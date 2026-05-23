Украина работает над нейтрализацией угроз со стороны Беларуси, - Сибига

МИД Украины: Беларусь используется РФ как плацдарм для агрессии

Украина юридически фиксирует участие Беларуси в войне на стороне России и заявляет о праве на самооборону в соответствии с Уставом ООН.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

"24 февраля 2022 года Беларусь выступила соучастником. Режим Лукашенко выступил приспешником российского режима, предоставив свою территорию для атаки на Украину, предоставив территорию для ракетных ударов. Мы все это юридически зафиксировали", – сказал Сибига.

Он подчеркнул, что Украина оставляет за собой право на ответ в соответствии с международным правом.

"Украина всегда будет отвечать. Мы имеем на это право – статья 51 Устава ООН. Право на самооборону. Поэтому мы также работаем с партнерами, чтобы нейтрализовать и минимизировать эти угрозы со стороны Беларуси. Предотвратить втягивание очередного белорусского народа в чужую войну. Мы работаем над этим", – заявил глава МИД.

Что предшествовало?

  • Напомним, 21 мая Александр Лукашенко объявил, что готов провести встречу с Владимиром Зеленским "в любой точке Беларуси или Украины", если украинский лидер "хочет о чем-то поговорить или посоветоваться". При этом соратник Путина вновь оправдывался, что Беларусь якобы втянется в войну только в случае "агрессии" против ее территории.
  • В то же время президент Украины Владимир Зеленский неоднократно предупреждал, что Россия всеми силами пытается глубже втянуть Беларусь в полномасштабную войну. В частности, речь шла о рисках подготовки новой атаки с белорусской территории на северные регионы Украины или на одну из стран НАТО.

4 роки працює чи тільки зараз почали?
23.05.2026 14:57 Ответить
Ага. Україна "зафіксувала порушення" в 2022 році. Дуже дякуємо Міністерству Закордонних Справ і зокрема Сибигі за те що ось уже пятий рік нам про це нагадує. Працює чиновник "в поті совиної морди". Оце і є його "робота" ******* ні про що - "Лукашенко проголосив...", "Зєлєнскій попередив...", бла-бла-бла і морда пухне від "жирів у маслі". І він звітує народу України... Ну от де "зелені" знаходять таких тушканчиків на посади...
23.05.2026 15:02 Ответить
Про що Сівуха, яке там зеркалення, ви на Моску сссите дзеркаліти, бочку з керосіном підірвали в перемісті Москви і все на тому.
23.05.2026 15:10 Ответить
 
 