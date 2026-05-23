Україна працює над нейтралізацією загроз з боку Білорусі, - Сибіга

Україна юридично фіксує участь Білорусі у війні на боці Росії та заявляє про право на самооборону відповідно до Статуту ООН.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"24 лютого 2022 року Білорусь виступила співучасником. Режим Лукашенка виступив посіпакою для російського режиму, надавши свою територію для атаки на Україну, надавши територію для ракетних ударів. Ми все це юридично зафіксували", – сказав Сибіга.

Він підкреслив, що Україна залишає за собою право на відповідь відповідно до міжнародного права.

"Україна завжди буде дзеркалити. Ми маємо право на це – стаття 51 Статуту ООН. Право на самозахист. Тому ми працюємо також із партнерами, аби нейтралізувати та мінімізувати ці загрози з білоруської сторони. Запобігти втягуванню чергового білоруського народу у чужу війну. Ми працюємо над цим", – заявив глава МЗС.

Що передувало?

Нагадаємо, 21 травня Олександр Лукашенко оголосив, що готовий провести зустріч із Володимиром Зеленським "у будь-якій точці Білорусі чи України", якщо український лідер "хоче про щось поговорити чи порадитися". При цьому поплічник Путіна знову виправдовувався, що Білорусь нібито втягнеться у війну лише в разі "агресії" проти її території.

Водночас президент України Володимир Зеленський неодноразово попереджав, що Росія всіма силами намагається глибше втягнути Білорусь у повномасштабну війну. Зокрема, йшлося про ризики підготовки нової атаки з білоруської території на північні регіони України або на одну з країн НАТО.

