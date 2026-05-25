Лідерка демократичних сил Білорусі Тихановська прибула у Київ. ВІДЕО+ФОТО

Лідерка опозиції Білорусі Світлана Тихановська прибула до Києва з першим офіційним візитом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила у своєму телеграм-каналі.

Тихановська подякувала "Укрзалізниці" за те, що безпечно та швидко доправила її в Київ. Вона показала іменний квиток на потяг, на якому маршрутом було вказано "Повний Перемишль - вільний Київ - свабодны Мінск".

Відразу після приїзду Тихановська пішла на могилу білоруської доброволиці Марії Зайцевої, яка загинула в боях за Україну.

"Вона символізує не лише наш спротив диктатурі, а й українсько-білоруську солідарність. Для мене було дуже важливо почати цей візит саме з вшанування людини, яка віддала життя за свободу України та Білорусі", - написала Тихановська.

За інформацією офісу Тихановської повідомили, що в межах візиту заплановані зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, Міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, керівництвом Верховної Ради, дипломатами ЄС, а також відкриття Місії демократичних сил Білорусі в Україні.

