Зеленский провел беседу со Стармером: скоординировали дипломатические позиции
В среду, 20 мая, президент Владимир Зеленский провел беседу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Лидеры согласовали позиции на дипломатическом треке по поводу войны РФ против Украины.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Детали разговора
"Говорил с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Благодарен за всю ту поддержку, которую Великобритания оказывает Украине, нашей защите жизни. Скоординировали позиции на дипломатическом треке по поводу российской войны против Украины – стараемся активизировать содержательную дипломатию. Договорились о будущих контактах", – рассказал Зеленский.
Напомним:
- Накануне президент Владимир Зеленский рассказал, что состоялись "хорошие контакты" украинской переговорной команды с американской стороной по вопросам сотрудничества в сфере безопасности и дипломатии в отношении РФ.
- Также он заявил, что рассчитывает на привлечение Европы к переговорам.
хотілось би почути що сказав Стармер ))
