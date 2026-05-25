Ударних угруповань у Білорусі біля кордону з Україною не зафіксовано, - ДПСУ

Формування ударних угруповань на території Білорусі поблизу українського кордону наразі не зафіксовано, однак ризики загроз із цього напрямку зберігаються.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у телеефірі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Треба готуватися до будь-яких ситуацій

"Треба розуміти, що незмінною залишається загроза, яка може йти з території Білорусі. Від самого початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України Білорусь сприяє тому, щоб Росія вела бойові дії проти нашої держави - в 2022 році відкривала свій кордон, весь цей час надає свою територію для проведення навчань, підготовки російських військ, проводить спільні навчання. Тому... ми маємо бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій з цього напрямку і в першу чергу мати власні сильні оборонні позиції по всій протяжності кордону з Білоруссю", - сказав Демченко.

Чи фіксується скупчення?

За його словами, наразі не фіксується нарощування угруповань по напрямку українського кордону, які були б готові до здійснення вторгнення з території Білорусі.

Речник ДПСУ зауважив, що Білорусь тримає певні підрозділи біля кордону з Україною, але "вони не нарощуються, у певні періоди ротуються, замінюються на інші, але ситуація залишається незмінною щодо їхнього перебування по напрямку нашого кордону".

"Якщо говорити про якісь ударні дії щодо нарощування підрозділів чи то армії Білорусі, чи щоб Росія перекинула на територію Білорусь свої підрозділи, - цього, на щастя, не фіксується", - наголосив речник ДПСУ.

Демченко підкреслив, що українська сторона відстежує ситуацію на території Білорусі, щоб на бути готовою у разі її зміни та вчасно відреагувати.

Що передувало?

Нагадаємо, 21 травня Олександр Лукашенко оголосив, що готовий провести зустріч із Володимиром Зеленським "у будь-якій точці Білорусі чи України", якщо український лідер "хоче про щось поговорити чи порадитися". При цьому поплічник Путіна знову виправдовувався, що Білорусь нібито втягнеться у війну лише в разі "агресії" проти її території.

Водночас президент України Володимир Зеленський неодноразово попереджав, що Росія всіма силами намагається глибше втягнути Білорусь у повномасштабну війну. Зокрема, йшлося про ризики підготовки нової атаки з білоруської території на північні регіони України або на одну з країн НАТО.

