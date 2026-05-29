ГПСУ о ситуации на границе с Беларусью: Нельзя исключать и вторжение

В настоящее время на территории Беларуси наращивания сил непосредственно вблизи границы с Украиной не наблюдается, однако процессы внутри Беларуси вызывают беспокойство.

Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Пресс-секретарь напомнил, что еще с 2022 года Беларусь держит в направлении границы с Украиной небольшое количество своих подразделений – они периодически ротируются, но их количество не увеличивается.

"В то же время то, что происходит в глубине территории страны, как сообщает разведка, сейчас указывает на то, что Россия активнее начала давить на Беларусь, чтобы та более масштабно и собственными силами присоединилась к войне против Украины. То есть в дальнейшем могут быть и провокации в направлении нашей границы. Нельзя исключать и вторжение", - пояснил Демченко.

Ударных группировок у России в Беларуси нет, но в любой момент она может их перебросить на территорию РБ и использовать те инфраструктурные объекты, которые строит Беларусь.

Читайте: Командующий СБС Мадяр предостерег Беларусь от участия в войне: Первые 500 целей – "на карандаше"

Что предшествовало?

Напомним, в апреле президент Владимир Зеленский сообщал, что в приграничной зоне Беларуси идет строительство дорог к территории Украины и налаживание артиллерийских позиций. А в начале мая глава государства заявлял о "специфической активности" со стороны Беларуси у границы Украины.

18 мая в Беларуси начались учения по боевому применению ядерного оружия.

21 мая СБУ сообщила об усиленных мерах безопасности в пяти северных областях Украины, граничащих с Россией и Беларусью.

Читайте также: Ударных группировок в Беларуси у границы с Украиной не зафиксировано, – ГПСУ