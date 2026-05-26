Командующий СБС Мадяр предостерег Беларусь от участия в войне: первые 500 целей - "на карандаше"

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди отреагировал на угрозы российского МИД о "системных ударах" по Киеву и предостерег белорусский режим от прямого участия в агрессии против Украины.

Предупреждение Мадяра

Командующий СБС высмеял заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова об ударах по Киеву, напомнив, что российский ВПК и энергетика уже ощутили на себе результаты украинских операций.

По его словам, в результате системных атак работу остановили девять из тринадцати пораженных российских НПЗ. Хотя это не является критическим ударом, который полностью парализует агрессора, это продемонстрировало способность Украины действовать "системно и последовательно".

Обращаясь к побратимам, Мадяр призвал их сконцентрироваться на дальнейшем уничтожении российского военного потенциала, средств ПВО и живой силы врага.

О Лукашенко и Беларуси

Отдельный сигнал он передал самопровозглашенному правителю Беларуси Александру Лукашенко, которого Москва пытается окончательно втянуть в войну против Украины.

"Минскому гауляйтеру Лукашеску: лающий пес не кусает. Хищная птица - не такая. Первые 500 целей - уже на карандаше. Бесплатный и очень практичный совет: не лезь в глаза Украине", - написал Мадяр.

В то же время он обратился к украинцам с призывом сохранять веру, выдержку и строго соблюдать правила безопасности во время воздушных тревог.

Что предшествовало?

  • Напомним, в апреле президент Владимир Зеленский сообщал, что в приграничной зоне Беларуси идет строительство дорог к территории Украины и налаживание артиллерийских позиций. А в начале мая глава государства заявлял о "специфической активности" со стороны Беларуси у границы Украины.
  • 18 мая в Беларуси начались учения по боевому применению ядерного оружия.
  • 21 мая СБУ сообщила об усиленных мерах безопасности в пяти северных областях Украины, граничащих с Россией и Беларусью.

Понтярщик
26.05.2026 19:21 Ответить
Мадяр чи ******** Лукашеску?
26.05.2026 19:25 Ответить
обидва
26.05.2026 20:27 Ответить
ну для кацапів він не "понтярщик", тож нехай тарган думає чи то його "на понт" беруть чи ... "на олівець "
26.05.2026 19:25 Ответить
А чого це понтярщик ? Перші хто напевно вигребуть-Мозирський НПЗ та Новополький нафтокомплекс. Привіт буде по типу Туапсе. А також ГродноАзот може постраждати, Беларуськалій. Економіка бульбашів дуже залежна від таких підприємств. А ще там є металургійні заводи, усякі МАЗи, БелАЗи та різні там МТЗ. Та й блекаути наробити можна. Там усе в дії досяжності наших дронів. Що скажуть бульбофюреру звичайні білоруси якщо по ним почне прилітати ?
26.05.2026 19:43 Ответить
не сперечайтесь з кацтрольботом
26.05.2026 20:29 Ответить
Мабуть, було б видно, якби стягувались такі сили? Як цього нема, навіщо стільки людей відправляти на цей напрямок, вже говорили про якусь "кругову оборону Києва", було фото солдатів і пузатих командирів... Це вже нікуди прилаштовувавути блатних, яким аби не на фронт і мати УБД?
26.05.2026 19:23 Ответить
Усьо,я полєтєв,чик чирик))
26.05.2026 19:28 Ответить
Жарти жартами, а ті проводять навчання з використання тактичної ядерної зброї, що безпосередньо біля кордонів ЄС та України. Путін поїхав дахом, від нього що завгодно можна очікувати.
26.05.2026 19:57 Ответить
Знищеня Мозирського НПЗ і калійного підприємства ВАТ «Білоруськалій» по суті зупиняє економіку бульбаша
26.05.2026 20:05 Ответить
 
 