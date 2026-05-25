Лидер демократических сил Беларуси Тихановская прибыла в Киев. ФОТО
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская прибыла в Киев с первым официальным визитом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Тихановская поблагодарила "Укрзализныцю" за то, что безопасно и быстро доставила ее в Киев. Она показала именной билет на поезд, на котором маршрут был указан как "Полный Перемышль - свободный Киев - свободный Минск".
Сразу после приезда Тихановская пошла на могилу белорусского добровольца Марии Зайцевой, которая погибла в боях за Украину.
"Она символизирует не только наше сопротивление диктатуре, но и украинско-белорусскую солидарность. Для меня было очень важно начать этот визит именно с почтения памяти человека, отдавшего жизнь за свободу Украины и Беларуси", - написала Тихановская.
По информации офиса Тихановской, в рамках визита запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Андреем Сибигой, руководством Верховной Рады, дипломатами ЕС, а также открытие Миссии демократических сил Беларуси в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
чи не пора передати цей будинок справжній владі Білорусі ?
.
Це як колишню дружину ху#ла Людмілу зараз призначити президентом кацапетівки
(коли ху#ло здохне, звісно).
Та й "український" ЦАР разом зі СлугамиТогоНароду неймовірно збагатились під час "лідорства" в війні з мацковитам!
Часом "лідорство" є таким вигідним!
Ця ********** забовтала протести в бяларусії в 2020-2021 роках. І продовжує це роботи і зараз. С хєра з нею мати якісь справи?!? Хєрограй зовсім збожеволів... Хоча це з області "обісрати лайно".
ПЕРЕТВОРІТЬ УКРАЇНУ У ВІДСТІЙНИК "ЗБИТИХ ФСБ-ШНИХ ЛЬОТЧИЦЬ"
Джерело: https://censor.net/ua/n3233866