Режим Лукашенко также ответственен за атаки на Украину, - Тихановская

Тихановская после атаки на Киев: Лукашенко тоже несет ответственность

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила в Киеве, что режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко несет ответственность за российские атаки на Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ее посте в Х.

"Россия намеренно пытается сломить людей страхом, тьмой и постоянными ночными атаками. Но каждый такой удар обнажает истинную суть путинского режима – режима, который не признает ни человеческой жизни, ни международного права, ни границ. И режим Лукашенко несет за это свою долю ответственности, потому что позволил использовать территорию Беларуси для агрессии, для запуска ракет и для размещения российского оружия", – написала Тихановская.

Она заявила, что белорусы поддерживают Украину не из-за политической конъюнктуры, а из-за сопереживания и общего ощущения боли войны.

"Но я хочу, чтобы украинцы знали: белорусы с вами. Мы поддерживаем Украину не потому, что это "политически корректно", а потому, что чувствуем эту боль как свою собственную. Мы видим ваше мужество после каждого удара. Это и есть настоящая сила. И я убеждена: ни одна ракета не сможет сломить народ, который борется за свою свободу и достоинство", – подчеркнула Тихановская.

Что предшествовало?

Утром 25 мая лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская прибыла в Киев с первым официальным визитом.

от ******* обмежені невігласи європейскі лєвакі оце гімно!

хто, це гімно притаскав у київ?
посольство швеції?
хто ці українські всрасті грантожерні журналашлюхи, що там ставлять питання?
де, хоч одне питання про діяьність цієї жопозиції в рідній країні?
скільки донатів зробила тіхановська на бригаду кастуся калиновського?
і, головне: чий крим утирочна тихановська?
25.05.2026 12:59 Ответить
Навіщо так серйозно. Це просто тушка тупий домогосподарки яку наряджають і возять по країнах через титанічну боротьбу Заходу за Білорусь.
25.05.2026 13:13 Ответить
Толку з цієї кукли ? 0
25.05.2026 14:19 Ответить
Таке враження, що якісь дві ніби як ворогуючі сторони разом роблять сценарій для відкриття другого фронту.
25.05.2026 14:36 Ответить
 
 