, наскільки це важливий крок для всіх українців.
"Емманюель поінформував про свій візит у країни Африки. Ми говорили про важливість спільної координації на цьому напрямку, бо він так само важливий і для України. Домовилися про наші контакти найближчим часом", - резюмує глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
і відправили нашого Зе додому - свідчити в справі д'Єрмака...
Ото було б "сильне рішення і важливий крок"
йди вчи матчасть, кацапська бєстолочь !
.
З ними тільки почни балакати. Одразу помітно що з гівнафону інформація.
Дивишся, слухаєш, і очима кліп кліп,як в мені з мовами.
На останок хочеться їм сказати, одужуйте. Так і сюди Пороха причеплять.
Те саме,що у відосику-потужне звернення.
Слівця від дімилітвіна,які нічим не підтверджені в промовах його шефа.
2. а коли екстрадують та посадять керівників Мрії , які заплановано її залишили хутину?