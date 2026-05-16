Зеленський провів розмову із Макроном: Франція готова працювати щодо антибалістики. Це сильне рішення

Президент України Володимир Зеленський провів змістовну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це він повідомив у телеграм-каналі.

Що розповів Зеленський про розмову із Макроном?

За його словами, вони багато питань встигли обговорити, і Зеленський дуже вдячний за координацію в усіх напрямах.

"Подякував Емманюелю за принципове засудження російських атак по наших містах і громадах. Ці удари дуже чітко демонструють, що таке Росія і чому нам усім потрібно посилювати спільний захист від усіх загроз. Франція готова працювати щодо антибалістики. Це сильне рішення і важливий крок. Обговорили й посилення наших спроможностей відбивати російські атаки вже зараз. Дякую за готовність посилювати нашу ППО", - пояснив Зеленський.

Також вони говорили про європейський трек і відкриття всіх переговорних кластерів найближчим часом. Франція підтримує Україну та розуміє, наскільки це важливий крок для всіх українців.

"Емманюель поінформував про свій візит у країни Африки. Ми говорили про важливість спільної координації на цьому напрямку, бо він так само важливий і для України. Домовилися про наші контакти найближчим часом", - резюмує глава держави.

