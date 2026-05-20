УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4410 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини Розмова Зеленського та Стармера
267 4

Зеленський провів розмову зі Стармером: скоординували дипломатичні позиції

Стармер і Зеленський

У середу, 20 травня, президент Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Лідери скоординували позиції на дипломатичному треку щодо війни РФ проти України.

Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі розмови

"Говорив із прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером. Вдячний за всю ту підтримку, яку Британія надає Україні, нашому захисту життя. Скоординували позиції на дипломатичному треку щодо російської війни проти України – стараємось активізувати змістовну дипломатію. Домовились про майбутні контакти", - розповів Зеленський.

Читайте також: Велика Британія приєднується до кредиту ЄС для України на 90 млрд євро, ‒ Reuters

Нагадаємо:

  • Напередодні президент Володимир Зеленський розповів, що відбулися "хороші контакти" української переговорної команди з американською стороною щодо безпекової співпраці і по дипломатії щодо РФ.
  • Також він заявив, що розраховує на залучення Європи до переговорів.

Читайте також: Зеленський заявив про "хороші контакти" з США та розраховує на залучення Європи до переговорів

Автор: 

дипломатія (709) Зеленський Володимир (27801) Стармер Кір (364)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
.
хотілось би почути що сказав Стармер ))

бо zельоному поносу Оманської Гниди лише 73% зебіл повірить

хоча навіть якщо перекласти "змістовний" zельоний понос Оманської Гниди то

резюме розмови - НІХУА

враховуючи що Оманська Гнида нічого крім пустих фраз висрати не змогла - схоже Стармер послав невідомого Вову R1 за руснявим кораблем )
показати весь коментар
21.05.2026 00:00 Відповісти
І що куди попрямувала?
показати весь коментар
21.05.2026 00:12 Відповісти
 
 