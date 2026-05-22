Зеленский обсудил со Стармером, Макроном и Мерцем активизацию дипломатии ради мира

В пятницу, 22 мая, президент Владимир Зеленский провел беседу с лидерами E3 - Киром Стармером, Эммануэлем Макроном и Фридрихом Мерцем.

Участие Европы в мирном процессе 

По словам президента, ключевой темой беседы была активизация переговорного процесса по завершению войны, а также участие в нем Европы.

"Все партнеры отмечают, что позиция Украины значительно сильнее – как на поле боя, так и в нашей дальнобойности. Это весомо, и именно такое наше давление может подтолкнуть к правильной и действенной дипломатии", – отметил Зеленский.

По итогам разговора лидеры договорились о встрече советников по вопросам национальной безопасности в ближайшее время.

Планы РФ 

"Отдельно проинформировал лидеров о российских планах в отношении Украины, Беларуси и других направлений в Европе. Все, что касается их политических и военных намерений, отслеживаем. Наши команды разведывательных служб более подробно обменяются имеющейся информацией", - рассказал Зеленский.

Коммуникация с США

Также речь шла о коммуникации с американской стороной.

"Делаем все, чтобы наступил настоящий мир", - подытожил глава государства.

Ото потужно побалакали
22.05.2026 19:38 Ответить
Раньше - то Зеленский говорил с этими тремя политиками вживую
А на последней живой встрече все эти три политика
Сели по другую сторону стола и практически игнорировали Зеленского
Но он тупой и еще не понял
Скоро пожимать руку Зеленскому станет моветоном
И это правильно
Украина - это не Зеленский!!!
И не надо смешивать грязь Зеленского с подвигом украинского народа
22.05.2026 19:45 Ответить
Надо водить хороводи навколо багаття та бити Зеленському в бубен.Може допоможуть ваші ідеї. Путіну до жопи ваша дипломатія.
22.05.2026 20:17
 
 