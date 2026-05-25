Лидер демократических сил Беларуси Тихановская прибыла в Киев. ФОТО

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская прибыла в Киев с первым официальным визитом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Тихановская поблагодарила "Укрзализныцю" за то, что безопасно и быстро доставила ее в Киев. Она показала именной билет на поезд, на котором маршрут был указан как "Полный Перемышль - свободный Киев - свободный Минск".

Сразу после приезда Тихановская пошла на могилу белорусского добровольца Марии Зайцевой, которая погибла в боях за Украину.

"Она символизирует не только наше сопротивление диктатуре, но и украинско-белорусскую солидарность. Для меня было очень важно начать этот визит именно с почтения памяти человека, отдавшего жизнь за свободу Украины и Беларуси", - написала Тихановская.

По информации офиса Тихановской, в рамках визита запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Андреем Сибигой, руководством Верховной Рады, дипломатами ЕС, а также открытие Миссии демократических сил Беларуси в Украине.

