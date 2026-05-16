Зеленський провів розмову із Макроном: Франція готова працювати щодо антибалістики. Це сильне рішення

Макрон про тиск на Москву

Президент України Володимир Зеленський провів змістовну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Що розповів Зеленський про розмову із Макроном?

За його словами, вони багато питань встигли обговорити, і Зеленський дуже вдячний за координацію в усіх напрямах.

"Подякував Емманюелю за принципове засудження російських атак по наших містах і громадах. Ці удари дуже чітко демонструють, що таке Росія і чому нам усім потрібно посилювати спільний захист від усіх загроз. Франція готова працювати щодо антибалістики. Це сильне рішення і важливий крок. Обговорили й посилення наших спроможностей відбивати російські атаки вже зараз. Дякую за готовність посилювати нашу ППО", - пояснив Зеленський.

Переговорні кластери

Також вони говорили про європейський трек і відкриття всіх переговорних кластерів найближчим часом. Франція підтримує Україну та розуміє, наскільки це важливий крок для всіх українців.

"Емманюель поінформував про свій візит у країни Африки. Ми говорили про важливість спільної координації на цьому напрямку, бо він так само важливий і для України. Домовилися про наші контакти найближчим часом", - резюмує глава держави.

+14
дякую. поригав.
16.05.2026 15:12
+11
сильно пустопорожньо потужно.
16.05.2026 15:19
+10
Яке ще сильне рішення? А потужно вже не в моді?
16.05.2026 15:17
Це пересидент від кабміндічів, вчергове, про оті 3.000 ракет фламінго незламно пересказав текст Литвина з опу Президенту Франції Макрону????
16.05.2026 17:51
Ще трохи і силовиків у потужників би перейменували...мабуть схаменулись...
16.05.2026 15:53
Не підсказуйте їм. Бо вони можуть )
16.05.2026 15:56
Франція з Італією вже кують антибалістичні Астер, а ЗЄльона жабка й собі лапку тягне.
16.05.2026 16:45
Краще б Франція з Італією попрацювали над анти-балаболістикою
і відправили нашого Зе додому - свідчити в справі д'Єрмака...
Ото було б "сильне рішення і важливий крок"
16.05.2026 18:08
сильно пустопорожньо потужно.
16.05.2026 15:19
Незламно, непохитно і невідворотно!
16.05.2026 15:34
100 "міражів" брехнею літали від "зебрехуна" над черговою "зеленою брехнею про франціузьску антибалістику.....
16.05.2026 15:20
Потужний і сильний піздобол видав чергову порцію туфти !!!
16.05.2026 15:20
Як піднявся Санич, ще недавно в сауні Суркісів обслуговував, а тепер Макарону руку жме💩
16.05.2026 15:30
Це безумно дорогий SAMP-T оживити? Який жодної балістики за всю війну не збив? І для якого все ще ракету нормальну не можуть у серію запустити?
16.05.2026 15:33
Samt - німецький.
йди вчи матчасть, кацапська бєстолочь !

16.05.2026 16:47
Цікаво, чи ще залишився хтось, хто всерйоз сприймає подібну маячню від найвеличнішого наркомана?
16.05.2026 15:36
Звісно є. Особливо серед тих хто дивиться гівнафон.
16.05.2026 15:41
Не знаю жодної людини, яка дивиться зомбімарафон. Можливо, плем'я зелених дегенератів, які черпають свої знання про оточуючий світ з віконця цього медіасортиру, ще має якийсь ареал проживання, але ж він не може бути значним.
16.05.2026 16:08
Я вас прошу. Не знали. Ви де мешкаєте? Їх 73 відсотків. Якщо вони не кажуть що дивляться, це не означає що не дивляться.
З ними тільки почни балакати. Одразу помітно що з гівнафону інформація.
Дивишся, слухаєш, і очима кліп кліп,як в мені з мовами.
На останок хочеться їм сказати, одужуйте. Так і сюди Пороха причеплять.
16.05.2026 16:20
А похерити проект "Кільчень" теж було сильне рішення,клован?
16.05.2026 15:45
Я вас прошу, от не треба. Він ні чого не знав про такі проекти. Бо що? Вірно, асфальт був важніше
16.05.2026 15:47
Пускова комплексу ППО "Асфальт-1У". Ексклюзивні фото:

16.05.2026 15:56
Для України критично важливо якнайшвидше отримати франко-італійські комплекси SAMP/T -Нової Генерації, нова розробка, яка щойно на початку року під назвою Мамба поступила на озброєння Франції, до того ж франко-італійські ракети Астер вдвічі дешевші за ракети до Петріотів, тому що у них дещо інша природа перехоплення балістичних ракет, а якщо ракета коштує на 2,5 млн. $ менше ніж американська, але не менш надійна, це має вагоме значення. До того ж нинішні США під адміністрацією Тромба - це ненадійний партнер, очевидно наші комплекси Patriot зараз мають дефіцит американських ракет, продаж яких Європі для України Тромб затримує під приводом, що вони потрібні у районі Перської затоки, де цей дегенерат організував світову нафтову кризу, таке враження спеціально, щоб зробити подарунок Х-уйлу.
16.05.2026 15:53
Ох і балабол.
16.05.2026 16:23
16.05.2026 16:36
"Провів розмову" - "сильне рішення".
Те саме,що у відосику-потужне звернення.
Слівця від дімилітвіна,які нічим не підтверджені в промовах його шефа.
16.05.2026 16:41
Потужний уже не знає для свого хмарафона яку лапшу навішати
16.05.2026 16:54
Антибалістика, кейс. Список можна продовжувати. Що за зелений шапіто жаргон?
16.05.2026 17:14
На заставу для єрмака макарон нічого не добавив?
16.05.2026 17:53
Гандон,мародёрить патужно .Опять макрон из гавна вытаскивает чепушило бесполезного.
16.05.2026 17:53
1. А коли повернуть мрію Україні ? Тобто зроблять нову? Може пора з французьким авіабудивельникми зробити Мрію ( доки ще є специ із України з АНТОНОВА) ?
2. а коли екстрадують та посадять керівників Мрії , які заплановано її залишили хутину?
16.05.2026 17:56
 
 