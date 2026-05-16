Зеленский провел беседу с Макроном: Франция готова работать над антибаллистикой. Это сильное решение
Президент Украины Владимир Зеленский провел содержательную беседу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Об этом он сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Что рассказал Зеленский о беседе с Макроном?
По его словам, они успели обсудить много вопросов, и Зеленский очень благодарен за координацию во всех направлениях.
"Поблагодарил Эммануэля за принципиальное осуждение российских атак по нашим городам и громадам. Эти удары очень четко демонстрируют, что такое Россия и почему нам всем нужно усиливать совместную защиту от всех угроз. Франция готова работать над антибаллистикой. Это сильное решение и важный шаг. Обсудили и усиление наших возможностей отражать российские атаки уже сейчас. Спасибо за готовность укреплять нашу ПВО", - пояснил Зеленский.
Переговорные кластеры
Также они говорили о европейском треке и открытии всех переговорных кластеров в ближайшее время. Франция поддерживает Украину и понимает, насколько это важный шаг для всех украинцев.
"Эмманюэль проинформировал о своем визите в страны Африки. Мы говорили о важности совместной координации в этом направлении, потому что оно так же важно и для Украины. Договорились о наших контактах в ближайшее время", - резюмирует глава государства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
З ними тільки почни балакати. Одразу помітно що з гівнафону інформація.
Дивишся, слухаєш, і очима кліп кліп,як в мені з мовами.
На останок хочеться їм сказати, одужуйте. Так і сюди Пороха причеплять.