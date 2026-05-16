Новости дефицит ракет для систем ПВО Развитие ПВО в Украине
732 21

Зеленский провел беседу с Макроном: Франция готова работать над антибаллистикой. Это сильное решение

Макрон о давлении на Москву

Президент Украины Владимир Зеленский провел содержательную беседу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом он сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Что рассказал Зеленский о беседе с Макроном?

По его словам, они успели обсудить много вопросов, и Зеленский очень благодарен за координацию во всех направлениях.

"Поблагодарил Эммануэля за принципиальное осуждение российских атак по нашим городам и громадам. Эти удары очень четко демонстрируют, что такое Россия и почему нам всем нужно усиливать совместную защиту от всех угроз. Франция готова работать над антибаллистикой. Это сильное решение и важный шаг. Обсудили и усиление наших возможностей отражать российские атаки уже сейчас. Спасибо за готовность укреплять нашу ПВО", - пояснил Зеленский.

Переговорные кластеры

Также они говорили о европейском треке и открытии всех переговорных кластеров в ближайшее время. Франция поддерживает Украину и понимает, насколько это важный шаг для всех украинцев.

"Эмманюэль проинформировал о своем визите в страны Африки. Мы говорили о важности совместной координации в этом направлении, потому что оно так же важно и для Украины. Договорились о наших контактах в ближайшее время", - резюмирует глава государства.

Топ комментарии
дякую. поригав.
16.05.2026 15:12 Ответить
Яке ще сильне рішення? А потужно вже не в моді?
16.05.2026 15:17 Ответить
сильно пустопорожньо потужно.
показать весь комментарий
16.05.2026 15:19 Ответить
Ще трохи і силовиків у потужників би перейменували...мабуть схаменулись...
16.05.2026 15:53 Ответить
Не підсказуйте їм. Бо вони можуть )
16.05.2026 15:56 Ответить
сильно пустопорожньо потужно.
16.05.2026 15:19 Ответить
Незламно, непохитно і невідворотно!
16.05.2026 15:34 Ответить
100 "міражів" брехнею літали від "зебрехуна" над черговою "зеленою брехнею про франціузьску антибалістику.....
16.05.2026 15:20 Ответить
Потужний і сильний піздобол видав чергову порцію туфти !!!
16.05.2026 15:20 Ответить
Як піднявся Санич, ще недавно в сауні Суркісів обслуговував, а тепер Макарону руку жме💩
16.05.2026 15:30 Ответить
Це безумно дорогий SAMP-T оживити? Який жодної балістики за всю війну не збив? І для якого все ще ракету нормальну не можуть у серію запустити?
16.05.2026 15:33 Ответить
Цікаво, чи ще залишився хтось, хто всерйоз сприймає подібну маячню від найвеличнішого наркомана?
16.05.2026 15:36 Ответить
Звісно є. Особливо серед тих хто дивиться гівнафон.
16.05.2026 15:41 Ответить
Не знаю жодної людини, яка дивиться зомбімарафон. Можливо, плем'я зелених дегенератів, які черпають свої знання про оточуючий світ з віконця цього медіасортиру, ще має якийсь ареал проживання, але ж він не може бути значним.
16.05.2026 16:08 Ответить
Я вас прошу. Не знали. Ви де мешкаєте? Їх 73 відсотків. Якщо вони не кажуть що дивляться, це не означає що не дивляться.
З ними тільки почни балакати. Одразу помітно що з гівнафону інформація.
Дивишся, слухаєш, і очима кліп кліп,як в мені з мовами.
На останок хочеться їм сказати, одужуйте. Так і сюди Пороха причеплять.
16.05.2026 16:20 Ответить
А похерити проект "Кільчень" теж було сильне рішення,клован?
16.05.2026 15:45 Ответить
Я вас прошу, от не треба. Він ні чого не знав про такі проекти. Бо що? Вірно, асфальт був важніше
16.05.2026 15:47 Ответить
Пускова комплексу ППО "Асфальт-1У". Ексклюзивні фото:

16.05.2026 15:56 Ответить
Для України критично важливо якнайшвидше отримати франко-італійські комплекси SAMP/T -Нової Генерації, нова розробка, яка щойно на початку року під назвою Мамба поступила на озброєння Франції, до того ж франко-італійські ракети Астер вдвічі дешевші за ракети до Петріотів, тому що у них дещо інша природа перехоплення балістичних ракет, а якщо ракета коштує на 2,5 млн. $ менше ніж американська, але не менш надійна, це має вагоме значення. До того ж нинішні США під адміністрацією Тромба - це ненадійний партнер, очевидно наші комплекси Patriot зараз мають дефіцит американських ракет, продаж яких Європі для України Тромб затримує під приводом, що вони потрібні у районі Перської затоки, де цей дегенерат організував світову нафтову кризу, таке враження спеціально, щоб зробити подарунок Х-уйлу.
16.05.2026 15:53 Ответить
Ох і балабол.
