Режим Лукашенко также ответственен за атаки на Украину, - Тихановская

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила в Киеве, что режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко несет ответственность за российские атаки на Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ее посте в Х.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Россия намеренно пытается сломить людей страхом, тьмой и постоянными ночными атаками. Но каждый такой удар обнажает истинную суть путинского режима – режима, который не признает ни человеческой жизни, ни международного права, ни границ. И режим Лукашенко несет за это свою долю ответственности, потому что позволил использовать территорию Беларуси для агрессии, для запуска ракет и для размещения российского оружия", – написала Тихановская.

Она заявила, что белорусы поддерживают Украину не из-за политической конъюнктуры, а из-за сопереживания и общего ощущения боли войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Латвии и Эстонии объявляли об угрозе дронов на фоне атаки РФ на Украину

"Но я хочу, чтобы украинцы знали: белорусы с вами. Мы поддерживаем Украину не потому, что это "политически корректно", а потому, что чувствуем эту боль как свою собственную. Мы видим ваше мужество после каждого удара. Это и есть настоящая сила. И я убеждена: ни одна ракета не сможет сломить народ, который борется за свою свободу и достоинство", – подчеркнула Тихановская.

Что предшествовало?

Утром 25 мая лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская прибыла в Киев с первым официальным визитом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Макрон предостерег Лукашенко от большего втягивания в войну РФ против Украины, - СМИ