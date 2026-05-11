Палиса обсудил с делегацией RTX ускорение поставок ракет для Patriot

Украинская сторона обсудила с делегацией оборонной корпорации RTX вопросы ускорения поставок ракет для Patriot и ремонта поврежденных систем.

Об этом сообщилзаместитель главы Офиса Президента Павел Палиса, передает Цензор.НЕТ.

"Провел очередной раунд переговоров с делегацией оборонной корпорации RTX. Говорили о том, что сейчас критично для нас: ускорение поставок ракет для Patriot, ремонт поврежденных систем и возможности обслуживания части компонентов в Украине", - отметил он.

По его словам, недавно было подписано соглашение о поставке ракет PAC-2 GEM-T. Часть из них должны производить на новом предприятии в Германии.

"Сейчас ключевой вопрос заключается в максимальном ускорении процесса, а также важно найти возможности для более быстрого получения ракет Украиной", - добавил Палиса.

Решения для борьбы с дронами

Отдельно они также обсудили новые решения по борьбе с дронами и перспективные более дешевые ракеты для работы по БПЛА.

"Работа продолжается", - резюмирует заместитель главы ОП.

