Зеленський провів розмову зі Стармером: скоординували дипломатичні позиції

У середу, 20 травня, президент Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Лідери скоординували позиції на дипломатичному треку щодо війни РФ проти України.



"Говорив із прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером. Вдячний за всю ту підтримку, яку Британія надає Україні, нашому захисту життя. Скоординували позиції на дипломатичному треку щодо російської війни проти України – стараємось активізувати змістовну дипломатію. Домовились про майбутні контакти", - розповів Зеленський.

Напередодні президент Володимир Зеленський розповів, що відбулися "хороші контакти" української переговорної команди з американською стороною щодо безпекової співпраці і по дипломатії щодо РФ.

Також він заявив, що розраховує на залучення Європи до переговорів.

