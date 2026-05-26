Командующий СБС Мадяр предостерег Беларусь от участия в войне: первые 500 целей - "на карандаше"

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди отреагировал на угрозы российского МИД о "системных ударах" по Киеву и предостерег белорусский режим от прямого участия в агрессии против Украины.

Об этом он написал в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

Предупреждение Мадяра

Командующий СБС высмеял заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова об ударах по Киеву, напомнив, что российский ВПК и энергетика уже ощутили на себе результаты украинских операций.

По его словам, в результате системных атак работу остановили девять из тринадцати пораженных российских НПЗ. Хотя это не является критическим ударом, который полностью парализует агрессора, это продемонстрировало способность Украины действовать "системно и последовательно".

Обращаясь к побратимам, Мадяр призвал их сконцентрироваться на дальнейшем уничтожении российского военного потенциала, средств ПВО и живой силы врага.

О Лукашенко и Беларуси

Отдельный сигнал он передал самопровозглашенному правителю Беларуси Александру Лукашенко, которого Москва пытается окончательно втянуть в войну против Украины.

"Минскому гауляйтеру Лукашеску: лающий пес не кусает. Хищная птица - не такая. Первые 500 целей - уже на карандаше. Бесплатный и очень практичный совет: не лезь в глаза Украине", - написал Мадяр.

В то же время он обратился к украинцам с призывом сохранять веру, выдержку и строго соблюдать правила безопасности во время воздушных тревог.

