Ударные группировки в Беларуси около границы с Украиной не зафиксированы, - ГПСУ

На данный момент не зафиксировано формирования ударных группировок на территории Беларуси около украинской границы, однако риски угроз с этого направления сохраняются.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телевидения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Надо готовиться к любым ситуациям

"Надо понимать, что неизменной остается угроза, которая может исходить с территории Беларуси. С самого начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины Беларусь способствует тому, чтобы Россия вела боевые действия против нашего государства - в 2022 году открывала свою границу, все это время предоставляет свою территорию для проведения учений, подготовки российских войск, проводит совместные учения. Поэтому... мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций в этом направлении и в первую очередь иметь собственные сильные оборонительные позиции по всей протяженности границы с Беларусью", - сказал Демченко.

Фиксируется ли скопление войск?

По его словам, на данный момент не фиксируется наращивание группировок в направлении украинской границы, которые были бы готовы к осуществлению вторжения с территории Беларуси.

Представитель ГПСУ отметил, что Беларусь держит определенные подразделения у границы с Украиной, но "они не наращиваются, в определенные периоды ротируются, заменяются на другие, но ситуация остается неизменной в отношении их пребывания в направлении нашей границы".

"Если говорить о каких-то ударных действиях по наращиванию подразделений то ли армии Беларуси, то ли о том, чтобы Россия перебросила на территорию Беларуси свои подразделения, - этого, к счастью, не фиксируется", - подчеркнул представитель ГПСУ.

Демченко подчеркнул, что украинская сторона отслеживает ситуацию на территории Беларуси, чтобы быть готовой в случае ее изменения и своевременно отреагировать.

Что предшествовало?

Напомним, 21 мая Александр Лукашенко объявил, что готов провести встречу с Владимиром Зеленским "в любой точке Беларуси или Украины", если украинский лидер "хочет о чем-то поговорить или посоветоваться". При этом соратник Путина вновь оправдывался, что Беларусь якобы втянется в войну только в случае "агрессии" против ее территории.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский неоднократно предупреждал, что Россия всеми силами пытается глубже втянуть Беларусь в полномасштабную войну. В частности, речь шла о рисках подготовки новой атаки с белорусской территории на северные регионы Украины или на одну из стран НАТО.

