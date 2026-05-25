Лідерка демократичних сил Білорусі Тихановська прибула у Київ. ВІДЕО+ФОТО

Лідерка опозиції Білорусі Світлана Тихановська прибула до Києва з першим офіційним візитом. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила у своєму телеграм-каналі.

Тихановська подякувала "Укрзалізниці" за те, що безпечно та швидко доправила її в Київ. Вона показала іменний квиток на потяг, на якому маршрутом було вказано "Повний Перемишль - вільний Київ - свабодны Мінск".

Відразу після приїзду Тихановська пішла на могилу білоруської доброволиці Марії Зайцевої, яка загинула в боях за Україну.

"Вона символізує не лише наш спротив диктатурі, а й українсько-білоруську солідарність. Для мене було дуже важливо почати цей візит саме з вшанування людини, яка віддала життя за свободу України та Білорусі", - написала Тихановська.

За інформацією офісу Тихановської повідомили, що в межах візиту заплановані зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, Міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, керівництвом Верховної Ради, дипломатами ЄС, а також відкриття Місії демократичних сил Білорусі в Україні.

Топ коментарі
+19
Нахрена?
25.05.2026 09:14 Відповісти
+18
З неї така лідерка-як з г.....а куля...
25.05.2026 09:18 Відповісти
+10
Значить скоро й "харошиє русскіє" припруться..... 😡
25.05.2026 09:19 Відповісти
Нахрена?
25.05.2026 09:14 Відповісти
Чтобы Лукашенко нервничал , потому что его мечта чтобы все забыли как он перепуганный пару дней бегал с автоматом
25.05.2026 09:20 Відповісти
припустимо..Але тоді цеж питання постає ще більшим, а це На Хера?
25.05.2026 10:00 Відповісти
Напевно, Сібіга вигадав таку відповідь на навчання в Білорусі. Хер знає які плани у них там у головах
25.05.2026 10:07 Відповісти
Зайшов щоб написати це ж саме.
25.05.2026 10:19 Відповісти
посольство Білорусі стоїть порожнє і його охороняє поліція

чи не пора передати цей будинок справжній владі Білорусі ?

25.05.2026 10:33 Відповісти
навіщо передавати його русні ?
25.05.2026 11:03 Відповісти
З неї така лідерка-як з г.....а куля...
25.05.2026 09:18 Відповісти
Стала "лідерокою", тому що була одружена на лідерові...
Це як колишню дружину ху#ла Людмілу зараз призначити президентом кацапетівки
(коли ху#ло здохне, звісно).
25.05.2026 09:38 Відповісти
Швидше, аналогія з навальною напрошується...
25.05.2026 09:56 Відповісти
Ага, вона така ж "лідорка", як і КЛОВАН ... з такими"лідорами" ані БульбоФюреру, ані Путлу Поганому не відчувається дискомфорту!
25.05.2026 09:42 Відповісти
За неимением прачки, сойдёт и дворник. Какая оппозиция в Беларуси-такая и лидерка.
25.05.2026 10:17 Відповісти
заткнув би ти пельку, урод !

на Меморіалі на Майдані є сектор Героїв-білорусів - декілька десятків загиблих.

25.05.2026 10:37 Відповісти
Так може треба зазначити лідером опозиції командира білоруських добровольців а не цю клоунессу, королеву бульбозйобків?
25.05.2026 11:06 Відповісти
Урода в зеркале посмотри. И не ровняй х** с пальцем. Белорусов которые воюют на стороне Украины против Путина, и тихановскую, которая разъезжает по европам за чужой счёт. Представляя из себя пустое место
25.05.2026 11:29 Відповісти
Значить скоро й "харошиє русскіє" припруться..... 😡
25.05.2026 09:19 Відповісти
💯 будуть м'яко натякати, що Крим не бутерброд 😸
25.05.2026 09:24 Відповісти
Не сендвіч..
25.05.2026 09:45 Відповісти
Деякі, навіть, громадянство отримали.
25.05.2026 09:50 Відповісти
всі ці опизиції в ізгнанії - пустіші пустої мильної бульбашки
25.05.2026 09:20 Відповісти
И чисто случайно так совпадает когда бубочка усирается что вот вот бульбафюрер попрет приглашает эту недоопрзиционерку в Киев. Вопрос зачем ?
25.05.2026 09:21 Відповісти
В неї є стратегія, план, ресурси і ТД. Взагалі що опозиційного чи впливоводієвого вона зробила проти Лукашенко за останні роки? З Білорусі по тихеньку санкції знімають, в багатьох видах спорту дозволили виступати під своїм прапором. На міжнародному рівні, щоб не говорили Лукашенка визнають президентом. А ВОНА в опозиції 😸. Казати що ти в опозиції без дії то туфта. Краще в Юлі Тимошенко взяла вже декілька онлайн уроків 😸
25.05.2026 09:23 Відповісти
Тихановська такою опозиціонеркою зробилася, як Собчачка в рашці, все виключно заради піару.
25.05.2026 09:52 Відповісти
Я взагалі не буду здивований, що вона проект *****.
25.05.2026 10:04 Відповісти
для чого? нам якогось х.. треба ще один фронт в Україні? Чотири роки влада говорила, що Тихановька немає впливу на суспільство в Білорусі і не треба провокувати Лукашенка. То що змінилося? наша влада діє непослідовно і нелогічно. Схоже, що захищати інтереси народу України уже не в пріоритеті нашої влади.
25.05.2026 09:23 Відповісти
Тому що Клоунократія має свою специфіку.
25.05.2026 10:06 Відповісти
Це ж треба вміти - все злити і норм так жити за чужий рахунок, кататися пр Світу і вдавати запеклу боротьбу.
25.05.2026 09:37 Відповісти
Саме так! Ясір Арафат під час свого "лідорства" доляровим мультимільйонером став, як і "лідори" Хамасу - ті, що в Катарських готелях роками мешкають.

