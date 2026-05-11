Паліса обговорив із делегацією RTX прискорення постачання ракет до Patriot
Українська сторона обговорила з делегацією оборонної корпорації RTX питання прискорення постачання ракет до Patriot та ремонту пошкоджених систем.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Мав черговий раунд перемовин з делегацією оборонної корпорації RTX. Говорили про те, що зараз критично для нас: прискорення постачання ракет до Patriot, ремонт пошкоджених систем та можливості обслуговування частини компонентів в Україні", - зазначив він.
За його словами, нещодавно була підписана угода щодо постачання ракет PAC-2 GEM-T. Частину з них мають виробляти на новому підприємстві в Німеччині.
"Зараз ключове питання полягає в максимальному прискоренню процесу, а також важливим є знайти можливості для швидшого отримання ракет Україною", - додав Паліса.
Рішення для боротьби з дронами
Окремо вони також обговорили нові рішення по боротьбі з дронами та перспективні дешевші ракети для роботи по БпЛА.
"Робота триває", - резюмує заступник керівника ОП.
