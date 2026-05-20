Зеленский провел беседу со Стармером: скоординировали дипломатические позиции

В среду, 20 мая, президент Владимир Зеленский провел беседу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Лидеры согласовали позиции на дипломатическом треке по поводу войны РФ против Украины.

Детали разговора

"Говорил с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Благодарен за всю ту поддержку, которую Великобритания оказывает Украине, нашей защите жизни. Скоординировали позиции на дипломатическом треке по поводу российской войны против Украины – стараемся активизировать содержательную дипломатию. Договорились о будущих контактах", – рассказал Зеленский.

Напомним:

Накануне президент Владимир Зеленский рассказал, что состоялись "хорошие контакты" украинской переговорной команды с американской стороной по вопросам сотрудничества в сфере безопасности и дипломатии в отношении РФ.

Также он заявил, что рассчитывает на привлечение Европы к переговорам.

