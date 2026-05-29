ГПСУ о ситуации на границе с Беларусью: Нельзя исключать и вторжение
В настоящее время на территории Беларуси наращивания сил непосредственно вблизи границы с Украиной не наблюдается, однако процессы внутри Беларуси вызывают беспокойство.
Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Подробности
Пресс-секретарь напомнил, что еще с 2022 года Беларусь держит в направлении границы с Украиной небольшое количество своих подразделений – они периодически ротируются, но их количество не увеличивается.
"В то же время то, что происходит в глубине территории страны, как сообщает разведка, сейчас указывает на то, что Россия активнее начала давить на Беларусь, чтобы та более масштабно и собственными силами присоединилась к войне против Украины. То есть в дальнейшем могут быть и провокации в направлении нашей границы. Нельзя исключать и вторжение", - пояснил Демченко.
Ударных группировок у России в Беларуси нет, но в любой момент она может их перебросить на территорию РБ и использовать те инфраструктурные объекты, которые строит Беларусь.
Что предшествовало?
- Напомним, в апреле президент Владимир Зеленский сообщал, что в приграничной зоне Беларуси идет строительство дорог к территории Украины и налаживание артиллерийских позиций. А в начале мая глава государства заявлял о "специфической активности" со стороны Беларуси у границы Украины.
- 18 мая в Беларуси начались учения по боевому применению ядерного оружия.
- 21 мая СБУ сообщила об усиленных мерах безопасности в пяти северных областях Украины, граничащих с Россией и Беларусью.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
треба відчувати сракою та слідкувати за тенденціями!
гундосий зе!лідар сказав що нападуть, треба хором підспівувати!
оно, дейнека ах*їв, втратив пильність, перестав плазувати, і де він зараз?
воно ж так зручно нападати через болота та хащі по трьом замінованим дорогам!
чи, знову просрали фортифікації та пропили всі мини?