Та й "український" ЦАР разом зі СлугамиТогоНароду неймовірно збагатились під час "лідорства" в війні з мацковитам!

Часом "лідорство" є таким вигідним!
25.05.2026 09:49 Відповісти
1. Це жіночка. 2. В Європі так **********
25.05.2026 10:04 Відповісти
Ех, якби ще й чорна!
25.05.2026 10:17 Відповісти
Нафіга вона тут потрібна
25.05.2026 09:44 Відповісти
на зло таракану ,його в Україну не пускають
25.05.2026 09:49 Відповісти
лука дуже просився в Київ , йому відмовили
25.05.2026 09:50 Відповісти
Як можна приймати офіційно Тихановську, яка не має жодної посади, живе за межами Бульбостану. Виглядає, що Бубочка готовий зустрічатися виключно заради зустрічей, будь де, будь з ким і невідомо для чого. Якийсь він м'яко кажучи "не розбірливий" в друзях - це видно по його оточенню і "умінню" псувати стосунки з найближчими сусідами. Приїхала-поїхала, толку ніякого як небуло, так і небуде з таких візитів.
25.05.2026 09:50 Відповісти
таракан сам зіпсував стосунки коли дозволив в 2022 р вторгнення з білорусі
25.05.2026 09:52 Відповісти
Лука просто цинічний політик, який діє виключно у власних інтересах. Бубочка тупенький стелився перед ним і так і сяк, для цього купляли у них електроенергію, бітум, навіть спецоперацію по затриманню вагнерівців злив, а в результаті що??? Тепер Трамп хоче з Лукою зустрітися, знімають з Бульбостану санкції, повертають їх на спортивні змагання. Тому до Луки претензій немає, він крутиться як може, саме головне, що йому ще й вдається. А лохи за легковірність завжди платять.
25.05.2026 10:07 Відповісти
коли разбомбили аеродром в Гостомелі кацапи пішли через білорусю
25.05.2026 09:55 Відповісти
Чєловєк от Фокса прішол, вєсточку хріпатому прітараніл.
25.05.2026 09:52 Відповісти
Щури відчули, що щось в повітрі змінилось - чи то рашка видихається, чи то кєтай менше рашку підтримує, чи то 95 лярдів єврів з ЄС почали надходити - тож полізли зі всіх щілин, "шукають можливості" прокатитися в рай на холці в України.

Ця ********** забовтала протести в бяларусії в 2020-2021 роках. І продовжує це роботи і зараз. С хєра з нею мати якісь справи?!? Хєрограй зовсім збожеволів... Хоча це з області "обісрати лайно".
25.05.2026 09:55 Відповісти
На помощь фронту?
25.05.2026 10:02 Відповісти
ДАВАЙЕТ ВЖЕ І НАВАЛЬНУ СЮДИ

ПЕРЕТВОРІТЬ УКРАЇНУ У ВІДСТІЙНИК "ЗБИТИХ ФСБ-ШНИХ ЛЬОТЧИЦЬ"
25.05.2026 10:03 Відповісти
Да це ж комуняцька класика із створення псевдо героя для виявлення бурхливих мас ще з 20х років прошедшого сторіччя активно використовувалась в СРСР чого тільки справа тресту варта
25.05.2026 10:05 Відповісти
"Я на цю проблему можу відповісти з точки зору людини, жінки, проти будь-якого прояву воєн. І мені дуже боляче через те, що в Україні була війна ... Це дуже болісне питання, і воно розділяє людей, налаштовує один проти одного. Можна я скажу так, як прийнято говорити в нашій країні, як прийнято за міжнародними законами? Юридично Крим український, фактично - російський. І не мучте мене більше".
Джерело: https://censor.net/ua/n3233866
25.05.2026 10:10 Відповісти
Дякую, вам і архівам цензору. Люди зверніть увагу ❗❗❗ на її заяви про Крим. Та про те що війна розділяє людей, а так я розумію з її слів, з сросіяними ми жє братья 😸
25.05.2026 10:14 Відповісти
Она так скоро и белоруский выучит. Хотя надо было ее в двадцать втором на бтр сажать и на Минск тогда бы мы беларусь из войны выключили, а теперь поздновато.
25.05.2026 10:16 Відповісти
Спитайте у неї "ЧИЙ КРИМ?"
25.05.2026 10:21 Відповісти
Ну то ЧИЙ КРИМ?
25.05.2026 11:20 Відповісти
"Не бутерброд" у жіночому виконанні. Меншовартісні віслюки не перебірливі.
25.05.2026 10:21 Відповісти
Шанові редактори сайту та блогери прошу взяти на контроль та постійно висвітлювати інформацію щодо подальшої долі експериментального проєкту Мінветеранів (100% компенсація навчання для дітей УБД), який завершується у вересні цього року
