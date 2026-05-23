УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8096 відвідувачів онлайн
Новини Ситуація на кордоні з Білоруссю
589 8

Україна працює над нейтралізацією загроз з боку Білорусі, - Сибіга

МЗС України: Білорусь використовується РФ як плацдарм для агресії

Україна юридично фіксує участь Білорусі у війні на боці Росії та заявляє про право на самооборону відповідно до Статуту ООН.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"24 лютого 2022 року Білорусь виступила співучасником. Режим Лукашенка виступив посіпакою для російського режиму, надавши свою територію для атаки на Україну, надавши територію для ракетних ударів. Ми все це юридично зафіксували", – сказав Сибіга.

Він підкреслив, що Україна залишає за собою право на відповідь відповідно до міжнародного права.

"Україна завжди буде дзеркалити. Ми маємо право на це – стаття 51 Статуту ООН. Право на самозахист. Тому ми працюємо також із партнерами, аби нейтралізувати та мінімізувати ці загрози з білоруської сторони. Запобігти втягуванню чергового білоруського народу у чужу війну. Ми працюємо над цим", – заявив глава МЗС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У ЄС не бачать Лукашенка учасником переговорів щодо України: Довіри до нього нуль

Що передувало?

  • Нагадаємо, 21 травня Олександр Лукашенко оголосив, що готовий провести зустріч із Володимиром Зеленським "у будь-якій точці Білорусі чи України", якщо український лідер "хоче про щось поговорити чи порадитися". При цьому поплічник Путіна знову виправдовувався, що Білорусь нібито втягнеться у війну лише в разі "агресії" проти її території.
  • Водночас президент України Володимир Зеленський неодноразово попереджав, що Росія всіма силами намагається глибше втягнути Білорусь у повномасштабну війну. Зокрема, йшлося про ризики підготовки нової атаки з білоруської території на північні регіони України або на одну з країн НАТО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський на Рівненщині: Жоден північний напрямок оборони не залишимо без уваги

Автор: 

Білорусь (8116) Україна (7256) Сибіга Андрій (959)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
4 роки працює чи тільки зараз почали?
показати весь коментар
23.05.2026 14:57 Відповісти
Ага. Україна "зафіксувала порушення" в 2022 році. Дуже дякуємо Міністерству Закордонних Справ і зокрема Сибигі за те що ось уже пятий рік нам про це нагадує. Працює чиновник "в поті совиної морди". Оце і є його "робота" ******* ні про що - "Лукашенко проголосив...", "Зєлєнскій попередив...", бла-бла-бла і морда пухне від "жирів у маслі". І він звітує народу України... Ну от де "зелені" знаходять таких тушканчиків на посади...
показати весь коментар
23.05.2026 15:02 Відповісти
Про що Сівуха, яке там зеркалення, ви на Моску сссите дзеркаліти, бочку з керосіном підірвали в перемісті Москви і все на тому.
показати весь коментар
23.05.2026 15:10 Відповісти
Київ проігнорував минулорічний заклик Світлани Тихановської створити союз з білоруською опозицією. Причина, ймовірно, в тому, що український уряд незадоволений слабкістю і нездатністю білоруської опозиції вивести людей на вулиці, щоб дестабілізувати Лукашенка.
Видання посилається на заяву радника голови ОП Михайла Подоляка, який заявив, що білоруська опозиція "не має ані організаційного, ані інтелектуального впливу на білоруське суспільство".
Ще однією причиною, чому Київ утримується від тісної співпраці з командою Тихановської, є небажання провокувати Олександра Лукашенка на пряму участь у війні проти України.

Що змінилося? Для чого везуть в Україну Тихановську? Нам зараз стало потрібним провокувати Лукашенка на пряму участь у війні?
показати весь коментар
23.05.2026 15:28 Відповісти
Русланко... В деяких випадках краще не мать союзників, ніж зв'язуваться з такими, яким, потім, треба буде "сраку заносить"... Приведу приклад: "Розумаки" у російському Генштабі, під час І Світової війни, запевнили Миколу ІІ, що в інтересах Росії варто укласти договір з Румунією, щоб вона стала союзником Росії, у війні... Уклали... Румуни розвернули з півдня, фронт, проти Австро-Угорщини. "Австріяки" їм "вчистили" так, що румунський фронт розсипався, і російське командування мусило знімать війська, з фронту, в Україні, щоб врятувать "союзника". Бо австрійська армія вже готувалася вступать в Букурешть...
Тихановська та її оточення - такі самі "союзники"...
показати весь коментар
23.05.2026 15:59 Відповісти
я живу не так далеко від кордону з Білоруссю, мене цікавить, чому 4 роки наша влада проводила одну політику відносно співпраці з Тихановською, а тепер різко змінила напрямок. Думаю, більшість мешканців північних областей дуже цікавить питання - для чого саме зараз треба припхати в Україну Тихановську. Найближче оточення президента раніше заявляло, що Тихановська не має впливу на суспільство в Білорусі. То для чого вона нам тут? Для провокації Лукашенка?
показати весь коментар
23.05.2026 16:14 Відповісти
все інше мене мало обходить
показати весь коментар
23.05.2026 16:15 Відповісти
Я теж там живу. До війни їздив під білоруське прикордоння, по гриби. Для чого ота "халайда" нам - не знаю... Але, думаю, що після бунту білоруської бригади, під Михайло-Коцюбинським, у березні 2022-го, Лука вирішить послать війська, в Україну, тільки "під дулом пістолета"...
показати весь коментар
23.05.2026 16:19 Відповісти
 
 