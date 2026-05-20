Зеленський провів розмову зі Стармером: скоординували дипломатичні позиції
У середу, 20 травня, президент Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Лідери скоординували позиції на дипломатичному треку щодо війни РФ проти України.
Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі розмови
"Говорив із прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером. Вдячний за всю ту підтримку, яку Британія надає Україні, нашому захисту життя. Скоординували позиції на дипломатичному треку щодо російської війни проти України – стараємось активізувати змістовну дипломатію. Домовились про майбутні контакти", - розповів Зеленський.
Нагадаємо:
- Напередодні президент Володимир Зеленський розповів, що відбулися "хороші контакти" української переговорної команди з американською стороною щодо безпекової співпраці і по дипломатії щодо РФ.
- Також він заявив, що розраховує на залучення Європи до переговорів.
хотілось би почути що сказав Стармер ))
бо zельоному поносу Оманської Гниди лише 73% зебіл повірить
хоча навіть якщо перекласти "змістовний" zельоний понос Оманської Гниди то
резюме розмови - НІХУА
враховуючи що Оманська Гнида нічого крім пустих фраз висрати не змогла - схоже Стармер послав невідомого Вову R1 за руснявим кораблем )