Зеленский обсудил со Стармером, Макроном и Мерцем активизацию дипломатии ради мира

В пятницу, 22 мая, президент Владимир Зеленский провел беседу с лидерами E3 - Киром Стармером, Эммануэлем Макроном и Фридрихом Мерцем.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Участие Европы в мирном процессе

По словам президента, ключевой темой беседы была активизация переговорного процесса по завершению войны, а также участие в нем Европы.

"Все партнеры отмечают, что позиция Украины значительно сильнее – как на поле боя, так и в нашей дальнобойности. Это весомо, и именно такое наше давление может подтолкнуть к правильной и действенной дипломатии", – отметил Зеленский.

По итогам разговора лидеры договорились о встрече советников по вопросам национальной безопасности в ближайшее время.

Планы РФ

"Отдельно проинформировал лидеров о российских планах в отношении Украины, Беларуси и других направлений в Европе. Все, что касается их политических и военных намерений, отслеживаем. Наши команды разведывательных служб более подробно обменяются имеющейся информацией", - рассказал Зеленский.

Коммуникация с США

Также речь шла о коммуникации с американской стороной.

"Делаем все, чтобы наступил настоящий мир", - подытожил глава государства.

