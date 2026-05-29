ГПСУ о ситуации на границе с Беларусью: Нельзя исключать и вторжение

Угроза со стороны Беларуси: что говорят в Госпогранслужбе?

В настоящее время на территории Беларуси наращивания сил непосредственно вблизи границы с Украиной не наблюдается, однако процессы внутри Беларуси вызывают беспокойство.

Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Подробности

Пресс-секретарь напомнил, что еще с 2022 года Беларусь держит в направлении границы с Украиной небольшое количество своих подразделений – они периодически ротируются, но их количество не увеличивается.

"В то же время то, что происходит в глубине территории страны, как сообщает разведка, сейчас указывает на то, что Россия активнее начала давить на Беларусь, чтобы та более масштабно и собственными силами присоединилась к войне против Украины. То есть в дальнейшем могут быть и провокации в направлении нашей границы. Нельзя исключать и вторжение", - пояснил Демченко.

Ударных группировок у России в Беларуси нет, но в любой момент она может их перебросить на территорию РБ и использовать те инфраструктурные объекты, которые строит Беларусь.

Что предшествовало?

  • Напомним, в апреле президент Владимир Зеленский сообщал, что в приграничной зоне Беларуси идет строительство дорог к территории Украины и налаживание артиллерийских позиций. А в начале мая глава государства заявлял о "специфической активности" со стороны Беларуси у границы Украины.
  • 18 мая в Беларуси начались учения по боевому применению ядерного оружия.
  • 21 мая СБУ сообщила об усиленных мерах безопасности в пяти северных областях Украины, граничащих с Россией и Беларусью.

Так пару днів назад саме ДПСУ заявляло, що сил та засобів у казлорилих в "Мінскай губєрніі ереф" для наступу не має. А тут на тобі.
29.05.2026 09:35 Ответить
Треба тримати війска на кордоні. Ось туди і бусифікують чоловіків.
29.05.2026 09:40 Ответить
Харош вже підігрувати зелемському про бульболенд. А то вже і за Їрмака всі мабуть забули це ж був отвлікающий маневр. Якби дійсно готувався напад, то зелемський заманював би всіх на шашликі
29.05.2026 09:50 Ответить
Якщо така ситуація чому тоді в рамках будапештського меморандуму не просите збройні сили Британії розгорнути корпус вздовж кордону з Білорусією ?
29.05.2026 09:51 Ответить
Для чого так далеко, потужний Лідор підписав 28 безпекових угод, в тому числі з Британією
29.05.2026 09:56 Ответить
Вспоминается 1 мировая война когда Антанта подзуживала Румынию напасть на Австро-Венгрию. И подзудила. И та напала. А потом оказалась вся оккупирована и пришлось Российской Империи перебрасывать войска чтобы от Румынии немцы на Москву не пошли...
29.05.2026 09:52 Ответить
Ще тиждень і про єрмака забудуть. Продовжуйте!
29.05.2026 09:54 Ответить
все вірно!
треба відчувати сракою та слідкувати за тенденціями!
гундосий зе!лідар сказав що нападуть, треба хором підспівувати!
оно, дейнека ах*їв, втратив пильність, перестав плазувати, і де він зараз?

воно ж так зручно нападати через болота та хащі по трьом замінованим дорогам!
чи, знову просрали фортифікації та пропили всі мини?
29.05.2026 09:58 Ответить
 
 